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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Dünya’nın en güçlü roketi Starship’in ilk denemede "havaya uçabileceğini" söyledi

    Elon Musk’un CEO’su olduğu SpaceX’in şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay roketi Starship, yakında ilk test uçuşunu yapacak. Musk’a göre ilk denemede roketin patlama ihtimali yüksek.
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    Elon Musk, Starship’in ilk denemede patlayabileceğini söyledi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starship prototipinin ilk yörünge fırlatma denemesine yaklaşıyor ve giderek heyecan katsayısı artıyor. Yeniden kullanılabilir bir “megaroket” ile desteklenen Starship, Mars görevleri için hazırlanan bir fırlatma sistemi konumunda. Dünyanın en güçlü operasyonel roketi olmaya hazırlanan Starship’in ilk görevi Mars’a ulaşmadan önce 1972'den bu yana ilk kez Ay'a insan götürmek olacak.

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 7 Mart Salı günü Morgan Stanley ile yaptığı bir görüşmede "Umarım önümüzdeki ay içinde ilk yörünge fırlatma girişimimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Musk, "Yörüngeye çıkacağını söylemiyorum ama heyecanı garanti ediyorum". İfadelerini kullandı. Öte yandan SpaceX, Starship’in diğer testlerini başarıyla tamamladı. 2021'de başlayan bir dizi yüksek irtifa uçuş ve iniş testinin bir parçası olarak bir Starship prototipinin en son havalanmasının üzerinden 18 aydan fazla zaman geçti.

    "Başarı şansı yarı yarıya"

    Elon Musk, Starship’in ilk denemede patlayabileceğini söyledi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan yörünge test uçuşu, SpaceX'in Starship ile yörüngeye ulaşmaya çalışacağı ilk sefer olacak. Ayrıca şirket, Starship üst aşamasını yörüngeye itecek ilk aşama roketi olan Super Heavy güçlendiricisini ilk kez ateşleyecek. Öte yandan Musk, Starship programının çok zor olduğunu söyledi ve ekledi: "Umarım yörüngeye ulaşma şansı yüzde 50'nin üzerindedir." Starship, eğer ilk denemede başarılı olursa NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi'ne (Space Launch System/SLS) ait mevcut rekorun neredeyse iki katı olan 7,5 milyon librelik itme gücüne ulaşmış olacak. Ek olarak efsanevi Saturn V roketinden de 2.5 kat daha güçlü olacak.

    Bir roketin yörüngeye ilk fırlatılışı söz konusu olduğun riskler her zaman yüksektir. Hatırlarsanız SpaceX’in ilk yörüngeye çıkışı birkaç denemeden sonra gerçekleşmişti. Bununla birlikte Musk’a göre Starship'in bu yıl yörüngeye ulaşma şansı yüzde 80 civarında. Starship, sadece çok güçlü bir roket olarak önemli değil aynı zamanda Musk’ın "yaşamı Dünya'nın ötesine ulaştırma” hedefi için gerekli olan derin bir atılım konumunda. Son olarak yörünge test uçuşunun bu ayın sonunda yapılması planlanıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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