Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas edebilir

İflas koruma talep edebileceğini açıkladı
İddialara göre şirket, 2026 yılında vadesi dolacak teminatsız tahvillerinin yaklaşık 8.4 milyon dolara varan gerekli faiz ödemesini gerçekleştiremedi. Fisker, borcunu ödeyemeyeceğini ifade ederek geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini açıkladı.
Şimdilik netleşmiş bir durum yok zira Fisker hala bazı yatırımcılardan destek aldığını ifade ediyor. Aynı açıklamada üretici, 2025 tarihli tahvillerinin sahibi ile 150 milyon dolara varan yeni bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. Bu yatırımcının kimliği açıklanmamış olsa da finansmanın 4 taksitte ödeneceği belirtili.
Fisker, Magna Steyr ortaklığı ile Ocean isimli modelini üretiyordu. Markanın Avusturya'da bulunan tesisinde üretime 6 hafta ara verildi. Ortaklığın diğer yarısı olan Magna International'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Fisker şu sıralar büyük üreticiler ile görüşerek kendisine yeni yatırımlar almayı planlıyor. Bloomberg ve Reuters'in haberine göre de bu üreticilerden biri Nissan olabilir.
2023 yılında hisse değeri 6 dolar civarında gezinen üreticinin hisseleri 0.13 dolara kadar düşmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.