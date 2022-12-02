Tam Boyutta Gör Elon Musk dün ABD'de düzenlenen etkinlikte beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'in önümüzdeki altı ay içinde insanlara çip yerleştirmeye başlayacağını açıklamıştı. İleride bir gün kendi kafasına da bir çip takılacağını söyleyen Amerikalı girişimci olaya ailesini de kattı.

Elon Musk'ın şirketi gelecek yıl insanlara çip takmaya başlayacak 1 gün önce eklendi

Elon Musk, Neuralink tarafından geliştirilen bir beyin çipinin çocuklarından birine takılmasından rahatsızlık duymayacağını belirtti. Musk, boyun kırılması gibi ciddi bir yaralanma geçirmeleri halinde çocuklarından birine çip implante etmekten çekinmeyeceğini söylüyor.

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"Tehlikeli olmaktan uzak bir noktadayız"

Neuralink'in genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Elon Musk "En azından bana göre bunun tehlikeli olmayacağı bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü, felçli insanlara düşünceleri aracılığıyla iletişim kurma olanağı sağlamayı hedefliyor.

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Elon Musk: Çocuklarıma çip takmaktan çekinmem