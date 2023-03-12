Elon Musk, Dünya’nın en güçlü roketi Starship’in ilk denemede "havaya uçabileceğini" söyledi

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 7 Mart Salı günü Morgan Stanley ile yaptığı bir görüşmede "Umarım önümüzdeki ay içinde ilk yörünge fırlatma girişimimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Musk, "Yörüngeye çıkacağını söylemiyorum ama heyecanı garanti ediyorum". İfadelerini kullandı. Öte yandan SpaceX, Starship’in diğer testlerini başarıyla tamamladı. 2021'de başlayan bir dizi yüksek irtifa uçuş ve iniş testinin bir parçası olarak bir Starship prototipinin en son havalanmasının üzerinden 18 aydan fazla zaman geçti.
"Başarı şansı yarı yarıya"
Bir roketin yörüngeye ilk fırlatılışı söz konusu olduğun riskler her zaman yüksektir. Hatırlarsanız SpaceX’in ilk yörüngeye çıkışı birkaç denemeden sonra gerçekleşmişti. Bununla birlikte Musk’a göre Starship'in bu yıl yörüngeye ulaşma şansı yüzde 80 civarında. Starship, sadece çok güçlü bir roket olarak önemli değil aynı zamanda Musk’ın "yaşamı Dünya'nın ötesine ulaştırma” hedefi için gerekli olan derin bir atılım konumunda. Son olarak yörünge test uçuşunun bu ayın sonunda yapılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez