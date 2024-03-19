Tam Boyutta Gör Daha önce üretime ara verdiğini açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Fisker, çok ciddi sorunlarla başbaşa. Automotive News Europe'un haberine göre firma, her an iflas ilanı verebilir.

İflas koruma talep edebileceğini açıkladı

İddialara göre şirket, 2026 yılında vadesi dolacak teminatsız tahvillerinin yaklaşık 8.4 milyon dolara varan gerekli faiz ödemesini gerçekleştiremedi. Fisker, borcunu ödeyemeyeceğini ifade ederek geçerli iflas yasaları kapsamında koruma talep edebileceğini açıkladı.

Şimdilik netleşmiş bir durum yok zira Fisker hala bazı yatırımcılardan destek aldığını ifade ediyor. Aynı açıklamada üretici, 2025 tarihli tahvillerinin sahibi ile 150 milyon dolara varan yeni bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. Bu yatırımcının kimliği açıklanmamış olsa da finansmanın 4 taksitte ödeneceği belirtili.

Fisker yeni elektrikli otomobil geliştirmeyi durdurdu 2 hf. önce eklendi

Fisker, Magna Steyr ortaklığı ile Ocean isimli modelini üretiyordu. Markanın Avusturya'da bulunan tesisinde üretime 6 hafta ara verildi. Ortaklığın diğer yarısı olan Magna International'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Fisker şu sıralar büyük üreticiler ile görüşerek kendisine yeni yatırımlar almayı planlıyor. Bloomberg ve Reuters'in haberine göre de bu üreticilerden biri Nissan olabilir.

2023 yılında hisse değeri 6 dolar civarında gezinen üreticinin hisseleri 0.13 dolara kadar düşmüş durumda.

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Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas edebilir