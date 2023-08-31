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    Uzmanlar uyardı: 2025'te lityum kıtlığı yaşanabilir

    Uzmanlara göre dünya 2025 gibi yakın bir tarihte lityum kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir. Elektrikli araçların giderek popüler hale gelmesi küresel lityum arzı konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

    Uzmanlar uyardı: 2025'te lityum kıtlığı yaşanabilir Tam Boyutta Gör

    Uzmanlar, giderek artan elektrikli otomobil üretimi nedeniyle küresel lityum arzında bir kıtlık yaşanabileceğini öngörüyor. Özellikle Çin gibi büyük pazarlardaki hızlı talep artışı, 2025 gibi yakın bir tarihte dünyanın lityum kıtlığıyla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

    BMI analistleri tarafından hazırlanan raporda "Çin'in sadece elektrikli araçlara yönelik lityum talebinin 2023-2032 yılları arasında yıllık ortalama %20.4 oranında artmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Buna karşın, Çin'in lityum arzının aynı dönemde sadece %6 artacağı ve bu oranın öngörülen talebin üçte birini bile karşılayamayacağı belirtiliyor.

    Uzmanlar uyardı: 2025'te lityum kıtlığı yaşanabilir Tam Boyutta Gör

    Çin, elektrikli araç bataryalarının vazgeçilmez bir bileşeni olan lityum konusunda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. 2021'de dünya genelinde 540 bin ton lityum üretimi gerçekleşti. Ancak Dünya Ekonomik Forumu, 2030'a kadar küresel talebin 3 milyon tonu aşacağını tahmin ediyor.

    Dünya genelinde sadece 101 lityum madeni var

    S&P Global Commodity Insights analizlerine göre, dünya çapında elektrikli araç satışları 2023'te 13.8 milyon adede yükselecek ve bu satış rakamı 2030'a gelindiğinde 30 milyonu aşacak. Deutsche Bank araştırma direktörü Corinne Blanchard "Lityum kıtlığı bekliyoruz. Elbette arzın artmasını bekliyoruz ancak talep çok daha hızlı bir şekilde artacak" diyor.

    Uzmanlar uyardı: 2025'te lityum kıtlığı yaşanabilir Tam Boyutta Gör

    Blanchard'a göre bu açık 2025 yılına kadar 40-60 bin ton ile mütevazı bir düzeyde seyredecek, ancak 2030 yılına gelindiğinde 768 bin tona ulaşabilir. Diğer analistler lityum madenciliği projelerinin artmasının, pazar sıkıntısını birkaç yıl geciktirebileceğine inanıyor. Refinitiv'in son verilerine göre şu anda dünyada sadece 101 lityum madeni var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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