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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor

    Skoda, Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerine inşa ettiği elektrikli crossover modelinin Sportline versiyonunu tanıttı. Enyaq Sportline iV, standart versiyonla aynı fabrikada üretilecek.
    16 Şubat 2021, 19:00 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor
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    Çekyalı üretici Skoda, elektrikli crossover modeli Enyaq iV'ye daha dinamik ve sportif bir görünüm kazandıran yeni bir versiyon duyurdu: Enyaq Sportline iV.

    2021 Skoda Enyaq Sportline iV'nin gövde tasarımında parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Bu detaylar aydınlatmalı panjurun çerçevesi, ön tampon, yan ayna kapakları, tavan rayları, arka spoyler ve difüzör gibi pek çok alanda karşımıza çıkıyor. Ön çamurluklardaki siyah Sportline rozetleri ve gövde rengi marşpiyelleriyle de dikkat çeken modelde 20 inç Vega jantlar standart, 21 inç Betria alaşım jantlar ise opsiyon listesinde.

    Elektrikli crossover'ın sportif versiyonunda standart olarak full LED Matrix farlar kullanılmış. Uzun huzmeli modüller bireysel olarak kontrol edilebilen 24 LED'den oluşuyor. Bu da Enyaq Sportline iV'deki uzun huzmeli farların diğer yol kullanıcıları için engelleyici bir unsur olmasının önüne geçiyor. Arkada ise dinamik sinyallere sahip full LED stoplar yer alıyor.

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    Enyaq Sportine iV'nin iç mekanında da entegre başlıklara sahip spor koltuklar göze çarpıyor. Bu alanlarda süet yoğunlukta olmak üzere süet-deri karışımı bir döşeme kullanılmış. Sportline logosuna sahip üç kollu direksiyon simidinin yanı sıra deri döşeme ve karbon fiber efekti verilmiş parçaların bulunduğu konsol ve kapı içleri de kabindeki özellikler arasında. Ayrıca alüminyum pedal seti ve özel paspasları da unutmamak gerek.

    Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor
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    2021 Skoda Enyaq Sportline iV'de modele özel spor süspansiyon kullanılmış. Bu sayede otomonilin standart versiyona göre önde 15 mm, arkada ise 10 mm daha yere yakın olması sağlanmış. Ayrıca otomobilin sürüş dinamikleri de iyileştirilmiş. Otomobilin güç aktarma organlarına baktığımızda üç farklı seçenek görüyoruz:

    Enyaq Sportline iV 60'ta arka tekerleklere güç veren, 180 beygir güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoru mevcut. 62 kWh'lık batarya paketi otomobile WLTP'ye göre tek şarjla 400 kilometre civarında menzil sağlıyor. Enyaq Sportline iV 80 ise yine arkadan itişli olan bir üst seçenek. Bu modelde 204 beygir güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 82 kWh'lık batarya ise 520 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor.

    En üst seçenek ise Enyaq Sportline iV 80x. Dört tekerlekten çekişli olan bu versiyonda ikinci elektrik motoru ön tekerleklere güç veriyor. Toplamda 265 beygir güç ve 425 Nm tork üreten motorlar 82 kWh'lık bataryadan besleniyor. Bu model de tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde sürüş menziline sahip. Ayrıca tüm versiyonların maksimum hızı 160 km/s ile sınırlı tutulmuş.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Enyaq bişey yav bu!
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