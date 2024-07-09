Elektrikli otomobillerdeki süper batarya kayadan yapılacak

Danimarka Teknik Üniversitesi'nde (DTU) araştırmacı olan Mohamad Khoshkalam'ın geliştirdiği malzeme, Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş'ın çalıştığı yerde çıkardığı bildiğimiz doğal kayalardan imal ediliyor. Malzeme yer kabuğunda en bol bulunan minerallerden bazıları olan potasyum ve sodyum silikatlardan oluşuyor. Bunlar öncelikle kayalarda bulunan elementler arasında yer alıyor.
Dünya yüzeyinin yüzde 90'ından fazlasını kaplayan silikatlardan elde edilebilen ucuz, çevre dostu bir malzeme olduğu belirtilen yeni süperiyonik malzeme, iyonları yaklaşık 40derecede iletebiliyor. Malzeme ayrıca, şu anda lityum-iyon pillerde kapasite ve hizmet ömrünü artırmak için kullanılan kobalt gibi pahalı ve çevreye zararlı metaller eklenmeden de çalışıyor. Üretim ise oda sıcaklığına yakın sıcaklıklarda gerçekleşebileceğinden ölçeklendirme de daha kolay hale geliyor.
En az 10 yıl daha var
Katı hal kaya bataryaları için henüz yolun çok başında bulunuluyor. Eğer kayalardan imal edilmiş bataryaya sahip elektrikli bir araç istiyorsanız en az 10 yıl beklemeniz gerekebilir. Mohamad Khoshkalam halihazırda teknolojisi için patent almış ve batarya şirketleri için katı hal elektrolit bileşenleri geliştirecek olan K-Ion adlı şirketini kurma aşamasında. Yapılan açıklamaya göre çalışan bir prototipin 1-2 yıl için hazır olması bekleniyor.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.