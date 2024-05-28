Elon Musk'ın "WhatsApp güvenli değil" iddiasına yanıt geldi

- Musk: WhatsApp, her gece kullanıcı verilerini dışa aktarıyor
- WhatsApp patronu: Mesajlar uçtan uca şifreleniyor
- Güvenlik araştırmacısı: WhatsApp, meta verileri Meta şirketleriyle paylaşıyor
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Musk: WhatsApp, her gece kullanıcı verilerini dışa aktarıyor
Musk, WhatsApp’ın her gece kullanıcı verilerini dışa aktardığını, daha sonra analiz edip hedefli reklam için kullandığını ve kullanıcıları ürün haline getirdiğini iddia ederek tartışmayı başlattı.
WhatsApp patronu: Mesajlar uçtan uca şifreleniyor
WhatsApp’ın başındaki isim, Musk’ın iddiasına “Birçok kişi bunu zaten söyledi ancak tekrarlamakta fayda var; Bu doğru değil. Güvenliği ciddiye alıyoruz, bu nedenle de mesajları uçtan uca şifreliyoruz. Mesajlar her gece bize gönderilmiyor ya da aktarılmıyor.” yanıtını verdi.
Güvenlik araştırmacısı: WhatsApp, meta verileri Meta şirketleriyle paylaşıyor
Güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk, mesajların uçtan uca şifrelenmiş olmasına rağmen, WhatsApp’ın kullanıcının konumu, iletişim kurduğu kişiler ve çevrimiçi olduğu zamanların dağılımı dahil olmak üzere bazı meta verileri diğer Meta şirketleriyle paylaştığını söyledi.
Bu arada WhatsApp’ın gizlilik politikasında Meta ürünlerinde ilgili teklif ve reklamları göstermek için bazı kullanıcı bilgilerini kullandığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.