Tesla, merakla beklenen Cybertruck için teslimat tarihini paylaştı

Tesla Cybertruck teslimatları 30 Kasım’da
Tesla'nın 3. çeyrek kazanç çağrısında CEO Elon Musk, Cybertruck için üretim artışının son derece zor olacağını söyledi. Musk, Tesla'nın gelecekte yılda çeyrek milyon Cybertruck hedeflediğini, ancak bunun 2024'ten sonraya kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi. Açıklanan raporda Cybertruck için pilot üretim kapasitesinin 125.000 adet olduğu belirtildi.
Bununla birlikte bir süredir Cybertruck araçlarını yollarda görebiliyoruz. Test için yollarda olan bu araçlar için Tesla, daha önce üçüncü çeyrek sonunda teslimatların başlayacağını söylemişti. Ancak bu hedef tutturulamadı. Cybertruck başlangıçta 2019'da duyurulmuştu, ancak aracın üretimi covid pandemisi boyunca birçok kez ertelendi. İlk duyurusundan bu yana, Ford F-150 Lightning ve Rivian R1T de dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri de kendi elektrikli kamyonetlerini piyasaya sürdü. Uzunca bir bekleyişin ardından uçlara dokunan tasarımına rağmen Cybertruck, yaygın bir ilgi görmeye devam ediyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/10/18/23923048/tesla-cybertruck-ev-pickup-delivery-date-november-30 https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2023-Update-3.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.