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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde tütün kullanımı yıllar içerisinde düşüş göstermesine rağmen elektronik sigara olarak adlandırılan ürünlerin tüketimi ise özellikle adolesan çağda çığ gibi büyüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi
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    Yapılan son gözlemsel çalışmalara göre elektronik sigara kullanımıyla çeşitli bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi. Yeni araştırma şu an için tam bir kanıt niteliği taşımamasına rağmen yeni araştırmaların önünü aralayacak gibi görünüyor.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde tütün kullanımı yıllar içerisinde düşüş göstermesine rağmen elektronik sigara olarak adlandırılan ürünlerin tüketimi ise özellikle adolesan çağda çığ gibi büyüyor. Bu sebeple elektronik sigaların etkileri halen daha araştırılmaya devam ediliyor.

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    Elektronik sigara

    Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi
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    University of Rochester Medical Center kurumu araştırmacıları elektronik sigara tüketicilerinin bilişsel şikayetlerine ilgili raporları inceledi. Yapılan çalışmaların ilkinde 18.000’in üzerinde lise öğrencisinin raporu dikkate alındı ve sonuçlara göre tütün mamülü veya elektronik sigara tüketen bireylerin karar verme, hatırlama ve odaklanma gibi durumlarda zorluk çektiği tespit edildi. Ayrıca elekstronik sigaraya göreceli olarak daha erken başlayan bireylerde bu durumların daha ağır seyrettiği ve 8 ila 13 yaş arasında elektronik sigaraya başlayan bireylerin bilişsel bozukluklara daha yatkın olduğu keşfedildi.

    Yapılan 2. çalışmada ise 800.000’in üzerinde yetişkin denek incelendi ve yine benzer sonuçlara yakın şekilde elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

    Elbette korelasyon ( orantı ) nedensellik anlamına gelmiyor ve şu an için elektronik sigara tüketiminin doğrudan bilişsel bozukluklara neden olduğunu söylemek için erken ancak yeni araştırmalar gelecek araştırmaların önünü aralayabilir ve elektronik sigara tüketiminin bilişsel yetiler üzerindeki etkileri gelecekte daha net olarak anlaşılabilir.

    Yeni araştırmalar PLOS ONE ve Tobacco Induced Diseases adlı dergilerde yayımlandı.



    https://www.urmc.rochester.edu/news/story/new-studies-suggest-vaping-could-cloud-your-thoughts Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    7 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolferto (mehmet öz) 10 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hala birşey ispatlayamadilar :) bu arada nikotin zaten bilişsel bozukluk yapiyor.burda tütünden bahsedilmemesi bile beni direk tütün baronlari önyargısına itiyor.bu arada tütünü biraktigimdan beri daha iyi ve hizli kararlar verebiliyorum elektronik sigaranin bi bogazda kuruluk hissi yüzünden ictigim su miktari arttı oda damacana şirketine yaradi :)
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    MR.BERK (BERK ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hele ne zamandır haberi yapılmıyordu, bir de sayıya bak 800.000 :)
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