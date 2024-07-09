Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobillerdeki süper batarya kayadan yapılacak

    10 yıl içinde, kaya silikatlarından yapılan katı hal bataryalar, bugün kullandığımız lityum-iyon bataryalara çevre dostu, daha verimli ve daha güvenli bir alternatif olabilir.
    Elektrikli otomobillerdeki süper batarya kayadan yapılacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç satışlarının büyüme hızı yavaşlamış olsa da batarya teknolojileri alanındaki gelişim yavaşlamıyor. Günümüzde araçlarda ağırlıklı olarak kullanılan lityum-iyon bataryaların durumu da esasında geniş çapta benimsenmeyi engelliyor. Ancak önümüzdeki yıllarda kaya silikatlarından yapılan katı hal bataryalar, lityum-iyon bataryalara çevre dostu, daha verimli ve daha güvenli bir alternatif olarak karşımıza çıkabilir.

    Katı hal kaya bataryaları geliyor

    Danimarka Teknik Üniversitesi'nde (DTU) araştırmacı olan Mohamad Khoshkalam'ın geliştirdiği malzeme, Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş'ın çalıştığı yerde çıkardığı bildiğimiz doğal kayalardan imal ediliyor. Malzeme yer kabuğunda en bol bulunan minerallerden bazıları olan potasyum ve sodyum silikatlardan oluşuyor. Bunlar öncelikle kayalarda bulunan elementler arasında yer alıyor.

    Elektrikli otomobillerdeki süper batarya kayadan yapılacak Tam Boyutta Gör
    Giderek daha fazla insan elektrikli arabalara geçtikçe, en az onun kadar verimli, ancak daha çevre dostu ve üretimi daha ucuz olan yeni nesil lityum içermeyen bataryalar geliştirmemiz gerekiyor. Bu da bataryanın ana bileşenleri olan anot, katot ve elektrolit için yeni malzemelerin yanı sıra yeni batarya tasarımlarının geliştirilmesini gerektiriyor. Yarının süper bataryalarında lityumun yerini alacağı belirtilen potasyum ve sodyum silikatlara dayalı katı hal bataryaların en büyük avantajı havaya ve neme karşı hassas olmaması. Bu da bataryanın içinde kağıt inceliğinde bir tabaka halinde kalıplanmasını mümkün kılıyor.

    Dünya yüzeyinin yüzde 90'ından fazlasını kaplayan silikatlardan elde edilebilen ucuz, çevre dostu bir malzeme olduğu belirtilen yeni süperiyonik malzeme, iyonları yaklaşık 40 derecede iletebiliyor. Malzeme ayrıca, şu anda lityum-iyon pillerde kapasite ve hizmet ömrünü artırmak için kullanılan kobalt gibi pahalı ve çevreye zararlı metaller eklenmeden de çalışıyor. Üretim ise oda sıcaklığına yakın sıcaklıklarda gerçekleşebileceğinden ölçeklendirme de daha kolay hale geliyor.

    Elektrikli otomobillerdeki süper batarya kayadan yapılacak Tam Boyutta Gör
    Katı hal elektroliti olarak potasyum silikatın kullanılabileceği aslında uzunca bir süredir biliniyordu ancak potasyum iyonları büyük olduğu için yavaş hareket ediyorlardı. Elektrolitin iletkenliği, iyonların elektrolit içinde ne kadar hızlı hareket edebildiğine bağlı olduğu için de potasyum iyonları üzerinde pek durulmamıştı. Ancak Khoshkalam, iyonların lityum bazlı elektrolitlerden daha hızlı hareket etmesini sağlayan bir süreç bulduğunu söylüyor. Bu sürecin ve teknolojinin patenti aldığı için teknik detaylar paylaşılmıyor.

    En az 10 yıl daha var

    Katı hal kaya bataryaları için henüz yolun çok başında bulunuluyor. Eğer kayalardan imal edilmiş bataryaya sahip elektrikli bir araç istiyorsanız en az 10 yıl beklemeniz gerekebilir. Mohamad Khoshkalam halihazırda teknolojisi için patent almış ve batarya şirketleri için katı hal elektrolit bileşenleri geliştirecek olan K-Ion adlı şirketini kurma aşamasında. Yapılan açıklamaya göre çalışan bir prototipin 1-2 yıl için hazır olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ncr kask yorum ilçin karagöz olayı parmak izi nasıl silinir pes 21 frikikte kaleci oynatma grundig buzdolabı alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y36
    Vivo Y36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız