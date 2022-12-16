Özel jetleri takip edenlere şok: Twitter, hesaplarını kapatıyor

Elon Musk intikam alıyor
Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın oğlunu taşıyan aracına bir kişi tacizde bulunmuş, önünü keserek aracın tepesine çıkmıştı. Elon Musk yaşanan bu hadisenin ardından Twitter’da kişilerin anlık konumlarını paylaşan tüm hesapların yasaklanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre gönderilerde kişilerin anlık konumlarını paylaşan ya da konum paylaşan sitelere link veren hesaplar yasaklanacak. Elon Musk bunu fiziksel alanın ihlal edilmesi olarak tanımlıyor.
İlk kurban ise özel jetini takip eden Jack Sweeney oldu. Geçtiğimiz aylarda jetini takip etmemesi için Elon Musk, Sweeney’e 5 bin dolar teklif etmiş ancak Sweeney bunu reddetmişti. Musk paylaştığı gönderide doğrudan Sweeney’i hedef aldı. Herhangi bir konum paylaşmamasına rağmen Sweeney’in kişisel hesabı ve diğer 30 takip hesabı engellendi.
Kısaca Elon Musk özel jetini takip eden kişiye haddini bildirmek için doğru zamanı bekledi. Sweeney ise yeni hesaplar açarak özel jetleri takibe devam edeceğini belirtiyor. Diğer taraftan Elon Musk’ın kurgu bir olay ile Sweeney’i yasakladığını iddia edenler de mevcut.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...