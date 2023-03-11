NASA, tehlikeli asteroit için uyardı: 2046 Sevgililer Günü için risk var

Tam Boyutta Gör NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'ne göre, yeni keşfedilen ve kabaca bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde olan bir asteroidin 23 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali var ve bu, 2046 Sevgililer Günü'nde bu olabilir.

Avrupa Uzay Ajansı'nın veri tahminlerine göre asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali 625'te 1. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nın Sentry sistemi ise bu ihtimali 560'ta 1 olarak hesapladı. NASA’ya göre 2023 DW olarak adlandırılan uzay taşının Dünya’ya çarpma ihtimali “düşük” olsa da risk önemsenecek seviyede. NASA, bir nesnenin Dünya ile çarpışma riskini kategorize etmek için Torino Çarpma Tehlikesi Ölçeği’ni kullanıyor. Bu ölçek 0’dan 10’a kadar seviyelere sahip ve 2023 DW bu listenin birinci basamağında yer alan tek cisim. Diğer tüm asteroitler çarpışma ihtimalinin olmadığı “0” basamağında yer alıyor.

2046 Sevgililer Günü'nde plan yapmayın

Tam Boyutta Gör NASA yetkilileri, 2023 DW ile ilgili daha fazla gözlem ve analiz yapıldıkça çarpışma olasılığının önemli ölçüde değişebileceği konusunda uyardı. Yeni keşfedilen cisimlerin yörüngelerini yeterli doğrulukta tahmin edebilmek için genellikle birkaç haftalık veri gerekiyor. Dolayısıyla 2023 DW’nin biraz daha incelenmesi gerekecek. Bu inceleme tamamlandıktan sonra çarpışma riskinin büyümesi veya düşmesi mümkün.

Jet İtki Laboratuvarı'nda bulunan Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "Çok sınırlı gözlem setlerinden kaynaklanan yörüngeler daha belirsiz olduğundan, bu tür yörüngelerin gelecekteki çarpışmalara 'izin vermesi' daha olasıdır." Bununla birlikte genellikle veri boyutu arttıkça çarpışma olasılığının bu tip cisimlerde düştüğünün de altı çiziliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na başka bir uyduyla çarpışıyordu 19 sa. önce eklendi

NASA verilerine göre 2023 DW, yaklaşık 50 metre çapa sahip. Güneş’in yörüngesinde dönen bu asteroidin Dünya’ya 10 kez yaklaşması bekleniyor. Bunlardan ilki 14 Şubat 2046 yılına denk geliyor. Diğer dokuzu ise 2047 ile 2054 yılları arasında gerçekleşecek. NASA'nın Eyes on Asteroids web sitesine göre bu cisim Dünya'ya 1.8 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Şu anda ise bizden 18 milyon kilometre uzakta ve Güneş etrafındaki bir turunu 271 günde tamamlıyor. Eğer asteroit bir şekilde Dünya için risk oluşturursa NASA'nın DART görevinde yaptığı gibi asteroide bir kamikaze uydusu gönderilebilir ve yörüngesi değiştirilebilir.

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NASA uyardı: 2046 Sevgililer Günü’nde plan yapmayın