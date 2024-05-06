Tesla’nın insansı robotu Optimus, üretim bandında hünerlerini sergiledi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla, insansı robotu Optimus’u geliştirmeye ve eğitmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz yılın sonunda Optimus Gen 2 versiyonunu tanıtmıştı. Yeni versiyon özellikle eklemler noktasında ciddi bir geliştirme kazanmıştı. Bu geliştirmeler Optimus’un üretim bantları gibi alanlarda işine oldukça yarıyor. Bu bağlamda Tesla, Optimus’u üretim bandında batarya hücrelerini bir hazneye yerleştirirken gösteriyor.

Optimus üretim bandında

Optimus Gen 2, iki eksenli boyun, eklemli ayak bölümleri, kuvvet / tork sensörleri ve 11 derece hareket serbestliğine sahip elleriyle daha insanı bir robot. Yeni video ise Optimus’un aslında el becerisine odaklanıyor. Zira robotun elleri dünyadaki en iyi 5 parmaklı gelişmiş robot elleri arasında bulunuyor. Dokunsal algılamaya, sadece 6-7 DOF'a sahip birçok rakibine kıyasla 11 serbestlik derecesine (DOF) sahip olan bu eller şimdi ise bir üretim bandında batarya hücrelerini sırasıyla bir hazneye yerleştirirken bizlere gösteriliyor. Bu arada, Tesla CEO’su Elon Musk, X üzerinde yaptığı bir paylaşımda 22 serbestlik derecesine sahip yeni bir elin yılın ilerleyen dönemlerinde Optimus’a takılacağını da söyledi.

Tesla tarafından paylaşılan son video, robotun 2D kamera görüntülerini ve yerleşik sensör verilerini yorumlamak üzere eğitilmiş bir sinir ağında hangi noktaya geldiğini de gösteriyor. Böylelikle Optimus, donanımsal yeteneklerini yazılımsal yetenekleriyle birleştirerek iş için gerekli olan eklem hareketlerini üretebiliyor. Tesla, 4680 pil hücrelerinin otonom olarak hazneye yerleştirildiğini belirtiyor. Ayrıca Optimus, videonun ilerleyen bölümünde kendi hatalarını da düzeltiyor.

Neslimizin Oppenheimer anı”: Askeri robotlar için yasak çağrısı 4 gün önce eklendi

Pil hücrelerini ayırmanın ve Tesla'nın fabrikalarından birinde test edilmenin yanı sıra, video Optimus'un her zamankinden daha fazla yürüyebildiğini belirtiyor ve robotu ofis boyunca uzun bir yürüyüş yaparken gösteriyor. Tesla ayrıca çok sayıda Optimus robotun fabrikalarda kullanılmaya başlandığını da duyurdu. Bu sadece tek seferlik bir demo değil, Tesla yetkilileri birkaç Optimus robotun şu anda fabrikalarında konuşlandırıldığını bildiriyor. Ancak bunlar bir insanın yerini almaktan ziyade şimdilik bir test ve öğrenme verisi amacını taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Tesla’nın insansı robotu Optimus, fabrikada hünerlerini sergiledi