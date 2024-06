Binlerce insansı Optimus işbaşı yapacak: Tesla, 25 trilyon dolarlık şirket olabilir

Tam Boyutta Gör 56 milyar dolarlık ödeme paketinin hissedarlar tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısı kapsamında Elon Musk, önemli açıklamalarda bulundu. Musk, 2025 yılında 1.000’den fazla insansı Optimus robotunun fabrikalarda çalışacağını açıkladı. Musk aynı zamanda Optimus programı sayesinde Tesla’nın 25 trilyon dolarlık şirket olabileceğini söyledi.

Musk’tan iddialı açıklamalar

Optimus robotundan başlayacak olursak Musk, önümüzdeki yıl fabrikalarında 1.000'den fazla veya birkaç bin adet insansı robotun çalışacağını söyledi. Musk, bulduğu her fırsatta Optimus’un Tesla’nın en önemli ürünü olacağını söylüyor. CEO’ya göre insansı robot pazarı yılda yaklaşık 1 milyar adet seviyelerine ulaşacak ve Tesla, bunun en az yüzde 10’una hakim olmak zorunda.

Tam Boyutta Gör Musk, Tesla'nın birim başına yaklaşık 10.000 dolarlık bir hacimde robotlar ürettiğini ve bunları 20.000 dolara satarak 1 trilyon dolarlık bir kar elde edilebileceğini de söylüyor. Tesla, çok kısa bir süre önce halihazırda fabrikasında otonom olarak 2 adet Optimus’un çalıştığını açıklamıştı.

Musk, 2025’te bu sayının birkaç bine kadar çıkacağını ancak üretimin sınırlı olacağının altını çizdi. Tüketicilere yönelik satıştan ise bahsetmedi. Son olarak CEO, 2026 yılına kadar Optimus'un tamamen yazılımsal olarak özelleştirilebilir bir robot olacağına inandığını söyledi.

Tesla, 25 trilyon dolarlık şirket olmayı hedefliyor

Musk, toplantı sırasında Tesla özelinde sadece "yeni bir bölüme" başlamakla kalmayıp, tamamen "yeni bir kitap" yazmak üzere olduğunu söyledi. Dediğimiz gibi CEO için bu kitabın baş kahramanı Optimus. 2021 yılında başlayan insansı robot işi hızla ilerliyor ancak istenen seviyeden halen çok uzakta.

Musk, robotların sizin için yemek ya da temizlik yapabileceğini, fabrikada çalışabileceğini ve hatta çocuklarınıza öğretmenlik yapabileceğini öne sürdü. O gün geldiğinde Musk, Optimus'un Tesla'nın piyasa değerini 25 trilyon dolara yükselteceğini söyledi, en azından buna inandığını ifade etti.

25 trilyon dolarlık bir değer, bugün 3 trilyonlar kulübünün (Apple, Microsoft, Nvidia) toplamının üç katı demek. Tesla’nın an itibariyle değeri 581 milyar dolar ve en değerli 13. şirket. Tesla hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 27 oranında değer kaybetti.

Musk, gerçekten geleneksel bir yönetici değil. Tesla için koyduğu hedeflere ulaşması için büyük bir adanmışlık gerekiyor. Ancak zaman, Musk’ın önündeki en büyük engel. Zira kendisi sosyal medya şirketi X'in sahibi ve yöneticisi, SpaceX'in CEO'su ve The Boring Company ile Neuralink'in kurucusu. Geçen yıl mart ayında başka bir girişim olan xAI'ı kurdu ve şirket kısa süre önce 6 milyar dolar fon topladı. Yani Musk, 6 şirketi idare ediyor. Durum buyken Musk’ın 25 trilyon dolar ve 1.000 Optimus hedefi oldukça iyimser görünüyor. Tesla'nın 2025'te birkaç düzine Optimus'u devreye alması bile aslında büyük bir adım olacaktır. Hiçbir şirket bu sayıda insansı robotu otonom olarak devreye almış değil. Öte yandan Musk’ın genellikle bu tip açıklamalarını büyük oranda ıskaladığını da söylemek gerekiyor. En azından Musk, rekor değer hedefi için bir tarih söylemedi.

