Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi

    Elon Musk, Starship gezegenlerarası taşıma sisteminin ilk Mars yolculuğuna 2024'te çıkabileceğini söyledi. Starship'in ilk Mars görevi insansız olacak.
    3 gün
    2,4b
    1
    9
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi
    Tam Boyutta Gör

    Uzay araştırmalarının yıldız firması SpaceX, insanlığı Mars'a taşıma planında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Dün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan şirket kurucu ve CEO'su Elon Musk, SpaceX'in sadece dört yıl içerisinde ilk Kızıl Gezegen yolculuğuna çıkabileceğini söyledi. Musk'ın yaptığı açıklamaya göre SpaceX yeni Starship roketiyle 2024'te Mars'a ulaşmayı planlıyor.

    Uluslararası Mars Toplum Kongresi'nde konuşan Musk,"Starship roketini önümüzdeki iki Mars transfer penceresinden ikincisine yetiştirme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek

    Mars ve Dünya, yaklaşık her 26 ayda bir birbirlerine en yakın konuma ulaşıyor. Mars'a bir misyon düzenlemek istiyorsanız bu 26 aylık döngüler çok önemli. Örneğin şu anda Ekim 2020'de bir yakın geçiş süreci içerisinde bulunuyoruz. Hatırlayacak olursanız Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve NASA geçtiğimiz Temmuz ayında Mars'a üç farklı misyon düzenlemişti. Uzay ajansları genelde Mars en yakın konuma ulaşmadan birkaç ay önce gözlem araçlarını göndermeyi tercih ediyor. 

    Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi
    Tam Boyutta Gör

    Mars-Dünya yakın geçişi bundan sonra 2022 ve 2024'te gerçekleşecek. Elon Musk'ın ifadelerine göre SpaceX şu anda Starship roketini 2024 yılındaki fırlatma aralığına yetiştirmeye çalışıyor. Her şey planlandığı gibi giderse SpaceX ilk Kızıl Gezegen yolculuğuna 2024'ün sonlarına doğru çıkmış olacak.

    Elon Musk 2024 için planlanan ilk Mars yolculuğunun mürettebatsız olacağını belirtti. Musk aslında geçtiğimiz dönemlerde 2024 yılında Mars'a insan gönderilebileceğinden bahsediyordu ancak şimdi buna ihtimal verilmiyor. Starship'in geliştirme sürecinin beklenenden biraz daha zorlu geçmesi muhtemelen burada planların değişmesine neden oldu. 

    SpaceX 2021 yılı itibarıyla Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2022 yılında insansız, 2023'te ise insanlı Ay görevlerine çıkma hedefi var. 



    https://www.space.com/spacex-starship-first-mars-trip-2024 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 3 gün
    Belki tarihler tutmaz ama başkası söylese inanmam. Bu adam söylüyorsa kesin yapar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 3 gün
    elon muskin her isi boyledir, surekli erteleme olur. zamani tutmaz. ama cogu zaman hedefine ulasmasini becerir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WaylandIZMIR 3 gün
    Bu da ha bire erteliyor ama devamlı tarih veriyor. Göklerdeki uçağımız olayına döndü bu da
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ahmetoviko (Ahmet Çarkacı) 3 gün
    Her sene 1 sene daha sonrasına öteliyor bu adam 2030a kadar marsa adam yollayamaz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sudden_44 (King Slayer) 3 gün
    2024 görürsek o iş kolay gideriz :) Allah'tan 2023 dememiş içime bir rahatlama geldi 😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vozy (Vatan Yiğit) 3 gün
    Bu adam çok bilim kurgu izliyor, daha dünyada düzen yok, senin o oksijen tüpü evlerin 1 hava deliğine bakar, gel yol yakınken vazgeç bu sevdadan..
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün vozy
    Modern cagin modern cehaletligi :/
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 3 gün vozy
    ciddi mi yazdın lan,bayafıt bu kadar kötü yorum görmemiştim
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde 2 gün Xbox uygulaması iOS için de güncellendi 2 gün 699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi 2 gün Kingston hem mobil hem de masa üstü için yeni Duo belleklerini duyurdu 2 gün iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor 3 gün TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı 3 gün WhatsApp masa üstü sürümüne görüntülü görüşme özelliği çok yakın 3 gün Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor 3 gün Sony, PS4’ü bugünlere getiren oyunların birer saniyesini içeren bir “saygı" videosu yayınladı 3 gün Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı 3 gün PlayStation Plus Türkiye fiyatları bu ay zamlanıyor 3 gün Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir 3 gün SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu 3 gün Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1 3 gün Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı 3 gün DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük 3 gün Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye 3 gün Poco X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar 3 gün Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında 3 gün GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi Sonraki Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek 3 gün En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor: Son çeyrekte düşüş devam edecek 3 gün HTC Desire 20+ tanıtıldı: Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya 3 gün iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı 3 gün Intel Pentium Gold ve Celeron’a AVX2 komut seti ekleyecek 3 gün Dünyanın en küçük 200W şarj adaptörü rekor bağış topladı 3 gün 6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor 3 gün Türkiye'nin SİHA'ları yeni mühimmatlarla güçlenecek 4 gün realme 7 Pro Türkiye lansmanı canlı yayınlanacak 4 gün CarrefourSA Online Market uygulamasına yakından bakıyoruz 4 gün Xiaomi kablosuz hızlı şarj teknolojisinde 80W seviyesine çıktı 4 gün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu 4 gün Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 gün LG Velvet'i denedik 4 gün Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor 4 gün Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor 4 gün Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi 4 gün NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor? 4 gün ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu 4 gün Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız