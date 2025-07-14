AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (14 Temmuz 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bir yandan Grok 4'ün yayınlanması, diğer yandan Grok'un X'te karıştığı skandallar derken, yapay zeka dünyasında bu haftanın bir numaralı gündem maddesi Grok oldu. Diğer yandan OpenAI, Google, Anthropic gibi yapay zeka şirketlerinde de önemli gelişmeler yaşandı. İşte yapay zeka dünyasında haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Grok Hem Yeni Versiyonuyla, Hem Skandal Açıklamalarıyla Gündeme Taşındı

Tam Boyutta Gör xAI'ın popüler sohbet botu Grok, bu hafta yapay zekalardan görmeye pek alışık olmadığımız bir kimliğe büründü. Resmiyetten uzak, sosyal medya diline daha yakın bir dilde konuşacak şekilde güncellenen Grok, hem Türkiye'de hem de yurt dışında xAI'ın başını ağrıtabilecek işler yaptı. Türkiye'de daha çok hakeret içeren cevaplarıyla gündem olan Grok, ABD'de ise Hitler'i öven Nazi sempatizanı tutumuyla gündeme taşındı.

Tam da bu dönemde xAI, Grok'un güncelleyerek merakla beklenen Grok 4 versiyonunu yayınladı. Şu ana kadar yayınlanmış en gelişmiş yapay zekalardan biri olan Grok 4, performans testlerinde OpenAI ve Google'ın en gelişmiş yapay zekalarını geride bırakmayı başardı. Grok 4 teknik anlamda epey etkileyici bulundu bulunmasına ama bu güncelleme de Grok'u tam anlamıyla dizginlemedi. Çünkü xAI'ın yapay zekası, bugün hâlâ tartışmalı cevaplar vermeye devam ediyor.

Diğer yandan yine bu hafta ortaya çıkan bilgiler, Grok'un tartışmalı konularda cevap verirken Elon Musk'ın fikirlerini referans aldığını açığa çıkardı.

Yapay Zekalar, Kullanıcıların Mahremine Girmeye Başladı

Tam Boyutta Gör Kullanıcılara sunulan yapay zeka teknolojileri çeşitlendikçe, dijital mahremiyet de giderek zayıflıyor. Hatırlarsanız Microsoft, geçtiğimiz haftalarda Windows Recall aracını kullanıma sunmuş, her beş saniyede bir otomatik olarak ekran görüntüsü alıp saklayan bu araç epey tartışma yaratmıştı. Bu hafta benzer bir hamle de Google'dan geldi. Gemini uygulamasının son güncellemesiyle birlikte Google, Android kullanıcılarının WhatsApp mesajlarına, SMS’lerine ve aramalarına erişim sağladı. Bu entegrasyon, daha önce kapalı olan "Gemini Uygulama Etkinliği" ayarı aktif olmasa bile devreye giriyor. Bunu engellemek içinse bu seçeneği manuel olarak kapatmak gerekiyor. Ne var ki bu ayar kapatılsa bile erişim tam olarak kesilmiyor. Bu ayarın kapatılması yalnızca verilerin Google’a iletilmesini engelliyor. Yapay zeka, uygulamalara erişmeye ve verileri 72 saate kadar cihazda tutmaya devam ediyor.

Microsoft'tan sonra Google'ın da yeni yapay zeka özellikleri karşılığında kullanıcıların en mahrem bilgilere erişim sağlamış olması, bu yapay zekaların dijital mahremiyeti tamamen ortadan kaldırmak için ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

İnternet Tarayıcılarında Yeni Dönem Başlıyor

Bu hafta, üst üste gelen iki gelişme, yapay zekalı internet tarayıcıları döneminin kapıda olduğunu gösterdi. Perplexity, yapay zekalı internet tarayıcısı Comet’i tanıtırken, OpenAI'ın da kendi internet tarayıcısını çok yakında kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Google Chrome ve Opera gibi mevcut tarayıcılara rakip olacak yapay zekalı versiyonlar, bu pazarda dengeleri kökten değiştirebilir.

Şimdilik yalnızca Perplexity Max aboneliği olanlara sunulan Comet, kullanıcının sorularına web genelinden derlenen bilgilerle oluşturulmuş yapay zeka yanıtları sunuyor. Daha da önemlisi tarayıcı ekranındaki bilgileri gören ve bunları analiz ederek belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebilen bir tür asistan olarak da görev görüyor. Comet'in kenar çubuğunda yer alan yerleşik yapay zeka asistanı, ekrandaki içerikleri açıklayabiliyor, toplantı ayarlayabiliyor ya da e-posta gönderebiliyor.

Bu Haftanın Öne Çıkan Video Üretim Aracı OmniVCus Oldu

OmniVCus, kendisine verilen referansları doğru şekilde anlama ve bunları videoya başarıyla yerleştirme konusundaki kabiliyetiyle dikkat çekici bir çıkış yaptı. OmniVCus, kendisine sunulan görsellerden belli kişileri ya da objeri seçip alabildiği gibi videolardan da derinlik bilgileri gibi çeşitli verileri otomatik olarak çekebiliyor. Kullanıcılar, yazılı komutlar, görsel işaretlemeler, derinlik verisi veya kamera hareketi gibi farklı kontrol yöntemlerini bir arada kullanarak videoları detaylı biçimde yönlendirebiliyor.

ThinkSound Videonun İçeriğine Uygun Sesler Üretebiliyor

Bu hafta tanıtılan bir diğer üretken yapay zeka da ThinkSound oldu. Bu yapay zeka, kendisine sunduğunuz videoyu analiz ederek videoya uygun sesleri ekleyebiliyor. Sesler ve dış sesler, videodaki gelişmelere uygun şekilde senkronize ediliyor. Paylaşılan ilk demolar, ThinkSound'un bu konuda en iddialı modellerden biri olduğunu gösteriyor.

Gemini AI Artık Fotoğrafları Videolara Dönüştürebiliyor

Google, fotoğrafları video kliplere dönüştürmeye olanak tanıyan yeni Gemini AI özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellik, şirketin gelişmiş video modeli Veo 3 tarafından destekleniyor ve referans olarak kullanılan görselleri, yapay zeka tarafından oluşturulmuş seslerle birlikte 8 saniyelik videolara çevirebiliyor. Bu sesler arasında arka plan gürültüleri, çevresel sesler ve konuşmalar da yer alıyor. Gemini’nin bu yeni video oluşturma özelliği, şu anda belirli bölgelerdeki Google AI Ultra ve Pro aboneleri için kullanıma açılmış durumda.

ChatGPT, Bir Eğitmene Dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta bazı kullanıcılar, ChatGPT'ye bir “Study Together” (Birlikte Çalışma) modu da eklendiğini fark etti. Henüz test aşamasında olan bu araç, ChatGPT'nin yakında bir eğitmene de dönüşebileceğini gösteriyor.

Henüz resmi olarak duyurulmayan bu özellik, kullanıcıya doğrudan cevaplar sunmak yerine soru-cevap temelli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Kullanıcıların iddiasına göre, ChatGPT bu modda daha fazla soru soruyor ve yanıtları insanlardan bekliyor. Bazıları, bu yapının Google’ın yeni eğitim odaklı modeli LearnLM’e bir yanıt olabileceğini düşünüyor.

Google DeepMind, AI ile Geliştirdiği İlaçlar İçin İnsanlı Deneylere Hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın tıp alanında çığır açabileceğine inanan Google, büyük umutlar bağladığı bu alanda somut adımlar atmaya başlıyor. Google DeepMind’ın bir uzantısı olarak ortaya çıkan ilaç girişimi Isomorphic Labs, yapay zeka yardımıyla geliştirilen ilaçların insanlar üzerinde test edileceği ilk klinik deneyler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu girişimin başında yer alan Colin Murdoch, insanlı deneyler için ekiplerini oluşturmaya başladıklarını ve bu deneylerin yakında başlayacağını açıkladı. Murdoch, bu alanda yapay zekadan destek alınmasının süreci hızlandıracağını, maliyetleri düşüreceğini ve hepsinden önemlisi yeni ilaçların başarı olasılığını radikal biçimde arttıracağını düşünüyor.

Yerli Büyük Dil Modeli T3 AI'ın Beta Sürümü Yayınlandı

Tam Boyutta Gör Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen yerli büyük dil modeli T3 AI, TEKNOFEST Sosyal Platformu’nda beta sürümüyle kullanıma sunuldu. İlk paylaşımında “Merhaba Dünya, ben T3 AI” diyerek kendini tanıtan model, TEKNOFEST Sosyal kullanıcılarının kendisini etiketleyerek yaptıkları paylaşımlara hızlı bir şekilde yanıt verebiliyor. T3 AI, yalnızca Türkçe değil, farklı dillerle de çalışabiliyor. Projeye içerik sağlayan kurumlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, SETA Vakfı, TRT ve Türkiye Bilimler Akademisi bulunuyor. Küresel iletişim ortakları arasında ise Anadolu Ajansı ve Microsoft yer alıyor.

Nvidia'dan Çığır Açabilecek Yeni Teknik: Helix Parallelism

Nvidia, yapay zeka dünyasında çığır açabilecek yeni bir paralel çalışma yöntemi tanıttı. Helix Parallelism adı verilen bu teknik, yapay zeka modellerinin milyonlarca kelimelik uzun içerikleri anlık olarak işlemesine olanak tanıyor. Yeni sistem, Nvidia’nın en son GPU mimarisi Blackwell için özel olarak geliştirildi.

Yapılan simülasyonlara göre, DeepSeek-R1 671B adlı dev modelle yapılan testlerde Helix, önceki yöntemlere göre 32 kat daha fazla kullanıcıya aynı gecikmeyle hizmet verebiliyor. Düşük yoğunluklu kullanım senaryolarında ise tepki süresini 1.5 kata kadar kısaltıyor. Konuya dair teknik detaylara ilgili haberimizden ulaşabilirsiniz.

Balon patlamak üzere mi? OpenAI finansal olarak büyük sıkıntıda o 5 gün önce eklendi

İnsansı Robot Ai-Da, Kral Charles'ın Portresini Yaptı

Tam Boyutta Gör 2019 yılında Aidan Miller tarafından geliştirilen ve "Dünyanın ilk insansı robot sanatçısı" olarak tanımlanan Ai-Da, yeni eserini bu hafta sergiledi. Daha önce yaptığı Alan Turing portresi 1.08 milyon dolara satılan Ai-Da, bu kez de Kral Charles'ın portresini yaptı. Portrenin önümüzdeki günlerde açık arttırmaya çıkarılması bekleniyor.

Google, Windsurf Ekibini Bünyesine Kattı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketleri arasındaki yarış son haftalarda personel odaklı ilerliyor. Google, Meta, OpenAI gibi şirketler bu alanda öne çıkan isimleri kendi bünyelerine katmak için adeta transfer yarışına girmiş durumda. Bunun son örneğini de bu hafta gördük. OpenAI'ın 3 milyar dolar karşılığında satın almaya çalıştığı Windsurf için Google devreye girdi ve OpenAI'a adeta transfer çalımı attı. OpenAI'a katılması beklenen Windsurf ekibi, bunun yerine Google'a gitti. Başta Windsurf CEO'su Varun Mohan olmak üzere, Windsurf'ün ana Ar-Ge ekibinin Google'a katılacağı açıklandı

OpenAI'ın aksine Google, Windsurf'ü doğrudan satın almayacak. Bunun yerine ana ekibi kendi DeepMind departmanına katacak. Windsurf ise farklı bir yönetimle yoluna devam edecek. Yapay zeka desteğiyle kod yazma konusunda piyasadaki en iyi iki platformdan birini geliştiren Windsurf ekibi, şimdi Google bünyesinde çalışarak Gemini'ın kod yazma becerilerini geliştirecek.

Sakana AI, Yapay Zekaların Birlikte Çalıştığı Yeni Sistemiyle Dikkat Çekti

Sakana AI, bu hafta tanıttığı Adaptive Branching Monte Carlo Tree Search (AB-MCTS) adlı yöntemiyle, farklı büyük dil modellerini (LLM) bir araya getirerek birlikte çalıştıran bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. Tree of Thoughts yaklaşımını temel alan bu teknik, problem çözüm sürecinde iki ana strateji arasında denge kuruyor: Mevcut bir cevabı adım adım geliştirerek derinleştirmek ya da yeni çözümlere yönelmek. AB-MCTS algoritması, her adımda hangi modelin kullanılacağına karar veriyor. Bu sayede GPT-o4, Gemini 1, DeepSeek gibi farklı modelleri bir arada verimli bir şekilde çalıştırabiliyor. Modeller arasında dinamik bir iş bölümü oluşturan bu sistem, bireysel modellerden daha yüksek başarı elde ediyor. Özellikle görsel ve mantıksal akıl yürütme gerektiren ARC-AGI-2 gibi testlerde, %30’a varan performans artışı sağlandığı görülüyor. Sakana AI, geliştirdiği bu sistemi, TreeQuest üzerinden açık kaynak kodlu olarak paylaştı.

Amazon, Anthropic’e Yatırım Yapmaya Hazırlanıyor

Yapay zeka alanında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Amazon, bu alanda dikkat çekici işler ortaya koyan yapay zeka şirketi Anthropic'teki yatırımını büyütmeye hazırlanıyor. Kasım 2024'te Anthropic'e 4 milyar dolar yatırım yapan şirket, önümüzdeki günlerde şirkete birkaç milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic'ın en büyük hissedarlarından biri hâline gelecek.

Nvidia, Çin'in Yapay Zeka Altyapısını Beslemeye Devam Ediyor

ABD, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'e satmasını yasaklamış olsa da Nvidia çipleri Çin'i beslemeye devam ediyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargoya uygun olacak şekilde tasarlanan Nvidia B30 yapay zekâ hızlandırıcısı, daha sunum aşamasında milyarlarca dolarlık sipariş aldı. Nvidia B30 hızlandırıcısı, H20 modeline kıyasla yüzde 25 daha yavaş ancak yüzde 30 daha verimli. Ayrıca kurulum maliyetlerinde de yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın en iyi çiplerini alamasalar da B30 gibi çiplerle çalışmalarını sürdüren Çinli teknoloji şirketleri, 115 bin Nvidia çipiyle desteklenecek devasa veri merkezleri inşa etmeye hazırlanıyor. Çin'in farklı bölgelerinde kurulacak bu veri merkezleri, yapay zeka projeleri için kullanılacak.

Moonvalley, Tamamen Lisanslı İçeriklerle Eğitilmiş Yapay Zekasını Tanıttı

Moonvalley adını taşıyan yeni bir girişim, bu hafta yapay zeka alanına iddialı bir giriş yaptı. Şirket, tamamen lisanslı içeriklerle eğitilmiş olan yapay zeka modeli Marey'i Hollywood stüdyolarına sergiledi. Bu yapay zeka ile üretilen içeriklerde herhangi bir telif kaygısı olmadığı için, sinemacıların ve stüdyoların bu yapay zekayı film üretiminde gönül rahatlığıyla kullanabileceğine vurgu yapılıyor.

Paylaşılan ilk demolara bakılırsa video üretim tarafında etkileyici kabiliyetlere sahip olan Moonvalley, henüz Veo 3 ya da Kling AI kaday iyi sonuçlar vermiyor olsa da tamamen lisanslı içerikerle üretilmiş bir yapay zekanın da bu alanda iddialı olabileceğini gösteriyor.

Binlerce Akademik Makalede Yapay Zeka Kullanıldığı Tespit Edildi

ABD ve Almanya’dan bir grup araştırmacı tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, 2024 yılında yayımlanan biyomedikal makalelerin en az %13,5’inin yazımında yapay zeka kullanıldığını tespit etti.

Araştırmada, ChatGPT’nin kullanıma açılmasından önce ve sonra yayımlanan akademik makaleler arasındaki kellime kullanım farkları analiz edildi. Pandemi döneminde Covid'den ne kadar kişinin öldüğünü tespit etmek için kullanılan “standart üstü ölüm sayısı” modelinden esinlenen araştırmacılar, "standart üstü kelime sayısı" olarak tanımlayabileceğimiz bir model kullanarak, ne kadar makalede yapay zekanın parmağı olduğunu belirleyebildiler.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Nvidia , 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, tarihte bu sınırı aşan ilk şirket olmayı başardı.

, 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak, tarihte bu sınırı aşan ilk şirket olmayı başardı. Türkiye’de üretim yapan Çinli telefon üreticisi Tecno, Tecno AI yapay zeka teknolojisine Türkçe dil desteği ekledi.

yapay zeka teknolojisine Türkçe dil desteği ekledi. Samsung, yapay zeka araçlarının 2026'da ücretli olacağına dair söylentilere yanıt verdi. Galaxy AI 'ın temel özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek.

'ın temel özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek. Google'ın yapay zekası Gemini akıllı saatlere geliyor . Google, bu sohbet botunun yakında Google, Samsung, Oppo, OnePlus ve Xiaom akıllı saatlere geleceğini duyurdu.

. Google, bu sohbet botunun yakında Google, Samsung, Oppo, OnePlus ve Xiaom akıllı saatlere geleceğini duyurdu. Yeni bir araştırmaya göre yöneticilerin önemli bir kısmı, zam ve terfi kararlarının yanı sıra işten çıkarmalarda da yapay zeka sistemlerini belirleyici araç olarak kullanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 14 Temmuz 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: