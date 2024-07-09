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    Anlık Bildirim

    Twitter öldü, X ise büyümekte zorlanıyor

    Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ortadan kaldırılan Twitter yerini X'e bırakmış olsa da görünüşe göre sosyal medya platformu büyümekte büyük zorluk çekiyor.
    Twitter öldü, X ise büyümekte zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Ekim 2022'de borsada işlem gören şirketi 44 milyar dolara satın alarak özelleştiren Elon Musk, bir süre sonra Twitter adını da ortadan kaldırarak sosyal medya platformuna X adını vermişti. Twitter artık aramızda olmasa da X için de geleceğin pek parlak olmadığı belirtiliyor. Aktarılanlara göre X, günlük aktif kullanıcı sayısında duraklamış durumda.

    X yeni kullanıcı çekemiyor

    Musk tarafından satın alınmadan önce çift haneli büyümelerle ilerleyen platform, Musk sonrasında büyük bir durgun döneminde. X, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel günlük aktif kullanıcı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,6 artışla 251 milyon olduğunu açıkladı.

    Twitter öldü, X ise büyümekte zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Facebook'un sahibi Meta, X'e meydan okumak amacıyla bir yıl önce rakip platform Threads'i kullanıma sunmuştu. Ayrıca son olarak Mark Zuckerberg, platformun aylık 175 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Threads'in günlük kullanıcı sayısının ise 38 milyon civarında olduğu belirtiliyor.
    Twitter öldü, X ise büyümekte zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Threds, güncel indirmeler açısından X'in önemli ölçüde önünde yer alıyor. Bu yıl şimdiye kadar Threads, iOS'ta 51 milyon, Android'de ise 87 milyon kez indirildi. X için bunlar sırasıyla 20 milyon ve 45 milyon olarak gerçekleşti. Threads yeni bir uygulama olduğu için esasında bunlar anlaşılabilir.

    Ancak Threads büyüdükçe, kullanıcılarının X'e de giriş yapma olasılığı azalıyor. X, Threads'e kıyasla genel olarak halen çok daha popüler bir platform ancak geçen yıl piyasaya çıkan Threads, keskin bir şekilde büyüyor. Musk için X, her şeyin uygulaması hayali olsa da kullanıcı deneyimi ve duran artış bunu pek yansıtmıyor.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/elon-musk-x-twitter-growth-stalls-250m-threads-plays-catch-up https://www.ft.com/content/1829abb6-d8d0-4d67-9b1b-628f583b3291
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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