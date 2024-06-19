Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunarak, yerleşik otomobil endüstrisine meydan okumaya çalışırken batan elektrikli otomobil girişimi oldu. Elektrikli araç üreticisi, Mart ayında tek otomobil modelinin üretimini durdurduktan sonra şimdi varlıklarını satmak ve borcunu yeniden yapılandırmak istiyor.

Fisker iflas etti

2016 yılında Henrik Fisker ve Geeta Gupta-Fisker tarafından kurulan Fisker, yeşil üretim yöntemlerine odaklanmanın yanı sıra alışılmadık da bir üretim modeli kullanıyordu. Bir otomobil üreticisi olmasına rağmen Fisker’in fabrikası yoktu ve araçların montajı için fason üreticileri kullanıyordu. Böylelikle büyük yatırım maliyetlerinden kaçınmış oluyordu Fisker.

Bu yöntemi farklı endüstrilerde de görüyoruz ancak Fisker için bu yöntem otomobillerde işletilemedi. Şirket, üretim hedeflerinin tutturulamamasından tedarikçi gecikmelerini sorumlu tutarken satılan birkaç bin araçta da mekanik sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. Piyasaya sürülen Ocean SUV modelini inceleyen çoğu yayın organı araçta sayısız sorunların olduğunu ifade etti. Bu sorunların ardından mart ayında şirketin tek üretim modeli Ocean’ın üretimi durduruldu.

Tam Boyutta Gör Fisker geçen yıl 273 milyon dolarlık satış yaptığını ancak 1 milyar dolardan fazla borcu olduğunu bildirmişti. İflas başvurusuna göre ise Fisker'in tahmini varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar ve yükümlülükleri 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında bulunuyor. Şirketin en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP yer alıyor. Firma bu süreçte varlıklarını satarak yükümlülüklerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Nio’nun yeni nesil batarya değişim istasyonları devrim yaratıyor 22 sa. önce eklendi

Elektrik dünyasında sona gelen sadece Fisker değil. ABD’de Lordstown Motors ve Proterra, geçtiğimiz yıl iflas etmişti. Proterra’nın çöküşü İngiliz müşterisi Volta Trucks'ı da uçurumun kenarından atmıştı. Ayrıca İngiliz Arrival da bu yılın başlarında iflas etti. BYD ve Tesla bile elektrikli otomobil dünyasındaki sorunlardan muaf değil. Her ikisi de son bir yılda hisselerinde önemli kayıplar yaşadı.

Öte yandan Çinli WM Motor, geçtiğimiz ekim ayında iflas başvurusunda bulundu. Batarya değişim istasyonlarıyla öne çıkan Nio ise hükümet finansmanıyla kurtarılmıştı. Elektrikli dünyası artan faiz oranları nedeniyle giderek rekabetin zor olduğu bir alan haline geliyor. Zira yüksek faizler girişimlerin finansman bulmasını zorlaştırıyor. Ayrıca tüketicilerin ilgisi de artık eskisi gibi değil ve satışlar hızla yükselmiyor. Üreticiler ve dev firmalar şimdilik daha emin adımlar atmaya çalışıyor.

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Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas başvurusunda bulundu