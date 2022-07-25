Çinli elektrikli pickup Radar RD6'ya ilişkin yeni görseller ve bilgiler paylaşıldı

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Geely, geçtiğimiz haftalarda Radar isimli elektrikli araç markasını ve onun ilk ürünü olan RD6 elektrikli pickup modelini duyurmuştu. Şirket bugün elektrikli Radar RD6 ile ilgili daha fazla görsel ve yeni bilgiler paylaştı.

Elektrikli Radar RD6, çift kabinli gövdeye sahip orta segment bir pickup olarak karşımıza çıkıyor. Modelin altyapısını Çinli Geely'nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) oluşturuyor. Boyutlara baktığımızda RD6'nın 5260 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1830 mm yüksekliğe ve 3120 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Kasanın ölçüleri ise 1525x1450x540 mm şeklinde açıklanmış durumda.

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Radar R6'nın arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satışa sunulacağı belirtiliyor. Şirket, 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı belirtilen aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlayacağını ifade ediyor. Güç seçenekleri açıklanmamış fakat yerel kaynaklardan gelen bilgilerde arkadan itişli versiyonun 200 hp ve dört tekerlekten çekişli versiyonun 400 hp güç üreteceği belirtilmişti.

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Elektrikli pickup'ın sol arka çamurluğunda şarj girişi bulunuyor. Ancak paylaşılan yeni görselde sağ arka çamurluk üzerinde de bir kapak bulunduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi belli değil ancak V2V yani araçtan araca şarj teknolojisi için kullanılabileceği düşünülüyor. Ayrıca kapak içerisinde de çeşitli güç çıkışları mevcut. Kasanın sağında yer alan bu panelde 220V/10A ve 220V/16A gibi altı farklı mod bulunuyor. Bu panel, kamp esnasında ihtiyaç duyacağınız pek çok ekipmana araç üzerinden enerji sağlamanıza imkan veriyor.

Radar, ilk modelinin ardından doğa tutkunları için yeni modeller çıkarmaya devam edecek. Bir SUV model, RD6'dan daha büyük pickup'lar ve bir ATV, şimdilik açıklanan planlar arasında. 9 Eylül'de Çin'de satışa sunulacağı açıklanan RD6'nın fiyatı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Elektrikli Radar RD6 pickup'a ilişkin yeni görseller paylaşıldı