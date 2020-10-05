Elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU dinleme ve kestirme sistemi teslimatları bu yıl başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Elektronik Harp imkân ve kabiliyetini bir adım daha önde taşıyacak taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi PUHU hakkında bilgi verdi.

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ASELSAN tarafından geliştirilen ve kompakt yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay taşınabilme özelliği ile öne çıkan sistem taktik saha birliklerini destekleyen ideal bir çözüm olarak gösteriliyor.

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TSK’nın düzenlediği son operasyonlarda da kullanılan PUHU, bu sayede ek yetenekler kazanması için sahada test edilmiş de oldu. PUHU’nun TSK’ya sağlayacağı avantajları sıralayan Demir, şunları söyledi:

"PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için Ar-Ge çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.

PUHU, artık yerli, milli yazılım ve donanımlarla dron tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

PUHU sistemi iki personel tarafından taşınıyor

PUHU sistemi, 360 derece alanda dinleme ve kestirme yapabiliyor. Özellikle dağlık alan ve sarp arazi avantajına sahip sistem, geniş bant kestirme (DF) birimi, sinyal işleme yetenekleri ve özel kestirme algoritmaları vasıtası ile yüksek doğrulukta yön çizgileri üretiyor. Yön bilgilerini birleştirerek hedefin yerini belirliyor ve sayısal harita üzerinde gösterebiliyor.

Arazide lityum ion piller sayesinde 15 saat görev yapabiliyor. İstenirse şarj sisteminde güneş enerjisi kullanılabilmekte. PUHU ayrıca kablolu veya kablosuz haberleşme linkleri ile ağ içinde çalışma özelliklerine de sahip.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/puhu-turk-silahli-kuvvetlerine-elektronik-harpte-ustunluk-kazandiracak/1994280

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