OpenAI'dan yeni GPT-4o güncellemesi: ChatGPT artık daha akıllı ve hızlı

GPT-4o modeli güncellendi
OpenAI’a göre, güncellenen GPT-4o modeli, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında daha başarılı sonuçlar veriyor. Karmaşık kodlama problemlerine daha doğru yaklaşıyor ve ürettiği kodlar artık daha sade ve derlenebilir yapıda. Bu iyileştirme, geliştiriciler için iş akışlarını hızlandırmayı hedefliyor.
Özellikle frontend (ön uç) kodlamasında yapılan geliştirmeler sayesinde model, daha temiz ve optimize edilmiş kodlar üretiyor. Ayrıca, mevcut kod üzerinde gerekli değişiklikleri belirlemede daha isabetli olduğu belirtiliyor.
Yeni GPT-4o modeli, birden fazla veya karmaşık istekler içeren istemlere (prompt) daha iyi uyum sağlıyor. Kullanıcının istediği formatta çıktı üretme konusunda daha tutarlı ve doğru çalışıyor. OpenAI’ın açıklamasına göre, modelin artık niyeti anlamada da daha başarılı olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar, modelin yaratıcı ve iş birliğine dayalı görevlerde ne istediklerini daha iyi kavradığını belirtiyor. Ayrıca, yanıtlar daha kısa ve anlaşılır bir şekilde sunuluyor; gereksiz emoji ve karmaşık biçimlendirmeler de azaltıldı.
Performansta büyük sıçrama
Peki yeni modeli kimler kullanabilecek? OpenAI, yaptığı açıklamada tüm ücretli kullanıcılar için yeni modelin aktif olduğunu söyledi. Ücretsiz kullanıcılar ise önümüzdeki haftalarda yeni sürüme kavuşacak. Geliştiriciler için yeni modele chatgpt-4o-latest API üzerinden erişilebilir durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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