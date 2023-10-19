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    Tesla, merakla beklenen Cybertruck için teslimat tarihini paylaştı

    Tesla, elektrikli pickup modeli Cybertruck için paylaştığı ilk teslimat tarihini kaçırmıştı. Elektrikli otomobil üreticisi şimdi beklenen Cybertruck için yeni teslimat tarihini paylaştı.
    Tesla, beklenen Cybertruck için teslimat tarihini paylaştı Tam Boyutta Gör
    X’te (eski adıyla Twitter) yayınlanan bir şirket gönderisine göre Tesla Cybertruck'ın nihayet bir teslimat tarihi var. Tesla, kısa süre önce açıkladığı üçüncü çeyrek raporuyla birlikte uzun süredir ertelenen Cybertruck elektrikli pickup'ın ilk teslimatlarının 30 Kasım'da şirketin Austin, Teksas'taki Gigafactory'sinde düzenlenecek bir etkinlikte yapılacağını duyurdu.

    Tesla Cybertruck teslimatları 30 Kasım’da

    Tesla'nın 3. çeyrek kazanç çağrısında CEO Elon Musk, Cybertruck için üretim artışının son derece zor olacağını söyledi. Musk, Tesla'nın gelecekte yılda çeyrek milyon Cybertruck hedeflediğini, ancak bunun 2024'ten sonraya kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi. Açıklanan raporda Cybertruck için pilot üretim kapasitesinin 125.000 adet olduğu belirtildi.

    Bununla birlikte bir süredir Cybertruck araçlarını yollarda görebiliyoruz. Test için yollarda olan bu araçlar için Tesla, daha önce üçüncü çeyrek sonunda teslimatların başlayacağını söylemişti. Ancak bu hedef tutturulamadı. Cybertruck başlangıçta 2019'da duyurulmuştu, ancak aracın üretimi covid pandemisi boyunca birçok kez ertelendi. İlk duyurusundan bu yana, Ford F-150 Lightning ve Rivian R1T de dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri de kendi elektrikli kamyonetlerini piyasaya sürdü. Uzunca bir bekleyişin ardından uçlara dokunan tasarımına rağmen Cybertruck, yaygın bir ilgi görmeye devam ediyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/10/18/23923048/tesla-cybertruck-ev-pickup-delivery-date-november-30 https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2023-Update-3.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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