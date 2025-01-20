Elektrikli scooter'lara yeni düzenlemeler geliyor: %30 yerlilik şartı, hız sınırlaması...

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Scooter Yönetmeliği'nde düzenleme yapılacağını belirterek, ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli scooter'lara %30 yerlilik şartı getirileceğini söyledi.

İlk olarak 2021'de yürülüğe giren yönetmelikte, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle önemli değişiklikler yapılacağını belirten Uraloğlu, düzenlemenin elektrikli scooter'ların hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir konu yelpazesini kapsadığını aktardı.

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektrikli skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız."

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Yasaklı bölgelerde hız düşürülecek

Elektrikli scooter'ların yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğini belirten Uraloğlu, işletmecilerin yasak bölgelere giren scooter'ların hızlarını otomatik olarak düşüreceğini söyledi. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verileceğini belirtti.

Yeni düzenlemelerle elektrikli scooter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak. Ek olarak hizmette bulunan scooter'ların en az %20 şarj seviyesine sahip olması zorunlu olacak.

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