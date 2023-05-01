Elektrikli Skywell ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyası

- Haziran’da teslim alınacak araçlara fiyat farkı ödenmeyecek
- “Çevreci otomobil teknolojilerinin gelişimi için elimizden geleni yapacağız”
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Haziran’da teslim alınacak araçlara fiyat farkı ödenmeyecek
Hızlı şarj olma özelliğiyle zamandan tasarruf sağlayan ET5 LR Legend modeline sahip olmak isteyenler, mayıs ayında sipariş verip haziran ayında teslim alacakları araçlara kur farkı ödemeden sabit fiyattan sahip olabilecek.
86 kWsa yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 km’ye kadar menzil sunabilen ET5 LR Legend’ın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.9 saniye sürüyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan 150 kW gücündeki elektrikli eSUV modelin hızlı şarj olma özelliğiyle yüzde 20’den yüzde 70 dolum seviyesine ulaşması ise yaklaşık 30 dakika sürüyor.
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah