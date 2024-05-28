Tam Boyutta Gör Elon Musk, X platformunda WhatsApp’ın kullanıcı verilerini günlük olarak topladığını ve bunu hedefli reklam için kullandığını iddia etti. WhatsApp patronu Will Cathcart da bunun doğru olmadığını iddia ederek yanıt verdi.

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Musk: WhatsApp, her gece kullanıcı verilerini dışa aktarıyor

Musk, WhatsApp’ın her gece kullanıcı verilerini dışa aktardığını, daha sonra analiz edip hedefli reklam için kullandığını ve kullanıcıları ürün haline getirdiğini iddia ederek tartışmayı başlattı.

WhatsApp patronu: Mesajlar uçtan uca şifreleniyor

WhatsApp’ın başındaki isim, Musk’ın iddiasına “Birçok kişi bunu zaten söyledi ancak tekrarlamakta fayda var; Bu doğru değil. Güvenliği ciddiye alıyoruz, bu nedenle de mesajları uçtan uca şifreliyoruz. Mesajlar her gece bize gönderilmiyor ya da aktarılmıyor.” yanıtını verdi.

Güvenlik araştırmacısı: WhatsApp, meta verileri Meta şirketleriyle paylaşıyor

Güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk, mesajların uçtan uca şifrelenmiş olmasına rağmen, WhatsApp’ın kullanıcının konumu, iletişim kurduğu kişiler ve çevrimiçi olduğu zamanların dağılımı dahil olmak üzere bazı meta verileri diğer Meta şirketleriyle paylaştığını söyledi.

Bu arada WhatsApp’ın gizlilik politikasında Meta ürünlerinde ilgili teklif ve reklamları göstermek için bazı kullanıcı bilgilerini kullandığı belirtiliyor.

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Elon Musk'ın "WhatsApp güvenli değil" iddiasına yanıt geldi