Tesla, merakla beklenen Cybertruck için teslimat tarihini paylaştı

Tam Boyutta Gör X’te (eski adıyla Twitter) yayınlanan bir şirket gönderisine göre Tesla Cybertruck'ın nihayet bir teslimat tarihi var. Tesla, kısa süre önce açıkladığı üçüncü çeyrek raporuyla birlikte uzun süredir ertelenen Cybertruck elektrikli pickup'ın ilk teslimatlarının 30 Kasım'da şirketin Austin, Teksas'taki Gigafactory'sinde düzenlenecek bir etkinlikte yapılacağını duyurdu.

Tesla Cybertruck teslimatları 30 Kasım’da

Tesla'nın 3. çeyrek kazanç çağrısında CEO Elon Musk, Cybertruck için üretim artışının son derece zor olacağını söyledi. Musk, Tesla'nın gelecekte yılda çeyrek milyon Cybertruck hedeflediğini, ancak bunun 2024'ten sonraya kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi. Açıklanan raporda Cybertruck için pilot üretim kapasitesinin 125.000 adet olduğu belirtildi.

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Bununla birlikte bir süredir Cybertruck araçlarını yollarda görebiliyoruz. Test için yollarda olan bu araçlar için Tesla, daha önce üçüncü çeyrek sonunda teslimatların başlayacağını söylemişti. Ancak bu hedef tutturulamadı. Cybertruck başlangıçta 2019'da duyurulmuştu, ancak aracın üretimi covid pandemisi boyunca birçok kez ertelendi. İlk duyurusundan bu yana, Ford F-150 Lightning ve Rivian R1T de dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri de kendi elektrikli kamyonetlerini piyasaya sürdü. Uzunca bir bekleyişin ardından uçlara dokunan tasarımına rağmen Cybertruck, yaygın bir ilgi görmeye devam ediyor.

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Tesla, beklenen Cybertruck için teslimat tarihini paylaştı