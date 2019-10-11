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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli süpürge devi Dyson, otomobil projesini rafa kaldırdı

    İngiliz şirketten yapılan açıklamada mühendislerin çok güzel bir otomobil geliştirdiği, fakat bu süreçte elektrikli araç üretmenin ticari açıdan uygulanabilir olmadığına karar verildiği belirtildi.
    23 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli süpürge devi Dyson, otomobil projesini rafa kaldırdı
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    Küçük ev aletleri, elektrikli süpürge ve klima gibi elektrikli aletler üreten Dyson, bundan iki yıl önce elektrikli otomobil işine gireceğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada elektrikli araç projesinin rafa kaldırıldığı bildirildi.

    Tesla Model X'e rakip olacak bir crossover geliştiriyordu

    Dyson, elektrikli araç projesi için 2 milyar pound bütçe ayırmıştı. Hatta Tesla Model X’e rakip olacağı söylenen 5 metre uzunluğundaki crossover’ın patentini de görmüştük. Fakat görünen o ki, geride bıraktığımız süreçte işler pek de İngiliz şirketin istediği gibi gitmedi. Dyson’dan yapılan açıklamada elektrikli aracı geliştirmekte sorun yaşamadıkları, ancak ticari olarak uygulanabilir görmedikleri için projeden vazgeçildiği belirtildi.

    Şirketin kurucusu ve başkanı James Dyson’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Bu, üründe ortaya çıkan sorun ya da ekibin başarısızlığı değil. Onlar için bu haberi duymak ve hazmetmek zor olacak. Bu projenin geliştirilmesi için çok çabaladık. Ancak projenin artık ticari olarak uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "2020 Toyota Mirai, yeni platformu ve tasarımı ile çok iddialı"

    Son yıllarda elektrikli araç pazarına giren veya girmeye çalışan Lucid Motors, Byton ve NIO gibi düzinelerce startup mevcut. 2011 yılından bu yana toplam 18 miyar dolar yatırım aldığı söylenen bu startup’ların yılda 3.9 milyon araç üretme hedefiyle 43 elektrikli araç modeli tanıttıkları belirtiliyor. Bu da ilerleyen yıllarda rekabetin kızışacağı anlamına geliyor. (Kaynak: Bloomberg New Energy Finance)

    Dyson ise rafa kaldırdığı elektrikli otomobil projesinden arta kalan bütçeyi diğer yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kullanacak. İngiliz şirketin radarında solid-state bataryalar, yapay zeka, sensör sistemleri ve robotik gibi teknolojilerin bulunduğu belirtiliyor.



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    xxxx1 21 sa. en beğenilen
    Sıfırdan marka; alt-yapı, üretim hacmi, ar-ge bir ton fizibilite vs.bizim nefesimiz yetmez diyor yani.
    Kolay işler değil tabi, yıllardır içten yanmalı araçlar üretenler bile eli ayağına dolandı ...emotor,yazılım,güçlü bilgisayarlar lazım bu araçlara. İki günde olmuyor...
    Keşke olabilselerdi, rekabet iyidir son kullanıcıya...
    Sıfırdan marka; alt-yapı, üretim hacmi, ar-ge bir ton fizibilite vs.bizim nefesimiz yetmez diyor yani. Kolay işler değil tabi, yıllardır içten yanmalı araçl...
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    kenbalx 9 sa.
    Bizim babayiğitlerde ticari olarak uygun ortamı bekliyorlar...
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    xenix 17 sa.
    Ben bataryalar konusunda problem yaşadıklarını düşünüyorum. Şu anda en büyük sorun elektriği depolamakta kullanılan bataryalar ağır bir süre sonra ömürleri bitiyor geri dönüşümü sıkıntılı üstelik yüksek performans için afrikadan ya da çin’den nadir toprak elementlerine ihtiyaç var. Buradaki madenlerde çalışma koşulları sıkıntılı. Biri elektriği hafif çevreye zarar vermeyen bir yöntemle depolamanın yolunu bulmadan bu elektrik araçları sadece lüks bir araç olarak kalacak. Şu anda kullanılan elk araçlar çevreyi koruyor falan denmesi sadece reklam bu araçlarda çevreye zararlı.
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    Kaiser75 18 sa.
    devam etseydi iyiydi,nasıl bir araç ortaya çıkacaktı insan merak ediyor
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    YesimCirakli 21 sa.
    Üzüldüm açıkcası. Dyson gibi yenilikçi ve zevk sahibi firmanın ürününü çok merak ediyordum. Umarım bir mucize olur ve projelerini hayata geçirirler. En azından prototip birşeyler görürüz ve diğer üreticilere ışık tutar.
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    xxxx1 21 sa. en beğenilen
    Sıfırdan marka; alt-yapı, üretim hacmi, ar-ge bir ton fizibilite vs.bizim nefesimiz yetmez diyor yani.
    Kolay işler değil tabi, yıllardır içten yanmalı araçlar üretenler bile eli ayağına dolandı ...emotor,yazılım,güçlü bilgisayarlar lazım bu araçlara. İki günde olmuyor...
    Keşke olabilselerdi, rekabet iyidir son kullanıcıya...
    Yanıtla +10
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    Rachsuchtig 22 sa.
    Adamlar büyük ihtimalle projeyi gelecekte yani elektrikli arabaların daha da popüler olduğu dönemde hayata geçirirler. Satmazlar yani. Ayrıca fabrika dertlerinin olduğunu da düşünmüyorum
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    face1tr 23 sa.
    Araştırmalarını Türkiye'ye satsa veya Türkiye, wv'ye verdiği fabrika desteğini Dyson'a da verse keşke...
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