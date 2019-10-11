Elektrikli süpürge devi Dyson, otomobil projesini rafa kaldırdı

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Küçük ev aletleri, elektrikli süpürge ve klima gibi elektrikli aletler üreten Dyson, bundan iki yıl önce elektrikli otomobil işine gireceğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada elektrikli araç projesinin rafa kaldırıldığı bildirildi.

Tesla Model X'e rakip olacak bir crossover geliştiriyordu

Dyson, elektrikli araç projesi için 2 milyar pound bütçe ayırmıştı. Hatta Tesla Model X’e rakip olacağı söylenen 5 metre uzunluğundaki crossover’ın patentini de görmüştük. Fakat görünen o ki, geride bıraktığımız süreçte işler pek de İngiliz şirketin istediği gibi gitmedi. Dyson’dan yapılan açıklamada elektrikli aracı geliştirmekte sorun yaşamadıkları, ancak ticari olarak uygulanabilir görmedikleri için projeden vazgeçildiği belirtildi.

Şirketin kurucusu ve başkanı James Dyson’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Bu, üründe ortaya çıkan sorun ya da ekibin başarısızlığı değil. Onlar için bu haberi duymak ve hazmetmek zor olacak. Bu projenin geliştirilmesi için çok çabaladık. Ancak projenin artık ticari olarak uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz.”

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Son yıllarda elektrikli araç pazarına giren veya girmeye çalışan Lucid Motors, Byton ve NIO gibi düzinelerce startup mevcut. 2011 yılından bu yana toplam 18 miyar dolar yatırım aldığı söylenen bu startup’ların yılda 3.9 milyon araç üretme hedefiyle 43 elektrikli araç modeli tanıttıkları belirtiliyor. Bu da ilerleyen yıllarda rekabetin kızışacağı anlamına geliyor. (Kaynak: Bloomberg New Energy Finance)

Dyson ise rafa kaldırdığı elektrikli otomobil projesinden arta kalan bütçeyi diğer yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kullanacak. İngiliz şirketin radarında solid-state bataryalar, yapay zeka, sensör sistemleri ve robotik gibi teknolojilerin bulunduğu belirtiliyor.