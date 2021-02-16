Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı

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Türkiye'de uzun süredir otomotivin ana gündemi yüksek fiyatlar. Pandemi süreci nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve yüksek kur derken sıfır otomobil ve dolayısıyla ikinci el otomobil tarafında fiyatlar hayli yükseldi.

2021'in ilk çeyreğinde doların aşağı yönlü seyredişi, tüketicinin aklında 'otomobil fiyatları da aynı hızda düşecek' fikri oluşturdu. Peki döviz kurundaki düşüşü hemen fiyatlara yansıtmak mümkün mü? Sektör temsilcilerinin bu soruya yanıtı 'hayır' oldu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlar nedeniyle talebe yetişemeyen firmalar, bu sorunu yaşamamak için aralık ayından bu yana stoklu çalıştıklarını belirtiyor. Stoktaki araçlar da yüksek kurdan alındığı için kurdaki düşüş kısa vadede fiyatlara yansıtılmıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu şunları söyledi:

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"Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak euro'ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor."

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Geriliyen dolar kurunun indirim olarak yansıması ile ilgili detay veren Ali Bilaloğlu, “Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ise döviz kurunda yaşanan değişimin otomotiv yan sanayisinde ham madde fiyatlarına da hemen yansımadığını belirtti. Kanca, "Döviz kurunun gerilemesi ile birlikte hem tüketicide hem de bizde satın aldığımız ürünlerin fiyatlarının da gerilemesi yönünde düşünce hakim ancak yansıması maalesef bu şekilde olmuyor. Muhtemelen enflasyon da aynı doğrultuda aşağıya gidecek ancak maliyetler artmaya devam ediyor. Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor. Bununla birlikte ihracatta Euro bazında aynı fiyattan sattığımız ürünlerde TL bazında girdimizin değişmesi ihracatı daha az kârlı hale getiriyor" dedi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin ise bu konuyu yeni Crossland'in tanıtımında değerlendirmiş ve şu açıklamada bulunmuştu: "Döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. Fakat bu yansıma kur seviyesini bire bir fiyatlarda görmek şeklinde değil, güçlü finansman seçenekleri ile otomobile ulaşım imkanını artırmak şeklinde de olabilir. Sektörde yaşanacak ani fiyat düşüşleri daha önceden araç almış tüketicide küskünlük yaratabilir"

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