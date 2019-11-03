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    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek

    E-Hallpass sistemi kullanılan bir okulda öğrenci sınıfta iken uygulama aracılığıyla sınıftan ayrılma talebinde bulunabiliyor. Öğretmen ise bu isteği aynı uygulama ile ya kabul ediyor ya da reddediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek
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    Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrencilerin sınıftan çıkabilmek için öğretmenlerinden izin kağıdı alması gerekiyor. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yüzlerce okul ‘’e-Hallpass’’ adlı akıllı telefon uygulaması için pilot okul olarak seçildi.

    E-Hallpass sistemi kullanılan bir okulda öğrenci sınıfta iken uygulama aracılığıyla sınıftan ayrılma talebinde bulunabiliyor. Öğretmen ise bu isteği yine aynı uygulama aracılığı ile ya kabul ediyor ya da reddediyor. Eğer aynı öğrenci çok sık izin isterse sistem öğretmeni çeşitli kırmızı bayraklar ile uyarıyor.

    Eğer öğrenci izin alırsa, sınıftan ayrılabiliyor ve öğrenci geri dönünce öğretmen yine aynı uygulamada oturum açıyor. Eğer öğrenci çok uzun süre dışarıda bulunursa sistem, okul idarecilerine öğrencinin kontrol edilmesi için otomatikolarak ‘’ping’’ yani bir çeşit uyarı gönderiyor.

    Yeni uygulamaya ebeveynler tepki gösterdi

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek
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    Eduspire Solutions adlı şirketin geliştirdiği e-Hallpass uygulamasına velilerden tepkiler gecikmedi. Birçok ebeveyn geliştirilen sistemin olumsuz olduğunu düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti"

    Avukatlar ise uygulamanın okullarda kullanılmasına tepki gösterdi ve uygulamanın okullarda kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

     



    https://futurism.com/the-byte/schools-app-track-students-e-hallpass Yorum Yaz
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    firat_kilic 2 hf.
    dvletler insanları roboto çevirip.. eee nereye varmamız gerekiyor? nedir bu robotlaşmanın sonu. İnsan nedir? robot nedir? bir sürü ülke sidik yarışında yarış yüzünden ağaçta kalmıyor madde de.. amaç ne yok olmak ve yok etmekmidir? yarışmıdır amaç? devlet adı altında insanları hapis gibi yaşatmakmıdır? vergilere faturalara bağlamakmıdır? artık hiç bir şey eskisi gibi de değil. Hiç bir şey hiç bir şey gibi değil... bu gün onaylayabilirsin ama yarın o beyninin değişeceğine garanti veririm.
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    porsche911gt2 2 hf.
    Lisede zırt pırt hocadan lavabo izni alan kızlar geldi aklıma acayip sinir olurdum suistimal etmelerine. Sevgilisini arayacak "hocam lavaboya gidebilir miyim" hocada anlıyor da onun da eli kolu bağlı mecbur git diyor
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    esmerbuyucu 2 hf.
    E para cezası kessinler
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