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    Anlık Bildirim

    Musk, Cybertruck’ı LEGO ile karşılaştırdı: “LEGO yapabiliyorsa biz de yapabiliriz”

    Tesla CEO’su Elon Musk, bir süre önce fütüristtik tasarımlı elektrikli Cybertruck kamyonetini test etti. Musk’ın test sonrasında çalışanlara “hassasiyet” vurgulu bir e-posta yolladığı tespit edildi.
    Elon Musk, elektrikli Cybertruck’ı LEGO ile karşılaştırdı Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, Gigafactory Texas'ta şirketin uzun süredir ertelenen, bilimkurgudan ilham alan elektrikli Cybertruck kamyonetini test ettiğini açıkladı. Görünüşe göre bu test aynı zamanda bir incelemeyi de içeriyordu. Anlaşıldığı üzere Musk, fabrikadaki Cybertruck üretimini ve Tesla'nın resmi üretim başlangıcından önce şu anda deneme üretimlerindeki modellerin kalitesini inceledi. Bildirilenlere göre Musk, Cybertruck’ın “üretim hassasiyetinden” pek de memnun değil.

    Elon Musk, Cybertruck’tan memnun değil

    Tesla, bu yıl ilk Cybertruck teslimatları için yoğun bir hazırlık sürecinde. Henüz aracın ne zaman seri üretime geçeceği net değil ancak süreçte sona doğru geliniyor. Bununla birlikte bu hafta Musk, eski adı Twitter olan X'te Cybertruck'ın bir görüntüsünü paylaşarak “Az önce Tesla Giga Texas'ta üretim adayı Cybertruck'ı sürdüm!” dedi.

    Musk kendisinden fiyat bilgisi dahil daha fazla ayrıntı isteyen bir X kullanıcısına ise şunları söyledi: “Bunu yapmaya hazır olduğumuzda, yapacağız. Bunun şimdiye kadarki en iyi ürünümüz olduğunu düşünmekle birlikte, inşa etmesi son derece zor bir ürün. Keşfedilmemiş bir bölgedeyiz, çünkü başka hiçbir şeye benzemiyor.”

    Musk ayrıca Cybertruck’ı denediği gün Tesla'daki "herkese" Cybertruck ve aracı üretmenin zorlukları hakkında bir e-posta gönderdi. Bu e-postanın bir kopyası da internete sızdı ve görünüşe göre Musk, Cybertruck’tan memnun değil. Çalışanlara gönderilen e-postada Musk, “Çoğunlukla düz kenarlı parlak metalden yapılan Cybertruck'ın doğası gereği, herhangi bir boyutsal farklılık göze batıyor.” diyor.

    “LEGO yapabiliyorsa biz de yapabiliriz”

    Elon Musk, elektrikli Cybertruck’ı LEGO ile karşılaştırdı Tam Boyutta Gör
    Musk ayrıca ister dahili ister tedarikçilerden temin edilsin tüm parçaların 10 mikronun altında hassasiyetle tasarlanması gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor; “Çok düşük maliyetli LEGO ve soda kutuları bunu yapabiliyorsa, biz de yapabiliriz.” Musk, sözlerini ise “Hassasiyet mükemmeliyetçiliği gerektirir.” ifadesiyle noktalıyor.

    Geçmişte Tesla sık sık uyum ve yüzey kalitesi nedeniyle eleştirilmişti. Ancak yıllar içinde kalitenin arttığı genel olarak kabul görüyor ve şimdi Tesla'nın Model Y gibi en yeni ürünleri bu konuda daha iyi bir noktada alıyor. Tesla’lar üretim kalitesi en üst düzey araçlar değil ancak artık üst sıralarda yer alıyorlar. Ek olarak Tesla, önümüzdeki haftalarda resmi Cybertruck üretimini başlatmayı ve çeyrek sonuna kadar bir teslimat etkinliği düzenlemeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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