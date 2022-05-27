Elon Musk’tan kendisine yapılan Deep Fake videosuna tepki

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Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da viral haline gelen bir videosu yayınlandı. Deep Fake yöntemiyle hazırlanan videoya göre Musk, yatırımcıları kripto para yatırma işlemlerinde yüzde 30 getiri sağlayan bir ticaret platformuna yatırım yapmaya teşvik ediyor. Ancak bu videoya kısa süre içinde Musk’tan tepki geldi.

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Video, Deep Fake yöntemi ile Musk’ı yatırımcıları bir platforma yatırım yapmaya teşvik ediyor. Kısa süre önce yaptığı bir paylaşımında, Elon Musk videodaki kişinin kesinlikle kendisi olmadığını vurguladı.

400 bin üzerinde izlenen videoya yorum yapan Elon Musk, söz konusu videonun altına şu şekilde bir açıklama yaptı:

“Bu iğrenç! Bu kesinlikle ben değilim”

Twitter’da gündeme gelen sahte videoyu birçok Dogecoin hayranı, Elon Musk’ın sesinin robotik ve anlaşılmaz olduğunu iddia söyledi ve videonun sahte olduğunu hemen anladı. Bunun üzerine bazı dikkatli kullanıcılar Musk’ın hem böyle bir öneride bulunmayacağını hem de videonun sahte olduğunu belirterek diğer kullanıcıları uyardı.

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Elon Musk’tan Deep Fake videosuna tepki