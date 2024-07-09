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Tam Boyutta Gör Ekim 2022'de borsada işlem gören şirketi 44 milyar dolara satın alarak özelleştiren Elon Musk, bir süre sonra Twitter adını da ortadan kaldırarak sosyal medya platformuna X adını vermişti. Twitter artık aramızda olmasa da X için de geleceğin pek parlak olmadığı belirtiliyor. Aktarılanlara göre X, günlük aktif kullanıcı sayısında duraklamış durumda.

X yeni kullanıcı çekemiyor

Musk tarafından satın alınmadan önce çift haneli büyümelerle ilerleyen platform, Musk sonrasında büyük bir durgun döneminde. X, bu yılın ikinci çeyreğinde küresel günlük aktif kullanıcı sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,6 artışla 251 milyon olduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Facebook'un sahibi Meta, X'e meydan okumak amacıyla bir yıl önce rakip platform Threads'i kullanıma sunmuştu. Ayrıca son olarak Mark Zuckerberg, platformun aylık 175 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Threads'in günlük kullanıcı sayısının ise 38 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Threds, güncel indirmeler açısından X'in önemli ölçüde önünde yer alıyor. Bu yıl şimdiye kadar Threads, iOS'ta 51 milyon, Android'de ise 87 milyon kez indirildi. X için bunlar sırasıyla 20 milyon ve 45 milyon olarak gerçekleşti. Threads yeni bir uygulama olduğu için esasında bunlar anlaşılabilir.

Ancak Threads büyüdükçe, kullanıcılarının X'e de giriş yapma olasılığı azalıyor. X, Threads'e kıyasla genel olarak halen çok daha popüler bir platform ancak geçen yıl piyasaya çıkan Threads, keskin bir şekilde büyüyor. Musk için X, her şeyin uygulaması hayali olsa da kullanıcı deneyimi ve duran artış bunu pek yansıtmıyor.

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Twitter öldü, X ise büyümekte zorlanıyor