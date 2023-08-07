Zuckerberg vs Musk: Milyarderlerin kafes dövüşü için tarih verildi

Zuckerberg vs Musk
Musk'ın dövüşün "X'te canlı yayınlanacağı" ve gelirinin gaziler için hayır kurumlarına aktarılacağı yönündeki bir başka paylaşımına yanıt olarak Zuckerberg, "hayır kurumları için gerçekten para toplayabilecek daha güvenilir bir platform kullanmaları gerektiğini" söyleyerek karşılık verdi. (Facebook ve Instagram yerleşik bir bağış toplama özelliğine sahipken X / Twitter'da bu özellik bulunmuyor).
Haziran ayında Musk'ın dövüş meydan okumasını ilk başta kabul eden Zuckerberg, Temmuz ayı sonunda Meta çalışanlarına dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığını söylemişti. Musk, bir toplantı sırasında X ofisinde ağırlık kaldırdığı bir videoyu paylaştıktan sonra bu hafta sonu dövüş hakkında tekrar paylaşım yapmaya başladı. Pazar günü yaptığı bir paylaşımda “Eğer dövüş kısa sürerse, muhtemelen ben kazanırım. Eğer uzun sürerse, dayanıklılık konusunda o kazanabilir.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: