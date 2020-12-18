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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı

    Apple’ın bu yıl boyutuyla ilgi çeken iPhone 12 Mini modeli ile kamera özellikleri ile merak uyandıran iPhone 12 Pro Max modelleri sonunda ülkemizde de satışa sunuldu.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    12,7b
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    iPhone
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı
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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 27 Kasım tarihinde Apple Online mağazası üzerinden satışa sunan, sonrasında da ülkemizdeki bazı Eticaret platformlarında kısıtlı model yelpazesi ile yeni modelleri kullanıcılarla buluşturan Apple, 4 Aralık tarihinde de Akasya ve Zorlu AVM’de yer alan Apple Store’larda fiziksel olarak cihazları tüketicilerle buluşturmuştu.

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri bir miktar rötar ile tüketicilerle buluşuyor. Siparişleri yılbaşından önce kullanıcılarla buluşturmayı hedefleyen Apple’ın 11 Aralık itibariyle satışa giren cihazları için belirlediği fiyatlar şöyle:

    iPhone 12 Mini Türkiye fiyatları

    • iPhone 12 Mini 64GB - 9 Bin 999 TL
    • iPhone 12 Mini 128GB - 10 Bin 499 TL
    • iPhone 12 Mini 256GB - 11 Bin 499 TL

    iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları

    • iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16 Bin 999 TL
    • iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17 Bin 999 TL
    • iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19 Bin 999 TL

    Cihazlar hali hazırda apple.com.tr üzerinden satın alınabilir durumda. Yazıyı yayına hazırladığımız esnada online olarak ürünleri satın aldığınızda gönderim tarihi olarak 27 Aralık - 4 Ocak olarak verdiğini görüyorduk. Tabi burada kargodaki gecikmeler düşünülerek tolerasyonlu süreler verilmiş. Muhtemelen daha kısa süre içerisinde cihazınız elinizde olacaktır diye düşünüyoruz. Apple'dan edinebildiğimiz kısıtlı bilgiye göre ise ön siparişte cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı yönünde.

    Apple'ın koşulsuz iade garantisi

    Bu arada Apple Türkiye, 10 Kasım 2020 ile 6 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınan tüm ürünler için süre aramaksızın iade hakkı sunuyor. Bu tarihler arasında satın alacağınız tüm ürünleri, 20 Ocak 2021 tarihine kadar ek bir koşul belirtmeksizin iade etme hakkınız bulunuyor. Bu tarihler arasında kalan dönemden sonra ise yine Apple.com.tr veya Akasya ile Zorlu AVM mağazalarından satın aldığınız ürünü elinize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde koşulsuz olarak iade edebiliyorsunuz. Apple iade dıurumlarında herhangi bir kesinti yapmadan ödediğiniz parayı iade ediyor.



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    altarinoglu3434 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    infom@n (Uğur Doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir ABD'li asgari ücretli iPhone 12 mini'yi 1 aylık maaşının yarısına alabiliyor.
    Bir Yeni Türkiye vatandaşı asgari ücretli iPhone 12 mini'yi 4.5 ay bütün maaşını kuru ekmek bile yemeden içmeden biriktirerek alabiliyor.
    iPhone yada başka birşey pahalı değil, ekonomimiz kötü.
    Bir ABD'li asgari ücretli iPhone 12 mini'yi 1 aylık maaşının yarısına alabiliyor. Bir Yeni Türkiye vatandaşı asgari ücretli iPhone 12 mini'yi 4.5 ay bütün ma...
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    zenci teknisyen (Furkan Erdoğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sen ne üretici ol, ne ihracatçı ol ama üreten firmadan vergi yollarıyla daha fazla kazan. Temiz iş valla ne gerek var kafa yoracağız üretimle ihracatla filan. Zaten üreten insanlardan daha fazla kazanıyoruz. Yiyin efendiler yiyin elbet sonunuz gelecek hesaplar görülecek.
    Sen ne üretici ol, ne ihracatçı ol ama üreten firmadan vergi yollarıyla daha fazla kazan. Temiz iş valla ne gerek var kafa yoracağız üretimle ihracatla filan. Z...
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    Yanıtla +17
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Stand Alone (The Power of Faith) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peynir ekmek gibi araba satmaya devam edecektir.
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    Büyük İskender (Özgür ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar boş yapmışsın birader? Telefon pahalı mı değil mi? Kur'un bu seviyede olması normal mi değil mi? Devlet telefonu satan şirketten daha fazla kazanıyor mu kazanmıyor mu?

    @venomboy_85
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    venomboy_85 2 gün ( Mesaj Silindi )
    @infom@n korkaklığı

    Beni engellediğin için teşekkürler.
    Ama ben seni engellemedim, engellemiyorum ve engellemeyeceğim. Nede olsa özgür bir ülkedeyiz herkes görüşlerini aktarmada özgür.
    Ben sana daha ileri özgürlük vererek hakaretlerini, yalan yanlış bilgilerini kat kat sunman için fırsat veriyorum.
    Seni izlemek bana zevk veriyor.

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    legend4u (erdal çoban) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan 64luk mini icin 10.000 tlde nedir be arkadas ya?! Ayip ayip..
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her geçen yıl iphone fiyatları daha da artıyor. Yakında bir elin beş parmağını geçemeyecek kullanan sayısı böyle giderse.
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    Onurmsq (--- ----) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yurtdışı akar. vergiye gerek yok. pro max 256gb 1200 dolar kayıt ıvır zıvır derken 12500e hallederiz
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    5200 liraya Xiaomi Mi 10T varken iphone 12 mini alanın aklına şaşarım. 144hz, 5000 mAh batarya ezip geçiyor resmen
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ayipsin knk hemen alalim 20 bin ne ki belki de bunu bu fiyata satmaya calisan applei tebrik etmek lazim
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    sniper23 (Enes Şahinler) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mini deyince 4.5 inç falan sandım meğersem 5.4 müş.
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    Royals11 (Kaan Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Yine aynı hesap. iPhone 6,7,8, SE 2 kasasında yanlış hatırlamıyorsam onlar 4.7” di
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    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ne güzel fiyatlar :D araba alınıyordu o paralara
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    Aether (Altan Duman) 3 gün ( Mesaj Silindi ) drjacob
    du.
    o araba alinan fiyatlara daha oncesinde ucakta aliniyordu.
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    12679 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    iphone 12 pro max, iphone 12 mini ve
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