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    2023 Renault Espace SUV'dan ilk ipucu geldi: İlkbaharda tanıtılacak

    Uzun yıllar Fransız markayı MPV sınıfında temsil eden Renault Espace da SUV modasının kurbanı oldu. 2023 Renault Espace, 7 koltuk seçeneğine sahip büyük bir SUV olarak geliyor.
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    Renault Espace SUV'dan ilk ipucu geldi: İlkbaharda tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    SUV segmenti adeta otomotiv dünyasının yutan elemanı haline geldi. Diğer segmentlerden birçok modelin bu moda uğruna yok olduğunu ya da dönüştüğünü görmekteyiz. Renault Espace da bu durumun son örneklerinden biri oldu.

    1983 yılından bu yana Renault'nun MPV segmentindeki uzun soluklu temsilcisi olan Renault Espace, altıncı jenerasyonuyla birlikte büyük SUV sınıfının üyelerinden biri haline gelecek. Önümüzdeki Kasım ayında 40'ıncı yılını kutlamaya hazırlanan model, yeni haliyle büyük oranda Austral'i temel alacak.

    Renault bugün Espace'ın yeni jenerasyonuyla ilgili ilk ipucu görselini paylaştı. Bu alanda bizlere aracın arka bölümünden bir kesit sunulurken, Austral kaynaklı LED stoplar hemen dikkat çekiyor. Renault, yeni Espace'ın uzun yolculuklar için tasarlanan, 5 veya 7 koltuk seçeneğine sahip bir SUV olduğunu belirtiyor.

    Renault Espace SUV'dan ilk ipucu geldi: İlkbaharda tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault Espace, önceki jenerasyonda da kullanılan CMF-CD platformu üzerine inşa edilecek. Aynı platform Renault Austral, Nissan X-Trail ve Mitsubishi Outlander'da da kullanılıyor. Bu noktada motor seçenekleri de Austral'den alınacaktır. Dolayısıyla hafif hibrit ve tam hibrit seçeneklerin yanı sıra ilerleyen süreçte şarj edilebilir hibrit seçeneğin de seriye dahil olmasını bekleyebiliriz.

    Daha önce yollarda test edilirken yakalanan fotoğraflara bakılacak olursa, yeni Espace'ın tasarımı büyük oranda Austral'e benzeyecek. Elbette arkadaki ekstra iki koltuk için uzatılan aks mesafesi gibi boyutsal farklar göreceğiz. Yeni nesilde hem eski Espace'ın hem de Koleos'un yerini dolduracak olan model, segmentinde Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail ve Peugeot 5008 gibi modellerle rekabet edecek.

    Yeni nesil Renault Espace, 2023'ün bahar aylarında resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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