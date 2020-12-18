Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü

Tam Boyutta Gör

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çeşitli ürünlerde taksit sayısını düşürdü. Bu ürünler arasında elektronik ve elektrikli eşyalar da yer alıyor. Cari açığın düşürülmesi için böyle bir karar alındı.

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre elektronik eşyalarda maksimum taksit sayısı 6’dan 4’e düşürüldü. Fiyatı 3500 TL’nin üstündeki televizyonların taksit sayısı da 4’e düştü. Bilgisayar, tablet ve telefon haricindeki ürünler "elektronik ürün" olarak geçiyor. Örneğin televizyon, kamera, ses sistemleri vb.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı"

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı 18 aydan 12 aya indirildi. Karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri "elektrikli eşya" olarak geçiyor.

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0882_01.pdf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.