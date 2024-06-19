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    Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu

    Aylardır süren spekülasyonların ve sinyallerin ardından elektrikli otomobil üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu. Böylece Fisker, rekabete ayak uyduramayan üreticiler kervanına katılmış oldu.
    Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil üreticisi Fisker, ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunarak, yerleşik otomobil endüstrisine meydan okumaya çalışırken batan elektrikli otomobil girişimi oldu. Elektrikli araç üreticisi, Mart ayında tek otomobil modelinin üretimini durdurduktan sonra şimdi varlıklarını satmak ve borcunu yeniden yapılandırmak istiyor.

    Fisker iflas etti

    2016 yılında Henrik Fisker ve Geeta Gupta-Fisker tarafından kurulan Fisker, yeşil üretim yöntemlerine odaklanmanın yanı sıra alışılmadık da bir üretim modeli kullanıyordu. Bir otomobil üreticisi olmasına rağmen Fisker’in fabrikası yoktu ve araçların montajı için fason üreticileri kullanıyordu. Böylelikle büyük yatırım maliyetlerinden kaçınmış oluyordu Fisker.

    Bu yöntemi farklı endüstrilerde de görüyoruz ancak Fisker için bu yöntem otomobillerde işletilemedi. Şirket, üretim hedeflerinin tutturulamamasından tedarikçi gecikmelerini sorumlu tutarken satılan birkaç bin araçta da mekanik sorunlar yaşandığı ortaya çıktı. Piyasaya sürülen Ocean SUV modelini inceleyen çoğu yayın organı araçta sayısız sorunların olduğunu ifade etti. Bu sorunların ardından mart ayında şirketin tek üretim modeli Ocean’ın üretimi durduruldu.

    Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör
    Fisker geçen yıl 273 milyon dolarlık satış yaptığını ancak 1 milyar dolardan fazla borcu olduğunu bildirmişti. İflas başvurusuna göre ise Fisker'in tahmini varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar ve yükümlülükleri 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında bulunuyor. Şirketin en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP yer alıyor. Firma bu süreçte varlıklarını satarak yükümlülüklerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Elektrik dünyasında sona gelen sadece Fisker değil. ABD’de Lordstown Motors ve Proterra, geçtiğimiz yıl iflas etmişti. Proterra’nın çöküşü İngiliz müşterisi Volta Trucks'ı da uçurumun kenarından atmıştı. Ayrıca İngiliz Arrival da bu yılın başlarında iflas etti. BYD ve Tesla bile elektrikli otomobil dünyasındaki sorunlardan muaf değil. Her ikisi de son bir yılda hisselerinde önemli kayıplar yaşadı.

    Öte yandan Çinli WM Motor, geçtiğimiz ekim ayında iflas başvurusunda bulundu. Batarya değişim istasyonlarıyla öne çıkan Nio ise hükümet finansmanıyla kurtarılmıştı. Elektrikli dünyası artan faiz oranları nedeniyle giderek rekabetin zor olduğu bir alan haline geliyor. Zira yüksek faizler girişimlerin finansman bulmasını zorlaştırıyor. Ayrıca tüketicilerin ilgisi de artık eskisi gibi değil ve satışlar hızla yükselmiyor. Üreticiler ve dev firmalar şimdilik daha emin adımlar atmaya çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    ikame araçla kaza yapılırsa ne olur büyük tuvaletimi yapamıyorum karnım ağrıyor nike ayakkabı ses çıkarıyor peki kek nerede satılıyor lancia delta yorum

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