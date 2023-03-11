NASA, tehlikeli asteroit için uyardı: 2046 Sevgililer Günü için risk var

Avrupa Uzay Ajansı'nın veri tahminlerine göre asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali 625'te 1. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nın Sentry sistemi ise bu ihtimali 560'ta 1 olarak hesapladı. NASA’ya göre 2023 DW olarak adlandırılan uzay taşının Dünya’ya çarpma ihtimali “düşük” olsa da risk önemsenecek seviyede. NASA, bir nesnenin Dünya ile çarpışma riskini kategorize etmek için Torino Çarpma Tehlikesi Ölçeği’ni kullanıyor. Bu ölçek 0’dan 10’a kadar seviyelere sahip ve 2023 DW bu listenin birinci basamağında yer alan tek cisim. Diğer tüm asteroitler çarpışma ihtimalinin olmadığı “0” basamağında yer alıyor.
2046 Sevgililer Günü'nde plan yapmayın
Jet İtki Laboratuvarı'nda bulunan Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "Çok sınırlı gözlem setlerinden kaynaklanan yörüngeler daha belirsiz olduğundan, bu tür yörüngelerin gelecekteki çarpışmalara 'izin vermesi' daha olasıdır." Bununla birlikte genellikle veri boyutu arttıkça çarpışma olasılığının bu tip cisimlerde düştüğünün de altı çiziliyor.
NASA verilerine göre 2023 DW, yaklaşık 50 metre çapa sahip. Güneş’in yörüngesinde dönen bu asteroidin Dünya’ya 10 kez yaklaşması bekleniyor. Bunlardan ilki 14 Şubat 2046 yılına denk geliyor. Diğer dokuzu ise 2047 ile 2054 yılları arasında gerçekleşecek. NASA'nın Eyes on Asteroids web sitesine göre bu cisim Dünya'ya 1.8 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Şu anda ise bizden 18 milyon kilometre uzakta ve Güneş etrafındaki bir turunu 271 günde tamamlıyor. Eğer asteroit bir şekilde Dünya için risk oluşturursa NASA'nın DART görevinde yaptığı gibi asteroide bir kamikaze uydusu gönderilebilir ve yörüngesi değiştirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez