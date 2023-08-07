Zuckerberg vs Musk: Milyarderlerin kafes dövüşü için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlarda Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü karşılaşmasının X / Twitter’da yayınlanacağını söylemişti. Şimdi ise bu söylemlerin üzerinden çok geçmeden Zuckerberg kanadından önemli açıklamalar geldi ve iki milyarderin dövüşü için tarih önerisi yapıldı.

Zuckerberg vs Musk

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile dövüşmek için "bugün hazır" olduğunu ve kafes maçı için 26 Ağustos tarihini önermesine rağmen Musk'ın bunu onaylamadığını söyledi ancak karşılaşmanın bu tarihte gerçekleşmesine de çok ihtimal vermedi. Musk ise X’de kesin tarihin belirsiz olduğunu ve boyun ve üst sırtı için MR çektireceğini belirtti. Musk aynı zamanda bu hafta içinde sonucun belli olacağını söyledi.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşü X’te canlı yayınlanacak 21 sa. önce eklendi

Musk'ın dövüşün "X'te canlı yayınlanacağı" ve gelirinin gaziler için hayır kurumlarına aktarılacağı yönündeki bir başka paylaşımına yanıt olarak Zuckerberg, "hayır kurumları için gerçekten para toplayabilecek daha güvenilir bir platform kullanmaları gerektiğini" söyleyerek karşılık verdi. (Facebook ve Instagram yerleşik bir bağış toplama özelliğine sahipken X / Twitter'da bu özellik bulunmuyor).

Haziran ayında Musk'ın dövüş meydan okumasını ilk başta kabul eden Zuckerberg, Temmuz ayı sonunda Meta çalışanlarına dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığını söylemişti. Musk, bir toplantı sırasında X ofisinde ağırlık kaldırdığı bir videoyu paylaştıktan sonra bu hafta sonu dövüş hakkında tekrar paylaşım yapmaya başladı. Pazar günü yaptığı bir paylaşımda “Eğer dövüş kısa sürerse, muhtemelen ben kazanırım. Eğer uzun sürerse, dayanıklılık konusunda o kazanabilir.” dedi.

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Zuckerberg vs Musk: Milyarderlerin kafes dövüşünde tarih verildi