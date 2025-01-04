Tesla'nın Çin satışları 2024'te rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 2024 yılında Çin'de satışlarını yüzde 8,8 artırarak 657.000’den fazla araç ile rekor kırdı. Bu başarı, şirketin yıllık küresel teslimatlarının ilk kez düşüş yaşadığı bir dönemde gerçekleşirken daha büyük düşüşü de frenledi. Tesla'nın Çin’deki bu performansının dünyanın en büyük otomobil pazarında giderek fiyat merkezli olarak yoğunlaşan rekabet ortamında kaydedilmesi ise önemli.

Çin, Tesla’nın ikinci büyük pazarı oldu

Tesla'nın 2024 yılında Çin’e gerçekleştirdiği teslimatlar, toplam satışlarının yüzde 36,7’sini oluşturdu. Aralık ayında ise bir önceki aya göre yüzde 12,8’lik bir artışla 83.000 araç satıldı. Ancak, Tesla’nın Çin'de üretilen araçlarının Avrupa ve diğer pazarlara ihracatı yüzde 24 oranında geriledi. Bu durum, şirketin küresel teslimatlarının yüzde 1,1 düşerek Elon Musk’ın büyüme öngörüsünü kaçırmasına yol açtı.

Tesla’nın Çin’den Avrupa’ya yaptığı ihracat, Avrupa Komisyonu’nun Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik yıl boyunca süren sübvansiyon soruşturmasının etkisi altında kaldı. Ekim ayında Avrupa Birliği, Tesla’nın Çin üretimi araçlarına yüzde 7,8 oranında gümrük vergisi uyguladı. Bu durum, Tesla'nın Şangay fabrikasından yapılan yıllık teslimatların düşüş yaşamasına neden oldu.

Yeni Tesla Model Y İspanya'da görüntülendi 1 gün önce eklendi

2024 yılı boyunca Tesla, küresel çapta 1,79 milyon elektrikli araç satarak Çinli rakibi BYD’nin kıl payı önünde yer aldı. BYD, elektrikli araç satışlarını yüzde 12,1 artırarak 1,76 milyon adede ulaştı. BYD’nin toplam binek araç satışları ise yüzde 41 artarak 4,25 milyonu aştı. Şirketin yurtdışı satışları yüzde 71,9 artış göstererek 417.204 adede ulaştı ancak Avrupa’daki yüzde 17 oranındaki ek tarifeler büyümeyi etkiledi.

Çin, küresel elektrikli pazarını domine ediyor

Küresel elektrikli araç ve hibrit satışlarının yüzde 70’ine ev sahipliği yapan Çin, 2024’te dünya genelindeki büyümenin yüzde 90’ından fazlasını sağladı. Tesla, Çin’deki fiyat savaşının üçüncü yılına girerken Model Y için 10.000 yuan (1.370 $) tutarında kredi indirimini ve bazı Model 3 ve Model Y araçları için sıfır faizli beş yıllık finansman teklifini Ocak sonuna kadar uzattı. BYD ise Dynasty ve Ocean serisi araçlarla rekabeti sürdürürken fiyat avantajlarını koruyarak liderliğini pekiştiriyor.

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