Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları

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Geçtiğimiz yıl Megane eVision konseptini tanıtarak yüzde 100 elektrikli Renault Megane'ın sinyallerini veren Fransız marka, seri üretim modelinin 2021 yılında tanıtılacağını belirtmişti.

Fransız markanın bu hedefe yönelik çalışmaları devam ederken, elektrikli Renault Megane prototipleri ilk kez karlı yollarda test edilirken görüntülendi. Yoğun kamuflajdan detaylar hakkında yorumda bulunmak zor fakat gerek boyutları gerekse genel gövde yapısı itibariyle konsepte fazlasıyla benzediğini söylemek mümkün.

Elektrikli Renault Megane'ın tasarımında konseptteki bazı detayların sadeleştirileceği aşikar ki bunun en belirgin olan kameralar yerine gelen geleneksel yan aynalar olmuş. Öte yandan ön bölüm de konsepte göre biraz farklı fakat ön kaputun alt panjurun tasarımı konsepttekiyle aynı görünüyor. Bunun yanı sıra tekerleklerin önündeki hava kanalları küçültülmüş.

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Megane eVision konsepti

Yan tarafa baktığımızda gizli kapı kolları varlığını sürdürüyor gibi görünüyor. Ayrıca arka kapı kolları da konseptteki gibi C sütununa gizlenmiş. Arka taraf hakkında ise yorum yapmak oldukça zor. Elektrikli Megane'ın CMF-EV platformu üzerineinşa edileceğini biliyoruz. Aynı platform Nissan Ariya'nın da altyapısını oluşturuyor.

Elektrikli Renault Megane'ın teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. Fakat geçtiğimiz yılki Megane eVision konseptinin 130 kW'a kadar şarj oranını destekleyen 60 kWh batarya paketi ile 217 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olduğu açıklanmıştı. Konseptin WLTP'ye göre tek şarjla 450 kilometre menzil sunduğu da paylaşılan bilgiler arasındaydı.

Groupe Renault CEO'su Luca De Meo, yaptığı açıklamada Megane eVision konseptinin yüzde 95 üretime hazır olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla yukarıda saydığımız pek çok özelliğin elektrikli Megane'ın seri üretim versiyonunda da karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. 2021'in sonuna doğru tanıtılması beklenen model 2022'nin başında satışa sunulacaktır.

https://www.motorauthority.com/news/1131478_2022-renault-megane-electric-crossover-spy-shots

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