Elon Musk, Dünya’nın en güçlü roketi Starship’in ilk denemede "havaya uçabileceğini" söyledi

Tam Boyutta Gör SpaceX, Starship prototipinin ilk yörünge fırlatma denemesine yaklaşıyor ve giderek heyecan katsayısı artıyor. Yeniden kullanılabilir bir “megaroket” ile desteklenen Starship, Mars görevleri için hazırlanan bir fırlatma sistemi konumunda. Dünyanın en güçlü operasyonel roketi olmaya hazırlanan Starship’in ilk görevi Mars’a ulaşmadan önce 1972'den bu yana ilk kez Ay'a insan götürmek olacak.

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SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 7 Mart Salı günü Morgan Stanley ile yaptığı bir görüşmede "Umarım önümüzdeki ay içinde ilk yörünge fırlatma girişimimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Musk, "Yörüngeye çıkacağını söylemiyorum ama heyecanı garanti ediyorum". İfadelerini kullandı. Öte yandan SpaceX, Starship’in diğer testlerini başarıyla tamamladı. 2021'de başlayan bir dizi yüksek irtifa uçuş ve iniş testinin bir parçası olarak bir Starship prototipinin en son havalanmasının üzerinden 18 aydan fazla zaman geçti.

"Başarı şansı yarı yarıya"

Tam Boyutta Gör Yaklaşan yörünge test uçuşu, SpaceX'in Starship ile yörüngeye ulaşmaya çalışacağı ilk sefer olacak. Ayrıca şirket, Starship üst aşamasını yörüngeye itecek ilk aşama roketi olan Super Heavy güçlendiricisini ilk kez ateşleyecek. Öte yandan Musk, Starship programının çok zor olduğunu söyledi ve ekledi: "Umarım yörüngeye ulaşma şansı yüzde 50'nin üzerindedir." Starship, eğer ilk denemede başarılı olursa NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi'ne (Space Launch System/SLS) ait mevcut rekorun neredeyse iki katı olan 7,5 milyon librelik itme gücüne ulaşmış olacak. Ek olarak efsanevi Saturn V roketinden de 2.5 kat daha güçlü olacak.

Bir roketin yörüngeye ilk fırlatılışı söz konusu olduğun riskler her zaman yüksektir. Hatırlarsanız SpaceX’in ilk yörüngeye çıkışı birkaç denemeden sonra gerçekleşmişti. Bununla birlikte Musk’a göre Starship'in bu yıl yörüngeye ulaşma şansı yüzde 80 civarında. Starship, sadece çok güçlü bir roket olarak önemli değil aynı zamanda Musk’ın "yaşamı Dünya'nın ötesine ulaştırma” hedefi için gerekli olan derin bir atılım konumunda. Son olarak yörünge test uçuşunun bu ayın sonunda yapılması planlanıyor.

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