Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı

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Çekyalı marka 1 Eylül’de resmi olarak tanıtmayı planladığı ilk elektrikli SUV modeli Skoda Enyaq iV ile ilgili teaser kampanyasına devam ediyor. Aracın dış tasarımı hakkında ipuçları veren yeni çizimler paylaşıldı.

Markanın ilk elektrikli SUV’si olmanın yanı sıra Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine inşa edilen ilk Skoda modeli olma özelliğine de sahip olan Enyaq iV, kısaca “yenilikçi, etkileyici ve dinamik” bir otomobil olarak tanımlanıyor. Skoda için yeni bir çağın başlangıcını simgeleyen SUV’un tasarımındaki keskin detaylar dikkat çekiyor fakat elimizdeki görseller çizim olduğu için her zamanki gibi biraz abartılı çizgilere olduğunu unutmamak gerek.

Çizimlerde son derece agresif görünen Skoda Enyaq iV’nin ön çamurluğundaki “Founder’s Edition” rozeti belki dikkatinizi çekmiştir. Bu rozet, aynı zamanda markanın kuruluşunun 125’inci yıl dönümünü de kutlayan modelin özel bir versiyonuna işaret ediyor. Çekyalı üreticinin kurulduğu yıla atıfta bulunarak sadece 1895 adet üretilecek Founder’s Edition versiyonu, tahmin edileceği üzere standart Enyaq iV’den hem tasarım hem de donanım açısından daha dolu olacak.

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Kısa ön ve arka çıkıntıları sayesinde hem dinamik bir görünüme hem de ferah bir yaşam alanına sahip olan Skoda Enyaq iV’nin uzunluğu 4685 mm, genişliği 1877 mm, yüksekliği ise 1618 mm olarak açıklanmıştı. 2765 mm’lık aks mesafesi ise, aracın bahsettiğimiz ‘ferah yaşam alanı’ konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ayrıca Skoda, 0.27'lik hava sürtünme katsayısının bu boyuttaki bir SUV için son derece etkileyici olduğunun da altını çiziyor.

Tamamen elektrikli Skoda Enyaq iV, pek çok farklı konfigürasyonla satın alınabilecek. Bunlar arasında 5 farklı güç seçeneği, 3 farklı batarya seçeneği, arkadan veya dört tekerlekten çekiş gibi seçenekler bulunuyor. Enyaq iV’nin gücü tercih edilen opsiyona göre 146 ila 302 beygir arasında, menzili ise 340 ila 500 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

1 Eylül'de resmi olarak tanıtılması planlanan Skoda Enyaq iV, yıl bitmeden Mlada Boleslav'da üretime girecek ve 2021 yılının ilk çeyreğinde yollarda olacak.

https://www.skoda-auto.com/news/news-detail/enyaq

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