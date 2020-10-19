Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi

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Uzay araştırmalarının yıldız firması SpaceX, insanlığı Mars'a taşıma planında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Dün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan şirket kurucu ve CEO'su Elon Musk, SpaceX'in sadece dört yıl içerisinde ilk Kızıl Gezegen yolculuğuna çıkabileceğini söyledi. Musk'ın yaptığı açıklamaya göre SpaceX yeni Starship roketiyle 2024'te Mars'a ulaşmayı planlıyor.

Uluslararası Mars Toplum Kongresi'nde konuşan Musk,"Starship roketini önümüzdeki iki Mars transfer penceresinden ikincisine yetiştirme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Mars ve Dünya, yaklaşık her 26 ayda bir birbirlerine en yakın konuma ulaşıyor. Mars'a bir misyon düzenlemek istiyorsanız bu 26 aylık döngüler çok önemli. Örneğin şu anda Ekim 2020'de bir yakın geçiş süreci içerisinde bulunuyoruz. Hatırlayacak olursanız Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve NASA geçtiğimiz Temmuz ayında Mars'a üç farklı misyon düzenlemişti. Uzay ajansları genelde Mars en yakın konuma ulaşmadan birkaç ay önce gözlem araçlarını göndermeyi tercih ediyor.

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Mars-Dünya yakın geçişi bundan sonra 2022 ve 2024'te gerçekleşecek. Elon Musk'ın ifadelerine göre SpaceX şu anda Starship roketini 2024 yılındaki fırlatma aralığına yetiştirmeye çalışıyor. Her şey planlandığı gibi giderse SpaceX ilk Kızıl Gezegen yolculuğuna 2024'ün sonlarına doğru çıkmış olacak.

Elon Musk 2024 için planlanan ilk Mars yolculuğunun mürettebatsız olacağını belirtti. Musk aslında geçtiğimiz dönemlerde 2024 yılında Mars'a insan gönderilebileceğinden bahsediyordu ancak şimdi buna ihtimal verilmiyor. Starship'in geliştirme sürecinin beklenenden biraz daha zorlu geçmesi muhtemelen burada planların değişmesine neden oldu.

SpaceX 2021 yılı itibarıyla Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2022 yılında insansız, 2023'te ise insanlı Ay görevlerine çıkma hedefi var.

https://www.space.com/spacex-starship-first-mars-trip-2024

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