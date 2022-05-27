Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’tan kendisine yapılan Deep Fake videosuna tepki

    Tesla CEO'su Elon Musk, Deep Fake yöntemiyle hazırlanmış bu videoya resmi Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Elon Musk'ın tepki gösterdiği video haberimizde.
    Oy Ver

    Elon Musk’tan Deep Fake videosuna tepki
    Tam Boyutta Gör

    Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da viral haline gelen bir videosu yayınlandı. Deep Fake yöntemiyle hazırlanan videoya göre Musk, yatırımcıları kripto para yatırma işlemlerinde yüzde 30 getiri sağlayan bir ticaret platformuna yatırım yapmaya teşvik ediyor. Ancak bu videoya kısa süre içinde Musk’tan tepki geldi.

    Video, Deep Fake yöntemi ile Musk’ı yatırımcıları bir platforma yatırım yapmaya teşvik ediyor. Kısa süre önce yaptığı bir paylaşımında, Elon Musk videodaki kişinin kesinlikle kendisi olmadığını vurguladı. 

    400 bin üzerinde izlenen videoya yorum yapan Elon Musk, söz konusu videonun altına şu şekilde bir açıklama yaptı:

    “Bu iğrenç! Bu kesinlikle ben değilim”

    Twitter’da gündeme gelen sahte videoyu birçok Dogecoin hayranı, Elon Musk’ın sesinin robotik ve anlaşılmaz olduğunu iddia söyledi ve videonun sahte olduğunu hemen anladı. Bunun üzerine bazı dikkatli kullanıcılar Musk’ın hem böyle bir öneride bulunmayacağını hem de videonun sahte olduğunu belirterek diğer kullanıcıları uyardı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız