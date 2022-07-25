Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli elektrikli pickup Radar RD6'ya ilişkin yeni görseller ve bilgiler paylaşıldı

    Yaklaşık 2 hafta önce yeni Radar markası ve onun ilk ürünü olan RD6 pickup'ı duyuran Geely bu kez araçla ilgili yeni görseller paylaştı. RD6 ilk olarak Çin'de satışa sunulacak.
    Oy Ver

    Elektrikli Radar RD6 pickup'a ilişkin yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Geely, geçtiğimiz haftalarda Radar isimli elektrikli araç markasını ve onun ilk ürünü olan RD6 elektrikli pickup modelini duyurmuştu. Şirket bugün elektrikli Radar RD6 ile ilgili daha fazla görsel ve yeni bilgiler paylaştı.

    Elektrikli Radar RD6, çift kabinli gövdeye sahip orta segment bir pickup olarak karşımıza çıkıyor. Modelin altyapısını Çinli Geely'nin Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi (SEA) oluşturuyor. Boyutlara baktığımızda RD6'nın 5260 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1830 mm yüksekliğe ve 3120 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Kasanın ölçüleri ise 1525x1450x540 mm şeklinde açıklanmış durumda.

    Radar R6'nın arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satışa sunulacağı belirtiliyor. Şirket, 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı belirtilen aracın 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlayacağını ifade ediyor. Güç seçenekleri açıklanmamış fakat yerel kaynaklardan gelen bilgilerde arkadan itişli versiyonun 200 hp ve dört tekerlekten çekişli versiyonun 400 hp güç üreteceği belirtilmişti.

    Elektrikli Radar RD6 pickup'a ilişkin yeni görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli pickup'ın sol arka çamurluğunda şarj girişi bulunuyor. Ancak paylaşılan yeni görselde sağ arka çamurluk üzerinde de bir kapak bulunduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi belli değil ancak V2V yani araçtan araca şarj teknolojisi için kullanılabileceği düşünülüyor. Ayrıca kapak içerisinde de çeşitli güç çıkışları mevcut. Kasanın sağında yer alan bu panelde 220V/10A ve 220V/16A gibi altı farklı mod bulunuyor. Bu panel, kamp esnasında ihtiyaç duyacağınız pek çok ekipmana araç üzerinden enerji sağlamanıza imkan veriyor.

    Radar, ilk modelinin ardından doğa tutkunları için yeni modeller çıkarmaya devam edecek. Bir SUV model, RD6'dan daha büyük pickup'lar ve bir ATV, şimdilik açıklanan planlar arasında. 9 Eylül'de Çin'de satışa sunulacağı açıklanan RD6'nın fiyatı önümüzdeki günlerde belli olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
    MSI RAIDER GE76 12UHS-022TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız