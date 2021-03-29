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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı

    EQS isimli lüks elektrikli otomobilini iki hafta sonra resmi olarak tanıtmaya hazırlanan Alman marka, şimdilik MBUX Hyperscreen'in de bulunduğu iç mekan görselleriyle karşımızda.
    29 Mart 2021, 20:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı

    Alman otomotiv devi Mercedes, yeni nesil multimedya sistemi MBUX Hyperscreen'i bundan iki ay önce resmi olarak tanıtmış ve sistemin ilk olarak EQS isimli elektrikli modelde sunulacağını açıklamıştı. Şirket bugün elektrikli Mercedes-Benz EQS'in iç mekanına dair ilk görüntüleri paylaştı.

    MBUX Hyperscreen'in yeni Mercedes-Benz EQS'te opsiyon olarak sunulacağı daha önceden açıklanmıştı. Bu kapsamda, fotoğraflardan da görüldüğü üzere elektrikli modelin konsol kısmında iki farklı yerleşim söz konusu olacak. Bunlardan ilki yani standart olanı, yeni S-Serisi'nde de gördüğümüz bir tasarımla karşımıza çıkacak.

    Söz konusu yerleşimde sürücünün hemen önünde konsola tablet ekran şeklinde oturtulmuş 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise dikey olarak konumlandırılmış, orta konsolla bağlantılı 12.8 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Orta konsolda parlak siyah yüzey ve metal çerçeve dikkat çekerken, konsolun Hyperscreen'den arta kalan kısmında da ahşap veya daha farklı bir görünüm sunan yüzey tasarımları dikkat çekiyor.

    Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı
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    Opsiyonel olarak sunulan MBUX Hyperscreen tercih edildiğinde ise görüldüğü üzere konsolun tamamı bu 141 cm uzunluğundaki devasa multimedya sistemiyle kaplanıyor. Bu sistemde sürücünün önünde, konsolun merkezinde ve ön yolcunun önünde olmak üzere üç farklı OLED ekran bulunuyor. Sağda ve solda bulunan ekranların 12.3 inç, ortadaki ekranın ise tam 17.7 inç boyutunda olduğu açıklandı.

    MBUX Hyperscreen'deki bu üç ekran, 650 dereceye varan sıcaklıklarda geliştirilen ve çeşitli çarpışma testlerine tabi tutulan bir cam panel içerisine yerleştirilmiş. Sistemin dokunmatik yüzeylerinin altında toplam 12 adet aktüatör mevcut. Bu sayede sezgisel bir dokunmatik ekran deneyimi sunuluyor. Söz konusu ekranların herhangi bir noktasına parmağınızı dokundurduğunuzda bu aktüatörler hissedilir derecede titreşim oluşturuyor.

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    Hyperscreen kullanımda olmadığı zaman ortam aydınlatmasıyla uyumlu arka planlardan biri devreye giriyor. Söz konusu sistemle ilgili daha fazla bilgiye buradaki haberimizden göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni Mercedes-Benz EQS'nin kabininde AMG Line paketinin bir parçası olan, entegre başlıklara sahip spor koltuklar da tercih edilebiliyor.

    Hangi sistemi tercih ederseniz edin, yeni Mercedes-Benz EQS'de yeni nesil MBUX yazılımı mevcut olacak. Söz konusu sistem, 'Hey Mercedes' komutuyla aktif edilen bir dijital yardımcıya sahip. Yapay zeka destekli bu asistan, araçtaki fonksiyonları nasıl çalıştıracağınızın tarifinden tutun da o anki modunuza göre ortam aydınlatması ve ekran animasyonu seçimine kadar pek çok işlevi yerine getiriyor.

    Elektrikli Mercedes EQS'in iç mekanı ortaya çıktı
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    Elektrikli EQS'in dijital gösterge ekranında farklı sürüş asistanları ve konfor fonksiyonları için kullanılan yüz tanıma kameraları mevcut. Sürücü dikkat uyarısı ve yan aynaların sürücü profiline göre önceden belirlenen konuma ayarlanması gibi daha basit fonksiyonların yanı sıra biyometrik doğrulama özelliğini de bu fonksiyonlar arasında göstermek mümkün. Bunun yanı sıra sürücü doğrulaması için parmak izi tarayıcı da mevcut.

    Otomobildeki 'Power Nap' özelliği de dikkat çekiyor. Örneğin yolculuk esnasında aracınızı şarj edeceksiniz ve siz de o esnada şekerleme yapacaksınız. İşte üç farklı fazdan oluşan bu özellik sizin için işleri kolaylaştırıyor. İlk fazda sürücü koltuğu dinlenme pozisyonuna getiriliyor, yan camlar açıksas kapatılıyor, cam tavanın perdesi kapatılıyor, içeride ferah bir hava dolaşımı sağlanıyor ve ortam aydınlatması uyku moduna göre ayarlanıyor. Sürücüyü uyandırmak için de koltuk havalandırmasıyla birlikte hafif bir masaj devreye giriyor. Ardından tavandaki perde açılıyor ve koltuk tekrar sürüş pozisyonuna getiriliyor.

    Tüm bunların yanı sıra yeni EQS'de istenmeyen toz, polen ve mikropartikülleri yaşam alanından uzak tutan Hepa filtresi ve 710 watt'lık 15 hoparlörlü Burmester çevresel ses sistemi gibi özellikler de bulunacak. Söz konusu ses sistemi ayrıca kabin içinde yapay bir motor sesi oluşturulmasından da sorumlu olacak.

    Mercedes-Benz EQS'in teknik detayları henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Farklı batarya seçenekleriyle gelecek otomobildeki en büyük batarya seçeneği 108 kWh kapasiteye sahip olacak. Bu da EQS'e WLTP'ye göre 700 kilometre, EPA ölçümlerine göre 482 kilometre civarında sürüş menzili sağlayacak. Yeni EQS'in 15 Nisan'da resmi olarak tanıtılmasını bekliyoruz.



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sanki S ve yeni C serilerine göre daha iyi ve oturaklı bir kokpit olmuş.

    Muhtemelen makyajlı S ve C serilerine bu kokpit gelir.
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    haberelectro 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rakipler : biz bitmişiz.
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    X x2yk (x y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    32" ekranlı Mercedes C 180 = 441.990 TL,

    42" ekranlı Mercedes E 200 = 652.990 TL,

    50" ekranlı Mercedes E 350 CDI 4matic 982.990 TL,

    55" ekranlı Mercedes S 500 4matic 1.986.990 TL ve

    65" ekranlı Mercedes S 650 Maybach 2.841.990 TL den başlayan fiyatlarla diye bu iş başka yerlere gidecek gibi görünüyor. Artık eve gitmeden eve televizyon almaya gerek kalmadan araba alacağız ve içinde televizyonu da olup arabadan izleyeceğiz haberleri, dizileri ve filmleri. ;)

    İyice suyunu çıkaracaklar.

    Teknoloji üretin teknoloji, olduğunuz yerde sayıp bize görsel şov yapmayı bıraksın bu Alman firmaları.

    Citroen, Peugeot, Kia, Hyundai ve Tesla gibi günden güne teknoloji üreten firmalar çıkışını sürdürüyor ama Almanlar başladı kendini olduğu yerde saymaya.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Örnek dahi olsa, yazdığın TL birim fiyatlara bu araçların ikinci elini ancak 10 yaşını aşmış modellerde belki alabiliyorsun.

    Euro olarak dersek de, bir gün Almanya'da S serisi 1.9 milyon Euro'ya satılırsa, bunun Türkiye karşılığı 250 milyon TL civarı olacaktır.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sürücü seyir halindeyken klimayı nasıl ayarlayacak? Döndürülebilen butonlar olsa hiç konsola bakmadan istediği ayarı yapabilir. İşlevselliği tam anlamıyla bitirmişler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    B bahoho (bruhmoment a) 57 dk. ( Mesaj Silindi ) Biyturs_OnSr
    "hey mercedes, klimayı 21 dereceye ayarla" Demeniz yeterli buton muton fakir miyiz biz ne gerek var. Alanlar böyle düşünüyordur yani
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    [ [__Zahid__] (Zahid ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    efffsane olmuş. umarım uygun fiyatlı olur.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran işinin bokunu çıkardılar
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    patron kısmısı sever böyle şeyleri :))
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    B blackzeros 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bize ne?
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) blackzeros
    Pratik olarak ta bize hitap etmiyor, Almanya'da bu aracı orta üst kazanç seviyesine kadar kimse almayı düşünmezken bu ülke'de ne hikmetse atasözüne aykırı hatırı sayılır bir kitle bu arabayı düşünebiliyor. okuyup geçiniz pliyzz :))
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