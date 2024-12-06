Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, son yatırım turunda 6 milyar dolar topladı. Ek fon arayışı özellikle yapay zeka şirketleri için oldukça değerli. Zira yapay zeka modellerini geliştirmek ve onları ayakta tutmak sürekli olarak para yakılması anlamına geliyor, özellikle belirli bir gelir modeli olmayan xAI gibi firmalar için.

xAI, ihtiyaç duyduğu parayı topladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruya göre, bu fonlama 97 farklı yatırımcıdan geldi. Şirketin toplam değeri ise 40 milyar doları aştı. xAI, geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanan bir başka fonlama turunda da 6 milyar dolar toplamış ve o dönemdeki toplam değeri 24 milyar dolar olarak belirlenmişti. Şirketin başlıca yatırımcıları arasında Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi isimler yer alıyor. Bu yatırımcılar, Musk’ın diğer girişimleri olan X ve Tesla gibi projelere de destek veren firmalar arasında bulunuyor.

ChatGPT Pro tanıtıldı: Yeni “o1 pro” ile en güçlü yapay zeka 3 sa. önce eklendi

Toplanan fonların bir kısmı, xAI’nin Memphis'te bu yılın başlarında açılan Colossus adlı yeni süper bilgisayar tesisine aktarıldı. Yerel yetkililer bu tesis açıldığında "Memphis tarihindeki en büyük proje" olarak nitelendirmişti. Musk’un buradaki ayak izi büyüdükçe Nvidia, Dell Technologies ve Super Micro Computer diğer büyük teknoloji şirketleri de bölgeye ilgi duymaya başlamıştı. xAI, halihazırda Grok adlı sohbet robotuna sahip. Grok, X’in ücretli kullanıcılarına sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, 6 milyar dolar fon topladı