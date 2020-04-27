Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Nissan Ariya konseptinin seri üretimi için yeşil ışık yakılmıştı. Bugün sızdırılan patent görselleri, elektrikli SUV’un tasarımı hakkında ipuçları veriyor.

Aracın ön ve arka tasarımını gösteren patent görsellerine baktığımızda, konseptten üretime doğru olan yolculukta pek çok detayın aynı kaldığını görüyoruz. Ön yüzü domine eden geniş ızgara, onun bir parçasıymış gibi görünen ince farlar, kenarlardaki dikey detaylar ve tamponun altındaki dikey hava girişleri olduğu gibi üretim versiyonuna taşınmış gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı"

İlginizi Çekebilir

DS'in elektrikli SUV konsepti tanıtıldı: 650 kilometre menzil

Arka bölüme geçtiğimizde de Nissan Ariya’nın coupe-SUV benzeri arkaya doğru eğimli tavan yapısını koruduğunu görebiliyoruz. Tavanla bir bütün gibi görünen spoyler’ın yanı sıra boydan boya uzanan LED stoplar, bu bölümün en dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arkadaki Nissan yazısının da konseptteki gibi bu aydınlatma şeridi içerisinde yerleştirilmiş olması muhtemel. Tamponun altında da yine konsept modeldekine benzer bir difüzör kullanılmış.

Tam Boyutta Gör

Nissan Ariya konsepti 4600 mm uzunluğa ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Eğer boyutlarda bir değişiklik olmazsa, yeni elektrikli SUV’un güncel X-Trail’den 40 mm kısa olacağını ve buna rağmen 75 mm daha uzun aks mesafesine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki Nissan Ariya, elektrikli bir araç olmanın da verdiği avantajla çok daha geniş bir iç mekana sahip bir araç olacak.

Son olarak, Nissan Ariya’nın CMF-EV platformu üzerine inşa edilmesini bekleyebiliriz. Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığında geliştirilen bu platform, Renault’nun Morphoz konseptini baz alarak geliştireceği elektrikli SUV modelinde de kullanılacak. Ön ve arkada birer tane olmak üzere çift motor yerleşimi ve ProPilot 2.0 adı verilen yarı otonom sürüş sistemi de Nissan Ariya’da bulunacağı söylenen özellikler arasında.

Elektrikli Nissan Ariya’nın 2021 yılının ortalarında satışa sunulması bekleniyor. Araçla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Nissan Ariya konseptinin tasarımına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.