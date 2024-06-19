Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu

Fisker iflas etti
2016 yılında Henrik Fisker ve Geeta Gupta-Fisker tarafından kurulan Fisker, yeşil üretim yöntemlerine odaklanmanın yanı sıra alışılmadık da bir üretim modeli kullanıyordu. Bir otomobil üreticisi olmasına rağmen Fisker’in fabrikası yoktu ve araçların montajı için fason üreticileri kullanıyordu. Böylelikle büyük yatırım maliyetlerinden kaçınmış oluyordu Fisker.
Bu yöntemi farklı endüstrilerde de görüyoruz ancak Fisker için bu yöntem otomobillerde işletilemedi. Şirket, üretim hedeflerinin tutturulamamasından tedarikçi gecikmelerini sorumlu tutarken satılan birkaç bin araçta da mekanik sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. Piyasaya sürülen Ocean SUV modelini inceleyen çoğu yayın organı araçta sayısız sorunların olduğunu ifade etti. Bu sorunların ardından mart ayında şirketin tek üretim modeli Ocean’ın üretimi durduruldu.
Elektrik dünyasında sona gelen sadece Fisker değil. ABD’de Lordstown Motors ve Proterra, geçtiğimiz yıl iflas etmişti. Proterra’nın çöküşü İngiliz müşterisi Volta Trucks'ı da uçurumun kenarından atmıştı. Ayrıca İngiliz Arrival da bu yılın başlarında iflas etti. BYD ve Tesla bile elektrikli otomobil dünyasındaki sorunlardan muaf değil. Her ikisi de son bir yılda hisselerinde önemli kayıplar yaşadı.
Öte yandan Çinli WM Motor, geçtiğimiz ekim ayında iflas başvurusunda bulundu. Batarya değişim istasyonlarıyla öne çıkan Nio ise hükümet finansmanıyla kurtarılmıştı. Elektrikli dünyası artan faiz oranları nedeniyle giderek rekabetin zor olduğu bir alan haline geliyor. Zira yüksek faizler girişimlerin finansman bulmasını zorlaştırıyor. Ayrıca tüketicilerin ilgisi de artık eskisi gibi değil ve satışlar hızla yükselmiyor. Üreticiler ve dev firmalar şimdilik daha emin adımlar atmaya çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.