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    OpenAI'dan yeni GPT-4o güncellemesi: ChatGPT artık daha akıllı ve hızlı

    OpenAI, bir süre önce ChatGPT’ye GPT-4o tabanlı görüntü oluşturma özelliğini getirmişti. Şimdi ise yapılan açıklamada GPT-4o modelinin güncellendiği ve ChatGPT’ye eklendiği açıklandı.
    OpenAI, GPT-4o’yu güncelledi: ChatGPT artık daha akıllı ve hızlı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, popüler yapay zeka asistanı ChatGPT'yi güçlendiren GPT-4o modeline önemli iyileştirmeler getiren yeni bir güncellemeyi duyurdu. 29 Ocak’ta piyasaya sürülen önceki GPT-4o modeline kıyasla daha gelişmiş özellikler sunan bu güncelleme, özellikle karmaşık teknik problemleri çözme ve kullanıcı talimatlarını daha hassas bir şekilde takip etme yeteneklerini artırıyor.

    GPT-4o modeli güncellendi

    OpenAI’a göre, güncellenen GPT-4o modeli, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında daha başarılı sonuçlar veriyor. Karmaşık kodlama problemlerine daha doğru yaklaşıyor ve ürettiği kodlar artık daha sade ve derlenebilir yapıda. Bu iyileştirme, geliştiriciler için iş akışlarını hızlandırmayı hedefliyor.

    Özellikle frontend (ön uç) kodlamasında yapılan geliştirmeler sayesinde model, daha temiz ve optimize edilmiş kodlar üretiyor. Ayrıca, mevcut kod üzerinde gerekli değişiklikleri belirlemede daha isabetli olduğu belirtiliyor.

    Yeni GPT-4o modeli, birden fazla veya karmaşık istekler içeren istemlere (prompt) daha iyi uyum sağlıyor. Kullanıcının istediği formatta çıktı üretme konusunda daha tutarlı ve doğru çalışıyor. OpenAI’ın açıklamasına göre, modelin artık niyeti anlamada da daha başarılı olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar, modelin yaratıcı ve iş birliğine dayalı görevlerde ne istediklerini daha iyi kavradığını belirtiyor. Ayrıca, yanıtlar daha kısa ve anlaşılır bir şekilde sunuluyor; gereksiz emoji ve karmaşık biçimlendirmeler de azaltıldı.

    Performansta büyük sıçrama

    OpenAI, GPT-4o’yu güncelledi: ChatGPT artık daha akıllı ve hızlı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’nin yeni GPT-4o modeli, yapay zeka modellerini değerlendiren LMArena platformunda dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. 26 Mart 2025 itibarıyla, bu güncellenen model, geçen ay piyasaya sürülen GPT-4.5’i bile geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Model, matematik, zorlu istemler ve kodlama kategorilerinde birinci basamağa fırladı.

    Peki yeni modeli kimler kullanabilecek? OpenAI, yaptığı açıklamada tüm ücretli kullanıcılar için yeni modelin aktif olduğunu söyledi. Ücretsiz kullanıcılar ise önümüzdeki haftalarda yeni sürüme kavuşacak. Geliştiriciler için yeni modele chatgpt-4o-latest API üzerinden erişilebilir durumda.

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    TheJudgé 1 gün önce

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