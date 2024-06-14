Binlerce insansı Optimus işbaşı yapacak: Tesla, 25 trilyon dolarlık şirket olabilir

Musk’tan iddialı açıklamalar
Optimus robotundan başlayacak olursak Musk, önümüzdeki yıl fabrikalarında 1.000'den fazla veya birkaç bin adet insansı robotun çalışacağını söyledi. Musk, bulduğu her fırsatta Optimus’un Tesla’nın en önemli ürünü olacağını söylüyor. CEO’ya göre insansı robot pazarı yılda yaklaşık 1 milyar adet seviyelerine ulaşacak ve Tesla, bunun en az yüzde 10’una hakim olmak zorunda.
Musk, 2025’te bu sayının birkaç bine kadar çıkacağını ancak üretimin sınırlı olacağının altını çizdi. Tüketicilere yönelik satıştan ise bahsetmedi. Son olarak CEO, 2026 yılına kadar Optimus'un tamamen yazılımsal olarak özelleştirilebilir bir robot olacağına inandığını söyledi.
Tesla, 25 trilyon dolarlık şirket olmayı hedefliyor
Musk, toplantı sırasında Tesla özelinde sadece "yeni bir bölüme" başlamakla kalmayıp, tamamen "yeni bir kitap" yazmak üzere olduğunu söyledi. Dediğimiz gibi CEO için bu kitabın baş kahramanı Optimus. 2021 yılında başlayan insansı robot işi hızla ilerliyor ancak istenen seviyeden halen çok uzakta.
Musk, robotların sizin için yemek ya da temizlik yapabileceğini, fabrikada çalışabileceğini ve hatta çocuklarınıza öğretmenlik yapabileceğini öne sürdü. O gün geldiğinde Musk, Optimus'un Tesla'nın piyasa değerini 25 trilyon dolara yükselteceğini söyledi, en azından buna inandığını ifade etti.
25 trilyon dolarlık bir değer, bugün 3 trilyonlar kulübünün (Apple, Microsoft, Nvidia) toplamının üç katı demek. Tesla’nın an itibariyle değeri 581 milyar dolar ve en değerli 13. şirket. Tesla hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 27 oranında değer kaybetti.
Musk, gerçekten geleneksel bir yönetici değil. Tesla için koyduğu hedeflere ulaşması için büyük bir adanmışlık gerekiyor. Ancak zaman, Musk’ın önündeki en büyük engel. Zira kendisi sosyal medya şirketi X'in sahibi ve yöneticisi, SpaceX'in CEO'su ve The Boring Company ile Neuralink'in kurucusu. Geçen yıl mart ayında başka bir girişim olan xAI'ı kurdu ve şirket kısa süre önce 6 milyar dolar fon topladı. Yani Musk, 6 şirketi idare ediyor. Durum buyken Musk’ın 25 trilyon dolar ve 1.000 Optimus hedefi oldukça iyimser görünüyor. Tesla'nın 2025'te birkaç düzine Optimus'u devreye alması bile aslında büyük bir adım olacaktır. Hiçbir şirket bu sayıda insansı robotu otonom olarak devreye almış değil. Öte yandan Musk’ın genellikle bu tip açıklamalarını büyük oranda ıskaladığını da söylemek gerekiyor. En azından Musk, rekor değer hedefi için bir tarih söylemedi.Kaynakça https://electrek.co/2024/06/13/elon-musk-bets-tesla-optimus-over-1000-robots-working-factories-next-year/ https://www.cnbc.com/2024/06/13/elon-musk-says-optimus-robots-could-make-tesla-25-trillion-company-.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.