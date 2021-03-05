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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları

    Bu yılın sonunda resmi olarak tanıtılması beklenen elektrikli Renault Megane kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi. Yeni elektrikli Megane, büyük oranda konsept versiyona benzeyecek.
    05 Mart 2021, 18:00 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları
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    Geçtiğimiz yıl Megane eVision konseptini tanıtarak yüzde 100 elektrikli Renault Megane'ın sinyallerini veren Fransız marka, seri üretim modelinin 2021 yılında tanıtılacağını belirtmişti.

    Fransız markanın bu hedefe yönelik çalışmaları devam ederken, elektrikli Renault Megane prototipleri ilk kez karlı yollarda test edilirken görüntülendi. Yoğun kamuflajdan detaylar hakkında yorumda bulunmak zor fakat gerek boyutları gerekse genel gövde yapısı itibariyle konsepte fazlasıyla benzediğini söylemek mümkün.

    Elektrikli Renault Megane'ın tasarımında konseptteki bazı detayların sadeleştirileceği aşikar ki bunun en belirgin olan kameralar yerine gelen geleneksel yan aynalar olmuş. Öte yandan ön bölüm de konsepte göre biraz farklı fakat ön kaputun alt panjurun tasarımı konsepttekiyle aynı görünüyor. Bunun yanı sıra tekerleklerin önündeki hava kanalları küçültülmüş.

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    Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları
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    Megane eVision konsepti

    Yan tarafa baktığımızda gizli kapı kolları varlığını sürdürüyor gibi görünüyor. Ayrıca arka kapı kolları da konseptteki gibi C sütununa gizlenmiş. Arka taraf hakkında ise yorum yapmak oldukça zor. Elektrikli Megane'ın CMF-EV platformu üzerineinşa edileceğini biliyoruz. Aynı platform Nissan Ariya'nın da altyapısını oluşturuyor.

    Elektrikli Renault Megane'ın teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. Fakat geçtiğimiz yılki Megane eVision konseptinin 130 kW'a kadar şarj oranını destekleyen 60 kWh batarya paketi ile 217 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip olduğu açıklanmıştı. Konseptin WLTP'ye göre tek şarjla 450 kilometre menzil sunduğu da paylaşılan bilgiler arasındaydı.

    Groupe Renault CEO'su Luca De Meo, yaptığı açıklamada Megane eVision konseptinin yüzde 95 üretime hazır olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla yukarıda saydığımız pek çok özelliğin elektrikli Megane'ın seri üretim versiyonunda da karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. 2021'in sonuna doğru tanıtılması beklenen model 2022'nin başında satışa sunulacaktır.



    https://www.motorauthority.com/news/1131478_2022-renault-megane-electric-crossover-spy-shots
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    crashserkan (yok kalmadı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Açılış yapiyorum 600bintl
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok hojdur
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    B Ben sero 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelene kadar ötv si %500 olur.
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    Nightmare70 (Fuzun ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Boşuna böyle haberler yapmayın artık :) Allah göstermesin 4. çeyrekte faizlerde düşüşe geçerse merkez bankası bu arabaların tekerini bile alamaz hale geliriz. Şu an bile hayal ama daha kötüsü de olabilir..
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    crashserkan (yok kalmadı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Açılış yapiyorum 600bintl
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    met.nar (Metin Ardıçlı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üretim yeri belli mi?
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün ( Mesaj Silindi ) met.nar
    Zoe ile aynı fabrikada (Flins, Fransa)
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    LGR9 (Levent Görgülü) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gelecek elektrikte, umarım yerel yönetimler ve elektrik dağıtım şirketleri bunu kavrar ve şebekeyi güçlendirme çalışmalarına başlar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu desenli haliyle gözümün çıkarabildiği kadar hatlarına bakacak olursak, hiçbir türlü Megane eVision'a benzemiyor.

    Evet, Megane eVision bir konsept, ilerleyecekleri bir yol, izleyecekleri bir vizyon. Ama bu vizyondan apayrı bir şey tasarlamışlar gibi.

    Benim bildiğim araba konseptleri, şirketlerin hangi tasarım dilinde ilerleyecekleri yolu aydınlatması için tasarlanan arabalardır ama Renault Elektrikli Megane'ı nedense olmamış gibi. (Yanılıyor da olabilirim, ne de olsa test desenli bir aracın kasa hatlarını algılamaz zor xd)
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    E Elektrikliarabasever 2 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Ben de benzetemedim de sahte gövde panelleri hatta bambaşka bir kasada bile deniyor olabilirler tanıtıma yakın zamanlardaki kamuflajlı araçlardan anların neyin ne olduğunu.
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