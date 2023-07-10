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    Elon Musk’tan Mark Zuckerberg'e ağır hakaret!

    Milyarderlerin kavgası sürüyor. Twitter’ın sahibi Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk, Meta Platforms’un başındaki Mark Zuckerberg'e ağır hakarette bulundu.
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    Elon Musk’tan Mark Zuckerberg'e ağır hakaret! Tam Boyutta Gör
    Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, kısa bir süre önce Twitter’a rakip olarak Threads adında yeni bir platformu kullanıma sundu. Bu durum en başından bu yana Twitter’ın sahibi, Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Elon Musk tarafından hiç sıcak karşılanmadı. Son olarak ise Elon Musk, Mark Zuckerberg ile giderek kızışan söz düellosunda çıtayı yükseltti ve Pazar günü attığı küfürlü bir tweetle Zuckerberg’e “g.vat” dedi.

    Musk vs Zuckerberg

    Zuckerberg, Musk'ın Twitter'ına doğrudan rakip bir uygulama olarak Threads'i piyasaya sürmesinden bu yana geçen dört gün içinde milyarder ikilinin arası iyice gerildi. Sosyal medyada birbirlerini iğneleyen paylaşımlar, dava tehditleri ve kafes dövüşü tekliflerinden sonra olay şimdi de kişisel hakaret boyutuna yükseldi. Musk, fast-food zinciri Wendy's'in resmi hesabından yapılan bir Threads paylaşımına “Zuck is a cuck - Zuck bir g.vat” yanıtını verdi.

    Wendy's’in thread paylaşımında Zuckerberg'e "onu gerçekten kızdırmak için uzaya gitmelisin” yazıyordu. Facebook kurucusu da buna bir gülme emojisiyle karşılık vermişti. Bir Twitter kullanıcısının thread paylaşımını tweetlemesinden sonra Musk bu konuşmaya en basit ifadeyle “yakışıksız” bir yorumla karşılık verdi.

    Öte yandan eğer Twitter’da vakit geçiren birisiyseniz son zamanlarda popüler olan Elon Musk (Parody) hesabını görmüşsünüzdür. Musk’ın hakaret içerikli tweetinden sonra bu hesap, “Artık hangi hesaptan tweet attığımı takip edemiyorum.” açıklamasında bulundu. Çok geçmeden Musk, bu tweete “Aynen” yanıtını verdi.

    Zuckerberg ile Musk’ın arası neden gerildi?

    Elon Musk’tan Mark Zuckerberg'e ağır hakaret! Tam Boyutta Gör
    Milyarder ikilinin en başından beri birbirlerini çok sevdiği söylenemez ancak özellikle son zamanlarda Musk’ın dile getirdiği Twitter’da “veri kazıma”, yani platformdaki verilerin uygusuz bir şekilde toplanması gerilimi artırdı. Musk, verilerin yapay zeka girişimleri tarafından toplandığını ifade etmiş ve Twitter’a tweet görüntüleme sınırı getirmişti.

    Threads'in güçlü çıkışının ardından ise Twitter avukatı Zuckerberg'e gönderdiği bir mektupta kasıtlı olarak taklitçi bir platform oluşturmakla suçladı: "Twitter, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla tutulmasını, ifşa edilmesini veya kullanılmasını önlemek için herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hem hukuki yollara hem de ihtiyati tedbire başvurma hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklı tutar." Musk ise attığı bir tweette "Rekabet iyidir ancak kopya çekmek değil." dedi.

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    mk148a 3 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 4 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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