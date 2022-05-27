Twitter yatırımcıları Elon Musk’ı dava ediyor

Twitter sosyal ağından önce büyük bir hisse satın alan ve ardından satın alma girişimlerine başlayan Elon Musk, bir süre sonra çark ederek adeta bin dereden su getirmeye başladı. Fiyat kırma politikası güden Musk haliyle yatırımcıların da tepkisini çekti.

Elon Musk’a dava

Twitter için 44 milyar doları gözden çıkaran ve hisse başına 52$ gibi bir fiyat biçen ünlü iş adamı sonrasında bot hesapları gerekçe göstererek görüşmeleri beklemeye aldı. Bot hesapların en fazla yüzde 5 olmasını isteyen Musk fiyatı da buna göre düşürebileceğini belirtmişti.

Elon Musk’tan fiyat kırma oyunu 1 hf. önce eklendi

Sürekli manipülasyon yaparak satın alımı geciktiren ve hisse fiyatlarının düşmesine neden olan Musk’a yatırımcılar öfkeli. Açılan davada Elon Musk’ın yüzde 9.2 hisseyi satın alırken komisyona geç haber verdiği ve 156 milyon dolar ödemekten kurtulduğu iddia ediliyor. Ayrıca Musk’ın manipülasyon yaparak yatırımcıyı oyaladığı da ifade ediliyor.

Tazminat talep eden davanın yanında 2025 yılına kadar Twitter’ı almasına engel olmak isteyen bir dava daha açıldı. Ayrıca Menkul Kıymetler Komisyonu da Musk’ın hisse satın alma dönemini incelemeye başladı.

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