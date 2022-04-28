Elon Musk'ın tünel şirketi bu yıl tam ölçekli Hyperloop testlerine başlayacak

Tam Boyutta Gör

Elon Musk tarafından kurulan altyapı ve tünel inşaat şirketi The Boring Company, Musk'ın ilk olarak 2013 yılında ortaya koyduğu insanları yüksek hızlarla hareket eden tüpler içerisinde taşıma projesi olan Hyperloop'un tam ölçekli bir versiyonunu bu yıl içerisinde test etmeye başlayacak.

Uçak hızlarında kara taşımacılığı

Elon Musk, daha önce kara yolunda trafik yoğunluğunu azaltmak adına düşük basınçlı tüpler aracılığıyla uzun mesafeleri kısa sürelerde katetmeyi mümkün hale getirecek Hyperloop projesini paylaşmıştı.

Musk tarafından 2016 yılında trafiği azaltmaya yardımcı olmak için tünel açma teknolojisini geliştirmek için kurulan The Boring Company'den yapılan yeni bir paylaşım şirketin, ilk "tam ölçekli" Hyperloop sistemini bu yıl içerisinde test etmeye başlayacağını ortaya koydu.

XPrize Carbon Removal'da 15 ekibe birer milyon dolar ödül verildi 1 gün önce eklendi

Hyperloop sistemi için Elon Musk, 3.200 km'den daha kısa mesafelerde seyahat etmenin en hızlı yolu açıklamasını yapmıştı. Sistem, başarılı olarak hayata geçirilirse 1.100 km/s hıza kadar seyahat etmeyi mümkün kılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Elon Musk'ın şirketi, tam ölçekli Hyperloop testlerine başlayacak