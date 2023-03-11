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    NASA, tehlikeli asteroit için uyardı: 2046 Sevgililer Günü için risk var

    NASA, 2046 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali olan yeni keşfedilmiş bir asteroidin izini sürüyor. Keşfedilen asteroit, 2046 yılındaki Sevgililer Günü’nde Dünya için tehlike oluşturabilir.
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    NASA uyardı: 2046 Sevgililer Günü’nde plan yapmayın Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'ne göre, yeni keşfedilen ve kabaca bir olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde olan bir asteroidin 23 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali var ve bu, 2046 Sevgililer Günü'nde bu olabilir.

    Avrupa Uzay Ajansı'nın veri tahminlerine göre asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali 625'te 1. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nın Sentry sistemi ise bu ihtimali 560'ta 1 olarak hesapladı. NASA’ya göre 2023 DW olarak adlandırılan uzay taşının Dünya’ya çarpma ihtimali “düşük” olsa da risk önemsenecek seviyede. NASA, bir nesnenin Dünya ile çarpışma riskini kategorize etmek için Torino Çarpma Tehlikesi Ölçeği’ni kullanıyor. Bu ölçek 0’dan 10’a kadar seviyelere sahip ve 2023 DW bu listenin birinci basamağında yer alan tek cisim. Diğer tüm asteroitler çarpışma ihtimalinin olmadığı “0” basamağında yer alıyor.

    2046 Sevgililer Günü'nde plan yapmayın

    NASA uyardı: 2046 Sevgililer Günü’nde plan yapmayın Tam Boyutta Gör
    NASA yetkilileri, 2023 DW ile ilgili daha fazla gözlem ve analiz yapıldıkça çarpışma olasılığının önemli ölçüde değişebileceği konusunda uyardı. Yeni keşfedilen cisimlerin yörüngelerini yeterli doğrulukta tahmin edebilmek için genellikle birkaç haftalık veri gerekiyor. Dolayısıyla 2023 DW’nin biraz daha incelenmesi gerekecek. Bu inceleme tamamlandıktan sonra çarpışma riskinin büyümesi veya düşmesi mümkün.

    Jet İtki Laboratuvarı'nda bulunan Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'nin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: "Çok sınırlı gözlem setlerinden kaynaklanan yörüngeler daha belirsiz olduğundan, bu tür yörüngelerin gelecekteki çarpışmalara 'izin vermesi' daha olasıdır." Bununla birlikte genellikle veri boyutu arttıkça çarpışma olasılığının bu tip cisimlerde düştüğünün de altı çiziliyor.

    NASA verilerine göre 2023 DW, yaklaşık 50 metre çapa sahip. Güneş’in yörüngesinde dönen bu asteroidin Dünya’ya 10 kez yaklaşması bekleniyor. Bunlardan ilki 14 Şubat 2046 yılına denk geliyor. Diğer dokuzu ise 2047 ile 2054 yılları arasında gerçekleşecek. NASA'nın Eyes on Asteroids web sitesine göre bu cisim Dünya'ya 1.8 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Şu anda ise bizden 18 milyon kilometre uzakta ve Güneş etrafındaki bir turunu 271 günde tamamlıyor. Eğer asteroit bir şekilde Dünya için risk oluşturursa NASA'nın DART görevinde yaptığı gibi asteroide bir kamikaze uydusu gönderilebilir ve yörüngesi değiştirilebilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 5 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 17 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 17 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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