Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek

Tam Boyutta Gör

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki öğrencilerin sınıftan çıkabilmek için öğretmenlerinden izin kağıdı alması gerekiyor. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yüzlerce okul ‘’e-Hallpass’’ adlı akıllı telefon uygulaması için pilot okul olarak seçildi.

E-Hallpass sistemi kullanılan bir okulda öğrenci sınıfta iken uygulama aracılığıyla sınıftan ayrılma talebinde bulunabiliyor. Öğretmen ise bu isteği yine aynı uygulama aracılığı ile ya kabul ediyor ya da reddediyor. Eğer aynı öğrenci çok sık izin isterse sistem öğretmeni çeşitli kırmızı bayraklar ile uyarıyor.

Eğer öğrenci izin alırsa, sınıftan ayrılabiliyor ve öğrenci geri dönünce öğretmen yine aynı uygulamada oturum açıyor. Eğer öğrenci çok uzun süre dışarıda bulunursa sistem, okul idarecilerine öğrencinin kontrol edilmesi için otomatikolarak ‘’ping’’ yani bir çeşit uyarı gönderiyor.

Yeni uygulamaya ebeveynler tepki gösterdi

Tam Boyutta Gör

Eduspire Solutions adlı şirketin geliştirdiği e-Hallpass uygulamasına velilerden tepkiler gecikmedi. Birçok ebeveyn geliştirilen sistemin olumsuz olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti"

Avukatlar ise uygulamanın okullarda kullanılmasına tepki gösterdi ve uygulamanın okullarda kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

https://futurism.com/the-byte/schools-app-track-students-e-hallpass