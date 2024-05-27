Elon Musk’ın xAI girişimi 18 milyar dolar değerlemeye ulaştı

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Tam Boyutta Gör Yükselen üretken yapay zekâ trendine ayak uydurmak isteyen Elon Musk’ın kurduğu xAI girişimi yoluna devam ediyor. Grok sohbet robotunu yayınlaması ile birlikte dikkatleri üzerine çeken girişim değerini arttırdı.

xAI rekor değere ulaştı

Çok yeni bir girişim olmasına rağmen Google Gemini ve ChatGPT gibi rakiplerinin arasından sıyrılmayı başaran xAI, bu hafta itibariyle 6 milyar dolarlık yatırım turunu tamamladı ve toplam değerlemesini 18 milyar dolara çıkardı.

xAI girişimi değerini katlayarak arttırıyor 4 ay önce eklendi

xAI girişimi dürüst, rekabetçi ve tüm insanlık adına fayda üreten yapay zekâ sistemleri geliştirmek amacını taşıyor. Grok robotunun kullanıcılara verdiği cevaplar bu açıdan oldukça şaşırtıcı bulunmuştu. Grok sadece X Premium kullanıcılarına sunuluyor.

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Grok sohbet robotu Elon Musk’ı uçuruyor