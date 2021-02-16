Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı

    Tüketiciler kurdaki düşüşe rağmen otomobil fiyatlarının neden düşmediğini merak ediyor. Sektör temsilcilerine göre düşüşün fiyatlara yansıması orta-uzun vadede gerçekleşir.
    16 Şubat 2021, 13:30 (Güncellendi, 1 gün)
    8b
    1
    141
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    74

    Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de uzun süredir otomotivin ana gündemi yüksek fiyatlar. Pandemi süreci nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve yüksek kur derken sıfır otomobil ve dolayısıyla ikinci el otomobil tarafında fiyatlar hayli yükseldi.

    2021'in ilk çeyreğinde doların aşağı yönlü seyredişi, tüketicinin aklında 'otomobil fiyatları da aynı hızda düşecek' fikri oluşturdu. Peki döviz kurundaki düşüşü hemen fiyatlara yansıtmak mümkün mü? Sektör temsilcilerinin bu soruya yanıtı 'hayır' oldu.

    Geçtiğimiz yıl yaşanan sorunlar nedeniyle talebe yetişemeyen firmalar, bu sorunu yaşamamak için aralık ayından bu yana stoklu çalıştıklarını belirtiyor. Stoktaki araçlar da yüksek kurdan alındığı için kurdaki düşüş kısa vadede fiyatlara yansıtılmıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu şunları söyledi:

    İlginizi Çekebilir Avatar Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV zammıyla ilgili açıklamalar

    "Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak euro'ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor."

    Ayrıca Bkz. "Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi"

    Geriliyen dolar kurunun indirim olarak yansıması ile ilgili detay veren Ali Bilaloğlu, “Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

    Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı
    Tam Boyutta Gör

    Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ise döviz kurunda yaşanan değişimin otomotiv yan sanayisinde ham madde fiyatlarına da hemen yansımadığını belirtti. Kanca, "Döviz kurunun gerilemesi ile birlikte hem tüketicide hem de bizde satın aldığımız ürünlerin fiyatlarının da gerilemesi yönünde düşünce hakim ancak yansıması maalesef bu şekilde olmuyor. Muhtemelen enflasyon da aynı doğrultuda aşağıya gidecek ancak maliyetler artmaya devam ediyor. Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor. Bununla birlikte ihracatta Euro bazında aynı fiyattan sattığımız ürünlerde TL bazında girdimizin değişmesi ihracatı daha az kârlı hale getiriyor" dedi.

    Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin ise bu konuyu yeni Crossland'in tanıtımında değerlendirmiş ve şu açıklamada bulunmuştu: "Döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıması kaçınılmazdır. Fakat bu yansıma kur seviyesini bire bir fiyatlarda görmek şeklinde değil, güçlü finansman seçenekleri ile otomobile ulaşım imkanını artırmak şeklinde de olabilir. Sektörde yaşanacak ani fiyat düşüşleri daha önceden araç almış tüketicide küskünlük yaratabilir"



    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/otomotivciler-fiyatlarin-neden-dusmedigini-acikladi-indirim-matraha-takiliyor-41741301 https://www.haberturk.com/opel-yeni-marka-kimligini-tanitti-haberler-2973318-ekonomi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
    8 sa.
    Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak
    9 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "önceden araç almış tüketicide küskünlük yaratabilir" kısmından bize ne ? O zaman fiyat etiketleri euro üzerinden olsun zırt pırt fiyat listesi de güncellenmemiş olur.

    Siz eskileri küstürmeyeceksiniz diye yeni araba alacak olanlar enayi mi ?

    Euro yükselince her şey anında fırladı şimdi orta-uzun vadeden bahsediyorsunuz :/

    Arabam Opel , Ekim 2020 de yetkili servis bakımına 650TL ödedim, şimdi aynı bakım 850TL olmuş. O zaman euro 9.75 ti , şimdi 8.50TL ..

    İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar.............
    "önceden araç almış tüketicide küskünlük yaratabilir" kısmından bize ne ? O zaman fiyat etiketleri euro üzerinden olsun zırt pırt fiyat listesi de güncellenmemi...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +245
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    marcelor 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ellerinde eski kurdan alinmis stok varken yeni kurdan satmasini biliyorlar ama
    2 Yanıt Yanıtla +206
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Phant0mTR (T K) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Matrah engeli varmış. O Yükselirken hiç bir engel yoktu.
    Yanıtla +92
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (128) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dabutcu (Ercüneyt Vuruşkan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor."
    Bu ne saçma bir açıklamadır. Arabanın Euro yada dolar cinsinden fiyatı artmadiysa fiyatı sabit tutmanın ne anlamı var? Aynı TL karşılığında şuan daha fazla Euro veya dolar alınıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alperend (alperen dinçer) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) dabutcu
    Yalan yaw. Almaya kalktık fabrikadan bekliyoruz daha ithal etmedik diye bıdı bıdı yapıyorlardı 4 ay sonrasına gün veriyorlardı. Stok filan yok yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alperend (alperen dinçer) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaw bunlar bana Eylül ayında sıra verelim size stok yok, ödemeyi sıranız geldiği günkü fiyattan alırız diyorlardı. Hani lan stok yoktu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ibrahim.42 (İbrahim ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden düşürsünler nasıl olsa bu ülkede boykot kültürü yok ve alacak çıkar. Buna güveniyorlar. Kimse almasın gorelim o zaman hem fiyatlar hem de otv nasıl düşüyor paşa paşa.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ibrahim.42 (İbrahim ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden düşürsünler nasıl olsa bu ülkede boykot kültürü yok ve alacak çıkar. Buna güveniyorlar. Kimse almasın gorelim o zaman hem fiyatlar hem de otv nasıl düşüyor paşa paşa.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    H hndcarrier (Alper Palabıyık) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat arttıracağınız. zaman müşteri kuskunlugunu hiç onemsemiyorsunuz müşteriyi opeceginiz zaman sigdirasiniz geliyor sahtekarlık mesleğiniz olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nietzsche55 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı düşmeez. Kanada gibi ülkelerde olur öyle şeyler adamlar 1 yıl önceki alışverişin aynısını yapıyor daha ucuza geliyor fiyatları düşürmüşler bizde nerdeeeeee
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    circassianman 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kur artınca gece 00.01 de zam çakmayı biliyorlar ama. O zaman elindeki ucuz kura aldığın aracı da zamsız sat bakalım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X Xerxes39 (Yusuf Ziya ADAK) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    dolar düşünce otomatik euro da düşüyor doğru değil ama ne yazıkki araç fiyatının da kur ile alakası yok türkiye özelinde çünkü türkiye şuan euro kurunu 20 tl gibi yaşıyor ne yazık ki karşısında ne yazdığının pek bir önemi yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    QRocKfire (ibrahim yıldırım) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    // Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak euro'ya bağlı olarak hareket eden bir sektör // Dolar düşmüş olsada biz euro iş yapıyoruz demesi güzel.Fakat insanları salak yerine koymuş oluyorlar.Çünkü dolar düşünce zaten otomatik euro da düşüyor.Bukadar insan euro kuruna bakmadığını sanmaları ayrıca bir ironi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    HA-DH 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    o kadar ötv ödeyip sıfır araba almak bana pek mantıklı gelmiyor. parası var alır demekte mantıklı değil. mantıklı konuşunca da ftöcü oluyoruz, neyse..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7994 kez okundu.
    124 kişi, toplam 128 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    otomotiv, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha otomobil fiyatları 2021 otomobil fiyatları neden düşmüyor Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor 1 gün Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı 1 gün Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor 1 gün Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı 1 gün Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 1 gün Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor 1 gün Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı 1 gün Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz 1 gün Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu! 1 gün 16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme" 1 gün Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak 1 gün Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor 1 gün Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek 1 gün Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor 1 gün OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı Sonraki Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 1 gün Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 gün Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu 1 gün Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir 1 gün Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak 1 gün Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı 1 gün Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor 2 gün Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir 2 gün Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? 2 gün Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir tanıtım fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız