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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

    TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen değişikliğe göre kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

    Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda elektrikli scooter kullanımına da bazı düzenlemeler getirildi.

    Düzenlemeye göre kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek. Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak. Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooterlar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooterlarda sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

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    E-scooterlar otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak. Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek. Elektrikli scooter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

    Elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
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    Yapılan değişiklikle birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nda "Bisiklet yolu", bisiklet ve e-scooter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol; "e-scooter", hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, "bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-scooter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlanıyor.

    Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından biri olan e-scooter'ların teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli scooter'lardan alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda belediyelerce bir e-scooter'dan günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak. Ayrıca kanunla büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-scooterların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek.



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
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    wehrmacht (- -) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    taksiciler çıkmadı mı istanbulu kitleriz diye sokağa
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Harika bir karar. Sosyalmedyanın da gerçek hayatında içine ettiler.
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    WaylandIZMIR 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı. 13-14 yaşında veletler trafiğin içinde ölümle dans ediyorlar. Yaş sınırlamasını destekliyorum
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    Jackal78 (Jackal ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    PTV.. Pilli Taşıtlar Vergisi bekliyorum. Mesajım şuracıkta bulunsun.
    Yanıtla +1
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    Ussuz (mehmet ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli scooterlara mtv gibi bir vergi is coming :)
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    Night_Blade (ibrahim s) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Vergi gelmiş zaten 365 günde 58.40 TL yapıyor yani 16 yaşında bir arabadan 109 TL vergi alınırken e-scooterdan neredeyse yarısı kadar vergi kesilecek
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak." yaşamasak komik aslında.
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    wehrmacht (- -) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    taksiciler çıkmadı mı istanbulu kitleriz diye sokağa
    Yanıtla +7
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    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    O bile az. Ortalık plakasız elektirkli scooterle sokaklarda dolanan küçücük çocuk kaynıyor. Acayip kornalar, akşamları far açmadan gezmeler...
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    MonitörKertenkelesi 5 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bu yasa trafiğe çıkacak kişiler için geçerli Sokak aralarında elektrikli bisiklet de kullanır elektrikli oyuncak araba da, paten de, onlarda kısıtlama yok olamaz da zaten. Çünkü onun adına oyuncak deniyor.
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