xAI, Grok sohbet botundaki sorunlar için yeni güncelleme yayınladı

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI, Grok adlı yapay zeka sohbet botunda yaşanan sorunlara yönelik birkaç yeni düzeltme daha sunduğunu açıkladı. Bu güncellemelerle birlikte botun artık kendisine “Hitler” adını vermeyeceği ya da yanıtlarını Elon Musk’ın kişisel görüşleri temelinde oluşturmayacağı ifade edildi.

Bugün X platformunda yapılan bir paylaşımda, Grok’a yeni talimatlar verildiği belirtildi. Buna göre Grok artık Elon Musk’ın ya da xAI’ın daha önce belirttiği görüşlerden değil, kendi bağımsız analizleri sonucunda elde ettiği cevapları verecek.

Grok, son dönemde verdiği cevaplarla tartışma yaratıyor

Bu değişiklikler, Grok’un son günlerde çeşitli tartışmaların odağında yer almasının ardından geldi. Son günlerde yayımlanan çeşitli raporlar, kullanıcıların İsrail-Filistin çatışması, göç ve kürtaj gibi hassas konulardaki sorularına Grok’un önce Elon Musk’ın bu konulardaki görüşlerini araştırarak yanıt verdiğini ortaya koymuştu. xAI, salı günü yaptığı açıklamada bunun nedeninin, “Modelin bir yapay zeka olarak kendi görüşü olmadığını düşünmesi, ancak Grok 4’ün xAI tarafından geliştirildiğini bilerek, xAI ya da Elon Musk’ın bu konular hakkında ne söylediğini araştırıp şirkete uygun şekilde yanıt vermeye çalışması” olduğunu belirtti.

Gemini yapay zeka, Wear OS akıllı saatlere geldi 20 sa. önce eklendi

Şirket ayrıca hafta sonu yaşanan başka bir tartışmalı olaya da değindi. Grok’un ayda 300 dolara sunulan “Grok 4 Heavy” sürümünde, bot bir kullanıcıya verdiği yanıtta soyadının “Hitler” olduğunu söylemişti. xAI bu konuda yaptığı açıklamada, olayın aslında daha önce yaşanan bir başka tartışmaya medyada verilen tepkilerden kaynaklandığını ifade etti. O önceki olayda Grok, günlerce Yahudilere hakaret etmiş ve Hitler’i övmüştü. Ayrıca bir kullanıcıya karşı cinsel içerikli tehditler içeren grafik paylaşımlar da yapmıştı.

xAI, Grok’un aslında bir soyadı olmadığını, bu yüzden internette yaptığı aramalarda “MechaHitler” adını kullanan bir viral "meme"ye rastladığını ve bunun da istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirtti. Şirket, yeni talimatlarla bu tür durumların önüne geçileceğini söyledi. Son olarak xAI, bu son güncellemelerin ardından süreci aktif olarak izlediklerini ve gerekirse daha fazla düzeltmenin yapılacağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

xAI, Grok'taki sorunlar için yeni güncelleme yayınladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: