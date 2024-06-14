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    Binlerce insansı Optimus işbaşı yapacak: Tesla, 25 trilyon dolarlık şirket olabilir

    Tesla’nın insansı robotu Optimus, halihazırda çok küçük ölçekte firmanın fabrikalarında yer alıyor. Elon Musk’ın açıklamasına göre ise binlerce Optimus, 2025’te işbaşı yapacak.
    Binlerce insansı robot Optimus, 2025’te Tesla’da işbaşı yapacak Tam Boyutta Gör
    56 milyar dolarlık ödeme paketinin hissedarlar tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısı kapsamında Elon Musk, önemli açıklamalarda bulundu. Musk, 2025 yılında 1.000’den fazla insansı Optimus robotunun fabrikalarda çalışacağını açıkladı. Musk aynı zamanda Optimus programı sayesinde Tesla’nın 25 trilyon dolarlık şirket olabileceğini söyledi.

    Musk’tan iddialı açıklamalar

    Optimus robotundan başlayacak olursak Musk, önümüzdeki yıl fabrikalarında 1.000'den fazla veya birkaç bin adet insansı robotun çalışacağını söyledi. Musk, bulduğu her fırsatta Optimus’un Tesla’nın en önemli ürünü olacağını söylüyor. CEO’ya göre insansı robot pazarı yılda yaklaşık 1 milyar adet seviyelerine ulaşacak ve Tesla, bunun en az yüzde 10’una hakim olmak zorunda.

    Binlerce insansı robot Optimus, 2025’te Tesla’da işbaşı yapacak Tam Boyutta Gör
    Musk, Tesla'nın birim başına yaklaşık 10.000 dolarlık bir hacimde robotlar ürettiğini ve bunları 20.000 dolara satarak 1 trilyon dolarlık bir kar elde edilebileceğini de söylüyor. Tesla, çok kısa bir süre önce halihazırda fabrikasında otonom olarak 2 adet Optimus’un çalıştığını açıklamıştı.

    Musk, 2025’te bu sayının birkaç bine kadar çıkacağını ancak üretimin sınırlı olacağının altını çizdi. Tüketicilere yönelik satıştan ise bahsetmedi. Son olarak CEO, 2026 yılına kadar Optimus'un tamamen yazılımsal olarak özelleştirilebilir bir robot olacağına inandığını söyledi.

    Tesla, 25 trilyon dolarlık şirket olmayı hedefliyor

    Musk, toplantı sırasında Tesla özelinde sadece "yeni bir bölüme" başlamakla kalmayıp, tamamen "yeni bir kitap" yazmak üzere olduğunu söyledi. Dediğimiz gibi CEO için bu kitabın baş kahramanı Optimus. 2021 yılında başlayan insansı robot işi hızla ilerliyor ancak istenen seviyeden halen çok uzakta.

    Musk, robotların sizin için yemek ya da temizlik yapabileceğini, fabrikada çalışabileceğini ve hatta çocuklarınıza öğretmenlik yapabileceğini öne sürdü. O gün geldiğinde Musk, Optimus'un Tesla'nın piyasa değerini 25 trilyon dolara yükselteceğini söyledi, en azından buna inandığını ifade etti.

    25 trilyon dolarlık bir değer, bugün 3 trilyonlar kulübünün (Apple, Microsoft, Nvidia) toplamının üç katı demek. Tesla’nın an itibariyle değeri 581 milyar dolar ve en değerli 13. şirket. Tesla hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 27 oranında değer kaybetti.

    Musk, gerçekten geleneksel bir yönetici değil. Tesla için koyduğu hedeflere ulaşması için büyük bir adanmışlık gerekiyor. Ancak zaman, Musk’ın önündeki en büyük engel. Zira kendisi sosyal medya şirketi X'in sahibi ve yöneticisi, SpaceX'in CEO'su ve The Boring Company ile Neuralink'in kurucusu. Geçen yıl mart ayında başka bir girişim olan xAI'ı kurdu ve şirket kısa süre önce 6 milyar dolar fon topladı. Yani Musk, 6 şirketi idare ediyor. Durum buyken Musk’ın 25 trilyon dolar ve 1.000 Optimus hedefi oldukça iyimser görünüyor. Tesla'nın 2025'te birkaç düzine Optimus'u devreye alması bile aslında büyük bir adım olacaktır. Hiçbir şirket bu sayıda insansı robotu otonom olarak devreye almış değil. Öte yandan Musk’ın genellikle bu tip açıklamalarını büyük oranda ıskaladığını da söylemek gerekiyor. En azından Musk, rekor değer hedefi için bir tarih söylemedi.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/06/13/elon-musk-bets-tesla-optimus-over-1000-robots-working-factories-next-year/ https://www.cnbc.com/2024/06/13/elon-musk-says-optimus-robots-could-make-tesla-25-trillion-company-.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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