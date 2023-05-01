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    Elektrikli Skywell ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyası

    Yüksek teknolojik özellikleri ve sürüş destek sistemleriyle Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında öne çıkan ET5 LR Legend, Türkiye’de nisan başında 1.499.000 TL’den satışa sunulmuştu.
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    Elektrikli Skywell ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyası
    Uzun menzilli ve konforlu sürüş için kusursuz bir seçenek oluşturan eSUV modeli olan Skywell’in ET5 LR Legend’ı daha fazla kullanıcıyla buluşturmayı hedefleyen Ulu Motor, mayıs ayında alınacak araçlar için sabit fiyat kampanyasını hayata geçirdi.

    Haziran’da teslim alınacak araçlara fiyat farkı ödenmeyecek 

    Hızlı şarj olma özelliğiyle zamandan tasarruf sağlayan ET5 LR Legend modeline sahip olmak isteyenler, mayıs ayında sipariş verip haziran ayında teslim alacakları araçlara kur farkı ödemeden sabit fiyattan sahip olabilecek.

    86 kWsa yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 km’ye kadar menzil sunabilen ET5 LR Legend’ın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.9 saniye sürüyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan 150 kW gücündeki elektrikli eSUV modelin hızlı şarj olma özelliğiyle yüzde 20’den yüzde 70 dolum seviyesine ulaşması ise yaklaşık 30 dakika sürüyor. 

    “Çevreci otomobil teknolojilerinin gelişimi için elimizden geleni yapacağız”

    Elektrikli Skywell ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyası
    Türkiye pazarında ve Avrupa’nın 15 ülkesinde Skywell’in distribütörlüğünü yapan Ulu Motor AŞ’nin CEO’su Mahmut Ulubaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Elektrikli araçların tüketicilere daha rahat ulaşmasına imkan sağlamak üzere kampanyamızı hayata geçirdik. Elektrikli araç pazarı ve çevreci otomobil teknolojilerinin büyümesi ve yaygınlaşması için Ulu Motor olarak elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Mayıs ayında yükselmesi beklenen döviz kurlarına rağmen, aracımızda sabit fiyat garantisini müşterilerimize sunarak, Skywell ET5 LR Legend modelimizin elektrikli araç kullanmayı arzu eden kullanıcılara daha fazla ulaşmasını sağlamış olacağız” dedi. 
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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