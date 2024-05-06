Tesla’nın insansı robotu Optimus, üretim bandında hünerlerini sergiledi

Optimus üretim bandında
Optimus Gen 2, iki eksenli boyun, eklemli ayak bölümleri, kuvvet / tork sensörleri ve 11 derece hareket serbestliğine sahip elleriyle daha insanı bir robot. Yeni video ise Optimus’un aslında el becerisine odaklanıyor. Zira robotun elleri dünyadaki en iyi 5 parmaklı gelişmiş robot elleri arasında bulunuyor. Dokunsal algılamaya, sadece 6-7 DOF'a sahip birçok rakibine kıyasla 11 serbestlik derecesine (DOF) sahip olan bu eller şimdi ise bir üretim bandında batarya hücrelerini sırasıyla bir hazneye yerleştirirken bizlere gösteriliyor. Bu arada, Tesla CEO’su Elon Musk, X üzerinde yaptığı bir paylaşımda 22 serbestlik derecesine sahip yeni bir elin yılın ilerleyen dönemlerinde Optimus’a takılacağını da söyledi.
Tesla tarafından paylaşılan son video, robotun 2D kamera görüntülerini ve yerleşik sensör verilerini yorumlamak üzere eğitilmiş bir sinir ağında hangi noktaya geldiğini de gösteriyor. Böylelikle Optimus, donanımsal yeteneklerini yazılımsal yetenekleriyle birleştirerek iş için gerekli olan eklem hareketlerini üretebiliyor. Tesla, 4680 pil hücrelerinin otonom olarak hazneye yerleştirildiğini belirtiyor. Ayrıca Optimus, videonun ilerleyen bölümünde kendi hatalarını da düzeltiyor.
Pil hücrelerini ayırmanın ve Tesla'nın fabrikalarından birinde test edilmenin yanı sıra, video Optimus'un her zamankinden daha fazla yürüyebildiğini belirtiyor ve robotu ofis boyunca uzun bir yürüyüş yaparken gösteriyor. Tesla ayrıca çok sayıda Optimus robotun fabrikalarda kullanılmaya başlandığını da duyurdu. Bu sadece tek seferlik bir demo değil, Tesla yetkilileri birkaç Optimus robotun şu anda fabrikalarında konuşlandırıldığını bildiriyor. Ancak bunlar bir insanın yerini almaktan ziyade şimdilik bir test ve öğrenme verisi amacını taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.