Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı

Alman otomotiv devi Mercedes, yeni nesil multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i bundan iki ay önce resmi olarak tanıtmış ve sistemin ilk olarak EQS isimli elektrikli modelde sunulacağını açıklamıştı. Şirket bugün elektrikli Mercedes-Benz EQS'in iç mekanına dair ilk görüntüleri paylaştı.

MBUX Hyperscreen'in yeni Mercedes-Benz EQS'te opsiyon olarak sunulacağı daha önceden açıklanmıştı. Bu kapsamda, fotoğraflardan da görüldüğü üzere elektrikli modelin konsol kısmında iki farklı yerleşim söz konusu olacak. Bunlardan ilki yani standart olanı, yeni S-Serisi'nde de gördüğümüz bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Söz konusu yerleşimde sürücünün hemen önünde konsola tablet ekran şeklinde oturtulmuş 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise dikey olarak konumlandırılmış, orta konsolla bağlantılı 12.8 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Orta konsolda parlak siyah yüzey ve metal çerçeve dikkat çekerken, konsolun Hyperscreen'den arta kalan kısmında da ahşap veya daha farklı bir görünüm sunan yüzey tasarımları dikkat çekiyor.

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Opsiyonel olarak sunulan MBUX Hyperscreen tercih edildiğinde ise görüldüğü üzere konsolun tamamı bu 141 cm uzunluğundaki devasa multimedya sistemiyle kaplanıyor. Bu sistemde sürücünün önünde, konsolun merkezinde ve ön yolcunun önünde olmak üzere üç farklı OLED ekran bulunuyor. Sağda ve solda bulunan ekranların 12.3 inç, ortadaki ekranın ise tam 17.7 inç boyutunda olduğu açıklandı.

MBUX Hyperscreen'deki bu üç ekran, 650 dereceye varan sıcaklıklarda geliştirilen ve çeşitli çarpışma testlerine tabi tutulan bir cam panel içerisine yerleştirilmiş. Sistemin dokunmatik yüzeylerinin altında toplam 12 adet aktüatör mevcut. Bu sayede sezgisel bir dokunmatik ekran deneyimi sunuluyor. Söz konusu ekranların herhangi bir noktasına parmağınızı dokundurduğunuzda bu aktüatörler hissedilir derecede titreşim oluşturuyor.

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Hyperscreen kullanımda olmadığı zaman ortam aydınlatmasıyla uyumlu arka planlardan biri devreye giriyor. Söz konusu sistemle ilgili daha fazla bilgiye buradaki haberimizden göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni Mercedes-Benz EQS'nin kabininde AMG Line paketinin bir parçası olan, entegre başlıklara sahip spor koltuklar da tercih edilebiliyor.

Hangi sistemi tercih ederseniz edin, yeni Mercedes-Benz EQS'de yeni nesil MBUX yazılımı mevcut olacak. Söz konusu sistem, 'Hey Mercedes' komutuyla aktif edilen bir dijital yardımcıya sahip. Yapay zeka destekli bu asistan, araçtaki fonksiyonları nasıl çalıştıracağınızın tarifinden tutun da o anki modunuza göre ortam aydınlatması ve ekran animasyonu seçimine kadar pek çok işlevi yerine getiriyor.

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Elektrikli EQS'in dijital gösterge ekranında farklı sürüş asistanları ve konfor fonksiyonları için kullanılan yüz tanıma kameraları mevcut. Sürücü dikkat uyarısı ve yan aynaların sürücü profiline göre önceden belirlenen konuma ayarlanması gibi daha basit fonksiyonların yanı sıra biyometrik doğrulama özelliğini de bu fonksiyonlar arasında göstermek mümkün. Bunun yanı sıra sürücü doğrulaması için parmak izi tarayıcı da mevcut.

Otomobildeki 'Power Nap' özelliği de dikkat çekiyor. Örneğin yolculuk esnasında aracınızı şarj edeceksiniz ve siz de o esnada şekerleme yapacaksınız. İşte üç farklı fazdan oluşan bu özellik sizin için işleri kolaylaştırıyor. İlk fazda sürücü koltuğu dinlenme pozisyonuna getiriliyor, yan camlar açıksas kapatılıyor, cam tavanın perdesi kapatılıyor, içeride ferah bir hava dolaşımı sağlanıyor ve ortam aydınlatması uyku moduna göre ayarlanıyor. Sürücüyü uyandırmak için de koltuk havalandırmasıyla birlikte hafif bir masaj devreye giriyor. Ardından tavandaki perde açılıyor ve koltuk tekrar sürüş pozisyonuna getiriliyor.

Tüm bunların yanı sıra yeni EQS'de istenmeyen toz, polen ve mikropartikülleri yaşam alanından uzak tutan Hepa filtresi ve 710 watt'lık 15 hoparlörlü Burmester çevresel ses sistemi gibi özellikler de bulunacak. Söz konusu ses sistemi ayrıca kabin içinde yapay bir motor sesi oluşturulmasından da sorumlu olacak.

Mercedes-Benz EQS'in teknik detayları henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Farklı batarya seçenekleriyle gelecek otomobildeki en büyük batarya seçeneği 108 kWh kapasiteye sahip olacak. Bu da EQS'e WLTP'ye göre 700 kilometre, EPA ölçümlerine göre 482 kilometre civarında sürüş menzili sağlayacak. Yeni EQS'in 15 Nisan'da resmi olarak tanıtılmasını bekliyoruz.

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