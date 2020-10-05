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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU dinleme ve kestirme sistemi teslimatları bu yıl başlıyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri'ne elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sisteminde teslimat aşamasına gelindi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    1

    Elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU dinleme ve kestirme sistemi teslimatları bu yıl başlıyor

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Elektronik Harp imkân ve kabiliyetini bir adım daha önde taşıyacak taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi PUHU hakkında bilgi verdi.

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    ASELSAN tarafından geliştirilen ve kompakt yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay taşınabilme özelliği ile öne çıkan sistem taktik saha birliklerini destekleyen ideal bir çözüm olarak gösteriliyor.

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    TSK’nın düzenlediği son operasyonlarda da kullanılan PUHU, bu sayede ek yetenekler kazanması için sahada test edilmiş de oldu. PUHU’nun TSK’ya sağlayacağı avantajları sıralayan Demir, şunları söyledi:

    "PUHU taşınabilir dinleme ve kestirme sistemleri son operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak TSK'ya elektronik harpte önemli üstünlük sağladı. Bu süreçte PUHU'ya ek yetenekler kazandırılması için Ar-Ge çalışmaları devam etti ve teknolojik ilerlemeler kaydedildi.

    PUHU, artık yerli, milli yazılım ve donanımlarla dron tespit kabiliyeti kazanacak. Uzaktan komuta ve işletim özelliğine de kavuşacak sistemin araç üzerine entegre mobil versiyonu üretilecek. Yeni PUHU'nun ilk teslimatlarını bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

    PUHU sistemi iki personel tarafından taşınıyor

    PUHU sistemi, 360 derece alanda dinleme ve kestirme yapabiliyor. Özellikle dağlık alan ve sarp arazi avantajına sahip sistem, geniş bant kestirme (DF) birimi, sinyal işleme yetenekleri ve özel kestirme algoritmaları vasıtası ile yüksek doğrulukta yön çizgileri üretiyor. Yön bilgilerini birleştirerek hedefin yerini belirliyor ve sayısal harita üzerinde gösterebiliyor.

    Arazide lityum ion piller sayesinde 15 saat görev yapabiliyor. İstenirse şarj sisteminde güneş enerjisi kullanılabilmekte. PUHU ayrıca kablolu veya kablosuz haberleşme linkleri ile ağ içinde çalışma özelliklerine de sahip.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/puhu-turk-silahli-kuvvetlerine-elektronik-harpte-ustunluk-kazandiracak/1994280 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
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    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Yalnız TSK'da bu cihaz ve muharebe araç ve silahlarına kim isim veriyor ise tebrik ederim son derece güzel ve yakışan isimler veriyorlar. Puhu da cuk oturmuş. Harbiden beğeniyorum isimlerini.
    Altay tankı, Akıncı zırhı, Kaplan tankı, Tulpar zırhlısı, Kale, Ural, Kobra, Kaya, Kirpi, Ejder, Pars, Hürkuş, Anka, Turna, Şimşek, Karayel, Bayraktar, Göktürk, Tepegöz, Zıpkın, Hisar, Korkut vs vs.
    Yalnız TSK'da bu cihaz ve muharebe araç ve silahlarına kim isim veriyor ise tebrik ederim son derece güzel ve yakışan isimler veriyorlar. Puhu da cuk oturmuş. H...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf. en beğenilen
    Yalnız TSK'da bu cihaz ve muharebe araç ve silahlarına kim isim veriyor ise tebrik ederim son derece güzel ve yakışan isimler veriyorlar. Puhu da cuk oturmuş. Harbiden beğeniyorum isimlerini.
    Altay tankı, Akıncı zırhı, Kaplan tankı, Tulpar zırhlısı, Kale, Ural, Kobra, Kaya, Kirpi, Ejder, Pars, Hürkuş, Anka, Turna, Şimşek, Karayel, Bayraktar, Göktürk, Tepegöz, Zıpkın, Hisar, Korkut vs vs.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Sevgili editör başlıkta yazım hataları var düzeltelim lütfen:

    aşınabilir dinleme ve kestirme sisteminde teslimat aşımasına gelindi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    zildjiann (gökhan ) 2 hf. monacomen
    Uyarı için teşekkürler. Düzelttim.
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