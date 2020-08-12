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    Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma

    Rekabet Kurulu Doğuş Otomotiv, Tofaş ve Ford'un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlattı.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma
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    Yaklaşık iki ay önce Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma başlatan Rekabet Kurulu, bu kez Doğuş Otomotiv, Tofaş ve Ford’u markaja aldı.

    Doğuş Otomotiv, Tofaş ve Ford tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Rekabet Kurulu tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır.” ifadesine yer verildi.

    Açıklamanın devamında, “Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.” bilgisi paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Bakanlık duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldı"

    Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi şöyle:

    Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

    Bu haller, özellikle şunlardır:

    • Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi  unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,
    • Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,
    • Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,
    • Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
    • Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,
    • Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

    Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

    Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.



    https://www.haberturk.com/uc-otomotiv-sirketine-rekabet-sorusturmasi-2770445-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    sissil (Orhan ) 1 hf.
    para bitti avanta koparma derdindeler.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sağolsun devletimiz milletimizi nasıl??!!! düşünüyorsa! son iki yıldır kamu bankaları faiz indirimi millete değil leş yiyici otomobil firmalarına ve tefeci İlkokul mezunu müteahhitlere yarıyor! nasıl mı!! Örnek 2 - 3 ay öncesi 162.000 TL olan Peugeot 2008 model araç bugün 245.000 TL olmuş, 250. 000 TL olan daire en az 350.000 TL olmuş bunlar basit örnekler şimdi bu olay geçen yılda aynısı tekrarladı! Otomobilci fahiş zamları gölgelemek içi ağlar vergi yüksek, müteahhitler ağlar 150.000 TL maliyetli daireleri 350.000 - 400.000 TL çakamıyoruz diye! hemen devlet baba yetişir! Millet zaten sözde ağlasada hemen atlar faize aldırmaz fahiş zamlara! nasılsa 15 yıl ödeyecek ya! Eee kim tutar müteahhitleri kim tutar otomobil firmalarını fahiş kârlar gelince parayla oynarlar nasılsa arkalarında devletimiz milletimiz amade olmuş.... dünyada hiçbir ülkede böyle bir fahiş fiyat örneği yok...
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    Neiss (aykut yuceer) 1 hf.
    Göz göre göre yapılmasına rağmen yine aynı tezgah devam eder. Ben bunu pandemi öncesi için konuşuyorum. Otokoç-birmot- avis tezgahı senelerdir süregelen bir olay.

    1- ürünü piyasaya sayılı satarsın. Çoğunu kendi alt şirketine düşük ücretten devredersin

    2- alt şirketin sözde kiralayıp kar ettiği araçları ilk senesi dolar dolmaz anlaşmalı galeri ve kendi bayilerindeki ikinciel bölümüne pompalar. Aracın sözde ikinciel piyasası oluşur. Bir anda halk arasında f\p oluşmuş gibi görünür.

    3- alt şirketine neredeyse maliyetine satılan araçlar normalden az ötv ama aynı kar oranıyla 6ay- 1 sene gecikmeyle piyasaya sürüLür. Bkz:s60 , egea easy

    Bu forumda 2018 yılında sıfır ı 180bin tl olan s60 lara f/p dendi. 2019 şubat tan itibaren otokoç ikinciel bölümü 130bine satılan 10-20bin km deki s60 larla doluydu

    Aynı hikaye egea1.3 easyde de oldu. Sıfırı 70 olan araç 6 ay sonra 50-55 lerden satıldı. Hepsi avis çıkışlıydı



    Bu söylediğim dönemlerde bunlar harici 2019 yılındaki ikinci eli , 2018 deki sıfır fiyatından düşüğe satılan araç başka yoktu
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Tırı vırı
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    havadan para kazanma çabası...
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    m_kucukaksoy (murat kucukaksoy) 1 hf.
    tanzim satışı fiat yapıyorken ilginç
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    ulaşcan1 1 hf.
    Peugeot yok gibi ben mi göremedim
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    TITAN (S K) 1 hf.
    honda nerede toyota nerede
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. TITAN
    Toyota'da 0 araç bulmak nispeten daha mümkün. Bahsi geçen firmalar talep arttığı halde üretimi sabit tutup fiyat yükseltiriyorlar.
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    41gokhan41 (gökhan karadeniz) 1 hf.
    Peugeot nasil yok hayret
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