Musk, Cybertruck’ı LEGO ile karşılaştırdı: “LEGO yapabiliyorsa biz de yapabiliriz”

Elon Musk, Cybertruck’tan memnun değil
Tesla, bu yıl ilk Cybertruck teslimatları için yoğun bir hazırlık sürecinde. Henüz aracın ne zaman seri üretime geçeceği net değil ancak süreçte sona doğru geliniyor. Bununla birlikte bu hafta Musk, eski adı Twitter olan X'te Cybertruck'ın bir görüntüsünü paylaşarak “Az önce Tesla Giga Texas'ta üretim adayı Cybertruck'ı sürdüm!” dedi.
Musk kendisinden fiyat bilgisi dahil daha fazla ayrıntı isteyen bir X kullanıcısına ise şunları söyledi: “Bunu yapmaya hazır olduğumuzda, yapacağız. Bunun şimdiye kadarki en iyi ürünümüz olduğunu düşünmekle birlikte, inşa etmesi son derece zor bir ürün. Keşfedilmemiş bir bölgedeyiz, çünkü başka hiçbir şeye benzemiyor.”
Musk ayrıca Cybertruck’ı denediği gün Tesla'daki "herkese" Cybertruck ve aracı üretmenin zorlukları hakkında bir e-posta gönderdi. Bu e-postanın bir kopyası da internete sızdı ve görünüşe göre Musk, Cybertruck’tan memnun değil. Çalışanlara gönderilen e-postada Musk, “Çoğunlukla düz kenarlı parlak metalden yapılan Cybertruck'ın doğası gereği, herhangi bir boyutsal farklılık göze batıyor.” diyor.
“LEGO yapabiliyorsa biz de yapabiliriz”
Geçmişte Tesla sık sık uyum ve yüzey kalitesi nedeniyle eleştirilmişti. Ancak yıllar içinde kalitenin arttığı genel olarak kabul görüyor ve şimdi Tesla'nın Model Y gibi en yeni ürünleri bu konuda daha iyi bir noktada alıyor. Tesla’lar üretim kalitesi en üst düzey araçlar değil ancak artık üst sıralarda yer alıyorlar. Ek olarak Tesla, önümüzdeki haftalarda resmi Cybertruck üretimini başlatmayı ve çeyrek sonuna kadar bir teslimat etkinliği düzenlemeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.