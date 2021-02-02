Elon Musk’ın Neuralink projesi bu yıl insan deneylerine başlayabilir

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Tesla ve SpaceX şirketleri ile tarih yazan Elon Musk’ın arka planda kalmış önemli bir girişimi daha var. Bir kaç yıldır faaliyette olan Neuralink girişimi beyin ile bilgisayar arasında iletişim kurmayı amaçlayan teknoloji geliştiriyor. Bu yıl girişim önemli bir adım atacak.

Neuralink nedir?

Neuralink projesi düşünce yoluyla ortaya çıkan beyin sinyallerini yakalayarak ilgili elektronik cihazların anlayabileceği elektronik sinyallere dönüştürüyor. Cihaz 1024 adet elektrot barındıran kablolara sahip ve yüksek hızda veri akışı sağlıyor. Ayrıca iğne çözümleri de diğer yöntemler kadar can yakıcı değil.

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Neuralink’in 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip olacağı, dahili bataryasının 24 saatlik kullanım süresi sunacağı ve Bluetooth ile çalışacağı belirtiliyor. Çözümün kafatasında delik açılması dahil tüm süreçleri robot cerrah tarafından gerçekleştirilecek.

Musk, Neuralink’in nörolojik problemleri olan insanların hayatını kolaylaştırabileceğini ifade ediyor. Hafıza kaybından mustarip, kalp krizi riski olan, uykusuzlukla boğuşan veya bağımlılıkla mücadele eden insanlarda Neuralink beyin-bilgisayar arayüzü kullanılabilecek. Örneğin Neuralink, kullanıcının sağlık verilerini inceleyerek kalp krizi geçirmek üzere olup olmadığını anlayabilecek.

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Neuralink için özellikle felç geçirmiş hastaların denek olmak için talepleri oluyor. Bunlara bir cevap veren Musk; ABD İlaç Dairesi FDA ile görüşmelerin devam ettiğini ve işler yolunda giderse ilk insan deneylerinin yıl içerisinde başlayacağını belirtti.

Beyinde oluşacak korozyonun önüne geçmek gibi ciddi engelleri olan Neuralink projesinin geleceği oldukça merak uyandırıyor. Eski çalışanların projenin kaotik bir ortama sürüklendiğini iddia etmesine rağmen belirli bir çapta başarılı olması bile ses getirecektir.

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