Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı

    Geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılan Nissan Ariya'nın seri üretim versiyonu yolda. Sızdırılan patent görselleri, dış tasarım açısından konseptten üretime pek değişen bir şey olmadığını gösteriyor.
    3 sa.
    626
    23
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Nissan Ariya konseptinin seri üretimi için yeşil ışık yakılmıştı. Bugün sızdırılan patent görselleri, elektrikli SUV’un tasarımı hakkında ipuçları veriyor.

    Aracın ön ve arka tasarımını gösteren patent görsellerine baktığımızda, konseptten üretime doğru olan yolculukta pek çok detayın aynı kaldığını görüyoruz. Ön yüzü domine eden geniş ızgara, onun bir parçasıymış gibi görünen ince farlar, kenarlardaki dikey detaylar ve tamponun altındaki dikey hava girişleri olduğu gibi üretim versiyonuna taşınmış gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar DS'in elektrikli SUV konsepti tanıtıldı: 650 kilometre menzil

    Arka bölüme geçtiğimizde de Nissan Ariya’nın coupe-SUV benzeri arkaya doğru eğimli tavan yapısını koruduğunu görebiliyoruz. Tavanla bir bütün gibi görünen spoyler’ın yanı sıra boydan boya uzanan LED stoplar, bu bölümün en dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Arkadaki Nissan yazısının da konseptteki gibi bu aydınlatma şeridi içerisinde yerleştirilmiş olması muhtemel. Tamponun altında da yine konsept modeldekine benzer bir difüzör kullanılmış.

    Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Nissan Ariya konsepti 4600 mm uzunluğa ve 2775 mm aks mesafesine sahip. Eğer boyutlarda bir değişiklik olmazsa, yeni elektrikli SUV’un güncel X-Trail’den 40 mm kısa olacağını ve buna rağmen 75 mm daha uzun aks mesafesine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki Nissan Ariya, elektrikli bir araç olmanın da verdiği avantajla çok daha geniş bir iç mekana sahip bir araç olacak.

    Son olarak, Nissan Ariya’nın CMF-EV platformu üzerine inşa edilmesini bekleyebiliriz. Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığında geliştirilen bu platform, Renault’nun Morphoz konseptini baz alarak geliştireceği elektrikli SUV modelinde de kullanılacak. Ön ve arkada birer tane olmak üzere çift motor yerleşimi ve ProPilot 2.0 adı verilen yarı otonom sürüş sistemi de Nissan Ariya’da bulunacağı söylenen özellikler arasında.

    Elektrikli Nissan Ariya’nın 2021 yılının ortalarında satışa sunulması bekleniyor. Araçla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Nissan Ariya konseptinin tasarımına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı
    6 sa.
    Kia'nın 2021'de tanıtacağı elektrikli crossover'dan yeni detaylar geldi
    8 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 2 sa.
    Baya beğendim umarım böyle çıkartırlar ve Qashqai de bundan nasibini alır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 sa.
    Tesla Model X'e benzemiş. Özellikle hatlarıyla nerdeyse Tesla ile birebir aynı olmuş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020 12 dk. The Last of Us 2 ve Ghost of Tsushima'nın yeni çıkış tarihleri açıklandı 35 dk. Pembe ekran kartları çoğalıyor: GALAX RTX 2070 Super EX Pink Edition’ı lanse etti 1 sa. PowerColor RX 5600 XT ITX’i satışa sundu 1 sa. 27 Nisan koronavirüs tablosu 1 sa. TSMC 2 nm için kolları sıvadı 2 sa. Microsoft, Windows 10'a reklam eklemeye tam gaz devam ediyor 2 sa. Intel’in 4/8 izlekli Core i3 işlemcisi Ryzen 3 3300X ile eşleşiyor 2 sa. Ofis algısını binaların dışına taşıyan yeni nesil bilgisayar teknolojileri 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Nissan Ariya'nın patent görselleri sızdırıldı Sonraki Gumslinger ile yapışkan düellolara hazırlanın 3 sa. MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek? 3 sa. Red Bull imzalı Dirt Bike Unchained indirmeye sunuldu 4 sa. Parmak izi okuyucusuz Samsung T7 SSD’si detaylandı 4 sa. Lenovo ThinkPad dizüstüler Fedora yüklü olarak gelecek 6 sa. Diyanet'in Fetva isimli mobil uygulaması yayınlandı 6 sa. 2020 Audi A6 Avant'ın hibrit versiyonu tanıtıldı 7 sa. Lise öğretmenleri hava dezenfekte cihazı geliştirdi 7 sa. Xiaomi Mi 10 Youth Edition tanıtıldı: Snapdragon 765G ve 50x zoom 8 sa. Kia'nın 2021'de tanıtacağı elektrikli crossover'dan yeni detaylar geldi 8 sa. Farklı segmentlere hitap eden Cherry Hazır Sistemler 9 sa. WhatsApp'ta yayılan viral mesaj sayısı yüzde 70 azaldı 9 sa. Logitech G305 İnceleme 9 sa. Ori and the Will of the Wisps | Video İnceleme 9 sa. Candy Crush Saga özel bir kullanıcı etkinliği düzenleyecek 10 sa. iPhone SE 2020 iFixit incelemesi, çok sayıda iPhone 8 parçasını ortaya çıkardı 10 sa. Coursera 3800 çevrim içi kursunu ücretsiz yapıyor 11 sa. Samsung’un ilk pop-up kameralı telefonu göründü 11 sa. Netflix’in koronavirüs belgeseli yayınlandı 12 sa. Vestel akıllı saati yakında piyasaya çıkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor
    DonanımHaber
    Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kull...
    DonanımHaber
    HTC küllerinden doğuyor: HTC Desire 20 Pro modeli ufukta göründü
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim