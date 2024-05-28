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    Elon Musk'ın "WhatsApp güvenli değil" iddiasına yanıt geldi

    Elon Musk, WhatsApp'ın her gece kullanıcı verilerini dışa aktardığı iddiasını yineleyerek sosyal medya platformunda tartışmaya yol açtı. WhatsApp patronundan yanıt gecikmedi.
    elon musk whatsapp güvenli değil açıklama Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, X platformunda WhatsApp’ın kullanıcı verilerini günlük olarak topladığını ve bunu hedefli reklam için kullandığını iddia etti. WhatsApp patronu Will Cathcart da bunun doğru olmadığını iddia ederek yanıt verdi.

    Musk: WhatsApp, her gece kullanıcı verilerini dışa aktarıyor

    Musk, WhatsApp’ın her gece kullanıcı verilerini dışa aktardığını, daha sonra analiz edip hedefli reklam için kullandığını ve kullanıcıları ürün haline getirdiğini iddia ederek tartışmayı başlattı.

    WhatsApp patronu: Mesajlar uçtan uca şifreleniyor

    WhatsApp’ın başındaki isim, Musk’ın iddiasına “Birçok kişi bunu zaten söyledi ancak tekrarlamakta fayda var; Bu doğru değil. Güvenliği ciddiye alıyoruz, bu nedenle de mesajları uçtan uca şifreliyoruz. Mesajlar her gece bize gönderilmiyor ya da aktarılmıyor.” yanıtını verdi.

    Güvenlik araştırmacısı: WhatsApp, meta verileri Meta şirketleriyle paylaşıyor

    Güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk, mesajların uçtan uca şifrelenmiş olmasına rağmen, WhatsApp’ın kullanıcının konumu, iletişim kurduğu kişiler ve çevrimiçi olduğu zamanların dağılımı dahil olmak üzere bazı meta verileri diğer Meta şirketleriyle paylaştığını söyledi.

    Bu arada WhatsApp’ın gizlilik politikasında Meta ürünlerinde ilgili teklif ve reklamları göstermek için bazı kullanıcı bilgilerini kullandığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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