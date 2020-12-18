Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çeşitli ürünlerde taksit sayısını düşürdü. Bu ürünler arasında elektronik ve elektrikli eşyalar da yer alıyor. Cari açığın düşürülmesi için böyle bir karar alındı.
BDDK’dan yapılan açıklamaya göre elektronik eşyalarda maksimum taksit sayısı 6’dan 4’e düşürüldü. Fiyatı 3500 TL’nin üstündeki televizyonların taksit sayısı da 4’e düştü. Bilgisayar, tablet ve telefon haricindeki ürünler "elektronik ürün" olarak geçiyor. Örneğin televizyon, kamera, ses sistemleri vb.
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Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı 18 aydan 12 aya indirildi. Karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri "elektrikli eşya" olarak geçiyor.
https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0882_01.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yararımıza olan ne var ise kaldırıyorlar değiştiriyorlar. Alım gücü zaten yerlerde. Bırakta millet bari taksitle ihtiyacını görsün.
Yakışır yurdum iş adamına..
Reisle ekonomi çoh eyi. Başka adam mı var
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