Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi

Yapılan son gözlemsel çalışmalara göre elektronik sigara kullanımıyla çeşitli bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi. Yeni araştırma şu an için tam bir kanıt niteliği taşımamasına rağmen yeni araştırmaların önünü aralayacak gibi görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tütün kullanımı yıllar içerisinde düşüş göstermesine rağmen elektronik sigara olarak adlandırılan ürünlerin tüketimi ise özellikle adolesan çağda çığ gibi büyüyor. Bu sebeple elektronik sigaların etkileri halen daha araştırılmaya devam ediliyor.

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University of Rochester Medical Center kurumu araştırmacıları elektronik sigara tüketicilerinin bilişsel şikayetlerine ilgili raporları inceledi. Yapılan çalışmaların ilkinde 18.000’in üzerinde lise öğrencisinin raporu dikkate alındı ve sonuçlara göre tütün mamülü veya elektronik sigara tüketen bireylerin karar verme, hatırlama ve odaklanma gibi durumlarda zorluk çektiği tespit edildi. Ayrıca elekstronik sigaraya göreceli olarak daha erken başlayan bireylerde bu durumların daha ağır seyrettiği ve 8 ila 13 yaş arasında elektronik sigaraya başlayan bireylerin bilişsel bozukluklara daha yatkın olduğu keşfedildi.

Yapılan 2. çalışmada ise 800.000’in üzerinde yetişkin denek incelendi ve yine benzer sonuçlara yakın şekilde elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki olduğu tespit edildi.

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Elbette korelasyon ( orantı ) nedensellik anlamına gelmiyor ve şu an için elektronik sigara tüketiminin doğrudan bilişsel bozukluklara neden olduğunu söylemek için erken ancak yeni araştırmalar gelecek araştırmaların önünü aralayabilir ve elektronik sigara tüketiminin bilişsel yetiler üzerindeki etkileri gelecekte daha net olarak anlaşılabilir.

Yeni araştırmalar PLOS ONE ve Tobacco Induced Diseases adlı dergilerde yayımlandı.

https://www.urmc.rochester.edu/news/story/new-studies-suggest-vaping-could-cloud-your-thoughts

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