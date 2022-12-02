Elon Musk: Çocuklarıma çip takmaktan çekinmem

Elon Musk, Neuralink tarafından geliştirilen bir beyin çipinin çocuklarından birine takılmasından rahatsızlık duymayacağını belirtti. Musk, boyun kırılması gibi ciddi bir yaralanma geçirmeleri halinde çocuklarından birine çip implante etmekten çekinmeyeceğini söylüyor.
"Tehlikeli olmaktan uzak bir noktadayız"
Neuralink'in genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Elon Musk "En azından bana göre bunun tehlikeli olmayacağı bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü, felçli insanlara düşünceleri aracılığıyla iletişim kurma olanağı sağlamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam