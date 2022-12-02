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    Anlık Bildirim

    Elon Musk: Çocuklarıma çip takmaktan çekinmem

    Elon Musk, çocuklarından birine Neuralink beyin çipi yerleştirmekten çekinmeyeceğini söyledi. Amerikalı girişimciye göre bunun şu aşamada tehlikeli herhangi bir tarafı yok.
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    Elon Musk: Çocuklarıma çip takmaktan çekinmem Tam Boyutta Gör
    Elon Musk dün ABD'de düzenlenen etkinlikte beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'in önümüzdeki altı ay içinde insanlara çip yerleştirmeye başlayacağını açıklamıştı. İleride bir gün kendi kafasına da bir çip takılacağını söyleyen Amerikalı girişimci olaya ailesini de kattı.

    Elon Musk, Neuralink tarafından geliştirilen bir beyin çipinin çocuklarından birine takılmasından rahatsızlık duymayacağını belirtti. Musk, boyun kırılması gibi ciddi bir yaralanma geçirmeleri halinde çocuklarından birine çip implante etmekten çekinmeyeceğini söylüyor.

    Elon Musk: Çocuklarıma çip takmaktan çekinmem Tam Boyutta Gör

    "Tehlikeli olmaktan uzak bir noktadayız"

    Neuralink'in genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Elon Musk "En azından bana göre bunun tehlikeli olmayacağı bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü, felçli insanlara düşünceleri aracılığıyla iletişim kurma olanağı sağlamayı hedefliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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