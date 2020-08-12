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    Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı

    Hem Skoda'nın ilk elektrikli SUV'si hem de MEB platformunu kullanan ilk Skoda modeli olarak ayrı bir önem taşıyan elektrikli Skoda Enyaq iV'nin tanıtımı 1 Eylül'de yapılacak.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı
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    Çekyalı marka 1 Eylül’de resmi olarak tanıtmayı planladığı ilk elektrikli SUV modeli Skoda Enyaq iV ile ilgili teaser kampanyasına devam ediyor. Aracın dış tasarımı hakkında ipuçları veren yeni çizimler paylaşıldı.

    Markanın ilk elektrikli SUV’si olmanın yanı sıra Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine inşa edilen ilk Skoda modeli olma özelliğine de sahip olan Enyaq iV, kısaca “yenilikçi, etkileyici ve dinamik” bir otomobil olarak tanımlanıyor. Skoda için yeni bir çağın başlangıcını simgeleyen SUV’un tasarımındaki keskin detaylar dikkat çekiyor fakat elimizdeki görseller çizim olduğu için her zamanki gibi biraz abartılı çizgilere olduğunu unutmamak gerek.

    Çizimlerde son derece agresif görünen Skoda Enyaq iV’nin ön çamurluğundaki “Founder’s Edition” rozeti belki dikkatinizi çekmiştir. Bu rozet, aynı zamanda markanın kuruluşunun 125’inci yıl dönümünü de kutlayan modelin özel bir versiyonuna işaret ediyor. Çekyalı üreticinin kurulduğu yıla atıfta bulunarak sadece 1895 adet üretilecek Founder’s Edition versiyonu, tahmin edileceği üzere standart Enyaq iV’den hem tasarım hem de donanım açısından daha dolu olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma"

    Kısa ön ve arka çıkıntıları sayesinde hem dinamik bir görünüme hem de ferah bir yaşam alanına sahip olan Skoda Enyaq iV’nin uzunluğu 4685 mm, genişliği 1877 mm, yüksekliği ise 1618 mm olarak açıklanmıştı. 2765 mm’lık aks mesafesi ise, aracın bahsettiğimiz ‘ferah yaşam alanı’ konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ayrıca Skoda, 0.27'lik hava sürtünme katsayısının bu boyuttaki bir SUV için son derece etkileyici olduğunun da altını çiziyor.

    Tamamen elektrikli Skoda Enyaq iV, pek çok farklı konfigürasyonla satın alınabilecek. Bunlar arasında 5 farklı güç seçeneği, 3 farklı batarya seçeneği, arkadan veya dört tekerlekten çekiş gibi seçenekler bulunuyor. Enyaq iV’nin gücü tercih edilen opsiyona göre 146 ila 302 beygir arasında, menzili ise 340 ila 500 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

    1 Eylül'de resmi olarak tanıtılması planlanan Skoda Enyaq iV, yıl bitmeden Mlada Boleslav'da üretime girecek ve 2021 yılının ilk çeyreğinde yollarda olacak.



    https://www.skoda-auto.com/news/news-detail/enyaq Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Her arabanın dışı bana Egea'yı anımsatıyor. Artık hafızamda nasıl bir yer ettiyse 😁
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    nikony 1 hf.
    Sonra bir geliyor jantları değişik kodiaq :D
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    erenbaran 3 gün
    skoda artık güzel araba yapmaya başladı. Ben beğeniyorum artık skoda'yı
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    207m 1 hf.
    Skoda marka imajını oldukça yükseltti. Skoda deyince artık insanlar olumlu düşünüyor.
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    firat_kilic 1 hf.
    Ey gidi skoda neydin ne oldun. Eskiden çarpık bacaklı yürüyenlere skoda geliyor derlerdi :))) Bizim de anadol vardı. Hala bir şeyler yapılabilir demek ki.
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    nikony 1 hf.
    Sonra bir geliyor jantları değişik kodiaq :D
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    toyota chr ye benzettim. bunu alacağınıza gidin chr alın. en azından türkiyede üretiliyor.
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    auto_motive (Yiğit T.) 1 hf. cabriyo
    Ne CH-R ı 😅 araç 4.7 metre neredeyse; elektrikli platform gereği içi Kodiaq tan bile geniş ve kullanışlı olacaktır. CH-R hibrit bir araç, bana göre 1.5 segment aşağıda ve arkası mezar gibi bir model. Dış tasarımı görece güzeldir ona bir sözümüz yok 👍🏻
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    jay jay justified (Özel Mesaj Lütfen ) 1 hf.
    Kodiaq bile görece eski olduğu halde halen çok modern duruyor. Bunun da son halinin SUV tasarımını bambaşka bir seviyeye taşıyacağına eminim. Hatlar çok hoş, çekik farlar nefis.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Her arabanın dışı bana Egea'yı anımsatıyor. Artık hafızamda nasıl bir yer ettiyse 😁
    Yanıtla +7
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Tasarım güzel
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