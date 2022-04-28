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    Elon Musk'ın tünel şirketi bu yıl tam ölçekli Hyperloop testlerine başlayacak

    Elon Musk'ın kurucusu olduğu The Boring Company, yaptığı yeni bir paylaşımla Hyperloop sisteminin tam ölçekli testlerinin bu yıl içinde başlayacağını duyurdu.   
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    Elon Musk'ın şirketi, tam ölçekli Hyperloop testlerine başlayacak
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    Elon Musk tarafından kurulan altyapı ve tünel inşaat şirketi The Boring Company, Musk'ın ilk olarak 2013 yılında ortaya koyduğu insanları yüksek hızlarla hareket eden tüpler içerisinde taşıma projesi olan Hyperloop'un tam ölçekli bir versiyonunu bu yıl içerisinde test etmeye başlayacak.

    Uçak hızlarında kara taşımacılığı

    Elon Musk, daha önce kara yolunda trafik yoğunluğunu azaltmak adına düşük basınçlı tüpler aracılığıyla uzun mesafeleri kısa sürelerde katetmeyi  mümkün hale getirecek Hyperloop projesini paylaşmıştı.

    Musk tarafından 2016 yılında trafiği azaltmaya yardımcı olmak için tünel açma teknolojisini geliştirmek için kurulan The Boring Company'den yapılan yeni bir paylaşım şirketin, ilk "tam ölçekli" Hyperloop sistemini bu yıl içerisinde test etmeye başlayacağını ortaya koydu.

    Hyperloop sistemi için Elon Musk, 3.200 km'den daha kısa mesafelerde seyahat etmenin en hızlı yolu açıklamasını yapmıştı. Sistem, başarılı olarak hayata geçirilirse 1.100 km/s hıza kadar seyahat etmeyi mümkün kılacak.

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    L
    linkci_sude 16 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 17 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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