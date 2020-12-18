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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan yeni kararla birlikte elektronik eşyalardaki maksimum taksit sayısı düşürüldü.
    3 gün
    6,9b
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    Diğer Elektronik Cihazlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    41

    Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü
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    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), çeşitli ürünlerde taksit sayısını düşürdü. Bu ürünler arasında elektronik ve elektrikli eşyalar da yer alıyor. Cari açığın düşürülmesi için böyle bir karar alındı.

    BDDK’dan yapılan açıklamaya göre elektronik eşyalarda maksimum taksit sayısı 6’dan 4’e düşürüldü. Fiyatı 3500 TL’nin üstündeki televizyonların taksit sayısı da 4’e düştü. Bilgisayar, tablet ve telefon haricindeki ürünler "elektronik ürün" olarak geçiyor. Örneğin televizyon, kamera, ses sistemleri vb.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı"

    Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksit sayısı 18 aydan 12 aya indirildi. Karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri "elektrikli eşya" olarak geçiyor.



    https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0882_01.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    keşke türkiyede yaşamasaydım ;)
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Taksiti düşürmek yerine vergiyi düşürse, millet hem ekonomiye can verecek hemde alım gücü artacak.
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    Cerkes555 (Doğukan Bilen) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dün gece mecls tv yi canlı dinliyorum aile soysal politakalar bakanı çıkıp bizim iktidarımızdan önce herkes günlük 2 doların altında yaşıyordu biz bunu. 2.5 dolar seviyesine çıkardık diyorsa daha fazla konuşmanın bir anlamı yok. Şimdiye kadar donlarımız gitti bunlar bir kez daha iktidar olurlarsa afedersiniz ama bu sefer götümüzü bile yerinde bulamayız.
    Dün gece mecls tv yi canlı dinliyorum aile soysal politakalar bakanı çıkıp bizim iktidarımızdan önce herkes günlük 2 doların altında yaşıyordu biz bunu. 2.5 dol...
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    1 Yanıt Yanıtla +73
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    2
    Fr.BJK (Copa Beşiktaş JK) 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bi insanın her işimi vatandaşa karşı olur ya?

    Yararımıza olan ne var ise kaldırıyorlar değiştiriyorlar. Alım gücü zaten yerlerde. Bırakta millet bari taksitle ihtiyacını görsün.
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    Burakk12552 (burak ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    akp den önce elektronikmi vardı yeenim buzdolabı neyinize yetmiyor
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Devlet millet için değil, Millet devlet içindir arkadaşlar daha anlamadınız mı? Kim ödeyecek o millet vekillerinin maaşlarını, kim ödüyecek A8 Longların parasını? Millet vekili zamlarını 25k yapalımı oylasalar 2dk olur çıkar. 2.7k asgari ücreti 6 ay tartışırlar. Sonrada vermezler. Sanırım taksitleri azaltmalarının amacıda asgari ücretle artık çok rahat tv buzdolabı beyaz eşya alabilecek olmamızdan kaynaklı ??. Demekki nasıl bi zam vereceklerse artık. Ekonomi şaha kalktı alt takımlarını bize saplayacak sanırım
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    Angmarr_Ortadünya 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten zam üstüne zam geliyor. Taksit sayısı da azalırsa nasıl alınacak bu elektronik ürünler?
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    Rindaman ( -) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence vestel 15 taksit olsun diğerleri maks 3.

    Yakışır yurdum iş adamına..
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    by_Jazz (Burak Esenkaya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    E hani çamaşır makinası alıyordu herkes , buzdolapları uçuyordu göklerde ?
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    race_2007 (Muttalip Yener) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık taksitlede alamayacağız
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    dolmalıkbiber 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Taksitlerin düşmesi gayet güzel teknoloji üreten ülke değiliz.gereksiz alım azalır.Disariya döviz çıkışı olmaz.Gereksiz taksitlere girip hacizlik olan kişide azalır intihar olayları da azalır
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    Guaire (Tayfun ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2023'e doğru karne ve özel izinle elektronik ürün satışına geçer.

    Reisle ekonomi çoh eyi. Başka adam mı var
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    alpikalpi (alpaslan kaplan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şuan Endonezya'dayım arkadaşlar, geleli 2 ay kadar olacak, burada kredi kartına taksit tam 24 ay. Elektronik eşyalar malum Tr ile aralarıda %50 fark var. Endonezya' ya fakir direk zübük aktroller gelir şimdi. Xiaomi poco x3 NFC telefonu 1700 tl civarına aldım. Birde buranın kredi kartı olmuş olsa offf, valla çay parasına taksitle son teknoloji ürün alınır burada.
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    6925 kez okundu.
    54 kişi, toplam 54 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bddk, taksit sayısı ve
    6 etiket daha Türkiye Haberleri elektronik eşyalar elektrikli eşyalar Donanım Televizyonlar Ev Elektroniği
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