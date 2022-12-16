Özel jetleri takip edenlere şok: Twitter, hesaplarını kapatıyor

Yıllardır çevreye yayılan zararlı gazlar nedeniyle tepki gösterilen ve bu nedenle internet üzerinde özel jetlerin uçuşlarını anlık olarak takip eden hesaplara büyük şok. Elon Musk bir bahaneyle Twitter hesaplarını kapatma kararı aldı.

Elon Musk intikam alıyor

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın oğlunu taşıyan aracına bir kişi tacizde bulunmuş, önünü keserek aracın tepesine çıkmıştı. Elon Musk yaşanan bu hadisenin ardından Twitter’da kişilerin anlık konumlarını paylaşan tüm hesapların yasaklanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre gönderilerde kişilerin anlık konumlarını paylaşan ya da konum paylaşan sitelere link veren hesaplar yasaklanacak. Elon Musk bunu fiziksel alanın ihlal edilmesi olarak tanımlıyor.

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İlk kurban ise özel jetini takip eden Jack Sweeney oldu. Geçtiğimiz aylarda jetini takip etmemesi için Elon Musk, Sweeney’e 5 bin dolar teklif etmiş ancak Sweeney bunu reddetmişti. Musk paylaştığı gönderide doğrudan Sweeney’i hedef aldı. Herhangi bir konum paylaşmamasına rağmen Sweeney’in kişisel hesabı ve diğer 30 takip hesabı engellendi.

Kısaca Elon Musk özel jetini takip eden kişiye haddini bildirmek için doğru zamanı bekledi. Sweeney ise yeni hesaplar açarak özel jetleri takibe devam edeceğini belirtiyor. Diğer taraftan Elon Musk’ın kurgu bir olay ile Sweeney’i yasakladığını iddia edenler de mevcut.

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Elon Musk sabırla bekledi ve intikamını aldı!