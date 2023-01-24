2023 Renault Espace SUV'dan ilk ipucu geldi: İlkbaharda tanıtılacak

1983 yılından bu yana Renault'nun MPV segmentindeki uzun soluklu temsilcisi olan Renault Espace, altıncı jenerasyonuyla birlikte büyük SUV sınıfının üyelerinden biri haline gelecek. Önümüzdeki Kasım ayında 40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan model, yeni haliyle büyük oranda Austral'i temel alacak.
Renault bugün Espace'ın yeni jenerasyonuyla ilgili ilk ipucu görselini paylaştı. Bu alanda bizlere aracın arka bölümünden bir kesit sunulurken, Austral kaynaklı LED stoplar hemen dikkat çekiyor. Renault, yeni Espace'ın uzun yolculuklar için tasarlanan, 5 veya 7 koltuk seçeneğine sahip bir SUV olduğunu belirtiyor.
Daha önce yollarda test edilirken yakalanan fotoğraflara bakılacak olursa, yeni Espace'ın tasarımı büyük oranda Austral'e benzeyecek. Elbette arkadaki ekstra iki koltuk için uzatılan aks mesafesi gibi boyutsal farklar göreceğiz. Yeni nesilde hem eski Espace'ın hem de Koleos'un yerini dolduracak olan model, segmentinde Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail ve Peugeot 5008 gibi modellerle rekabet edecek.
Yeni nesil Renault Espace, 2023'ün bahar aylarında resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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