Elektrikli SsangYong Korando SUV'dan ilk teaser geldi

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2021’in ilk yarısında Korando temelli bir elektrikli SUV tanıtmayı planlayan SsangYong, söz konusu modelle ilgili ilk teaser görüntüsünü paylaştı.

Koreli üreticinin paylaştığı ipucu görsellerine baktığımızda, içten yanmalı motorlu Korando’daki bazı tasarım detaylarının elektriğe geçiş sürecinde değişikliğe uğradığını görüyoruz. Gördüğümüz en bariz değişim, artık ihtiyaç duyulmayan üst ve alt panjurların kapalı panel şeklinde tasarlanmış olması. Bu paralelde tampon tasarımı da değişmiş ve elektrikli araçların olmazsa olmazı haline gelen mavi detaylarla süslenmiş. Aydınlatmalardaki üç parçalı tasarım ise varlığını korumuş.

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Elektrikli SsangYong Korando’nun tasarımında göze çarpan bir başka detay da aydınlatılmış logo oluyor. Görsellerdeki logonun Kore pazarında kullanılan tasarıma sahip olduğundan yola çıkarak elektrikli SUV’un ilk etapta şirketin kendi evinde satışa sunulacağını düşünebiliriz. Şirketin aracı hafifletmek ve ağırlık merkezini optimize etmek amacıyla motor kaputunu alüminyumdan yaptığı da elektrikli Korando ile ilgili bilinen detaylar arasında.

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Korando E100 isimli bir proje kapsamında geliştirilen elektrikli Korando SUV’da 140 kW (191 beygir) güç üreten tek bir elektrik motoru bulunacak. Motoru beslemek için de LG Chem tarafından üretilen 61.5 kWh’lık batarya kullanılacak. Söz konusu batarya, elektrikli Korando’ya full şarjla 420 km (NEDC’ye göre) sürüş menzili sağlayacak. Bu da demek oluyor ki gerçek koşullarda elektrikli Korando’dan 330-350 km civarında bir menzil bekleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl SsangYong, elektrikli Korando’nun sınıfının en iyi hızlanma değerine sahip modeli olacağını belirtmişti. Bu konuda ne kadar iddialı olduklarını detaylar paylaşıldıkça göreceğiz.

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