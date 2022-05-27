Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter yatırımcıları Elon Musk’ı dava ediyor

    Twitter yatırımcıları satın alma sürecinde Elon Musk’ın manipülasyon ile varlıklarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmaya başladı. Ünlü iş adamından tazminat talep ediliyor. 
    Oy Ver

    Elon Musk

    Twitter sosyal ağından önce büyük bir hisse satın alan ve ardından satın alma girişimlerine başlayan Elon Musk, bir süre sonra çark ederek adeta bin dereden su getirmeye başladı. Fiyat kırma politikası güden Musk haliyle yatırımcıların da tepkisini çekti.

    Elon Musk’a dava

    Twitter için 44 milyar doları gözden çıkaran ve hisse başına 52$ gibi bir fiyat biçen ünlü iş adamı sonrasında bot hesapları gerekçe göstererek görüşmeleri beklemeye aldı. Bot hesapların en fazla yüzde 5 olmasını isteyen Musk fiyatı da buna göre düşürebileceğini belirtmişti.

    Sürekli manipülasyon yaparak satın alımı geciktiren ve hisse fiyatlarının düşmesine neden olan Musk’a yatırımcılar öfkeli. Açılan davada Elon Musk’ın yüzde 9.2 hisseyi satın alırken komisyona geç haber verdiği ve 156 milyon dolar ödemekten kurtulduğu iddia ediliyor. Ayrıca Musk’ın manipülasyon yaparak yatırımcıyı oyaladığı da ifade ediliyor.

    Tazminat talep eden davanın yanında 2025 yılına kadar Twitter’ı almasına engel olmak isteyen bir dava daha açıldı. Ayrıca Menkul Kıymetler Komisyonu da Musk’ın hisse satın alma dönemini incelemeye başladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 22 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A53 5G
    Samsung Galaxy A53 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G6C2EA
    HP 4G6C2EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız