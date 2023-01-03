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    Elon Musk, tarihte 200 milyar dolar kaybeden ilk kişi oldu!

    Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, 200 milyar dolarlık servetini kaybeden ilk kişi olarak tarihe geçti. Ünlü milyarderin Kasım 2021'de 340 milyar dolar olan serveti 137 milyar dolara geriledi.
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    Elon Musk, tarihte 200 milyar dolar kaybeden ilk kişi oldu! Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda Tesla hisselerinde yaşanan sert düşüşler, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Kısa bir süre önce dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybeden Musk, tarihte bir ilke daha imza attı. Şimdi de
    ünlü milyarder, 200 milyar dolarlık servetini kaybeden ilk kişi olarak tarihe geçti.

    Elon Musk 200 milyar dolar kayıpla tarihe geçti

    Hatırlamak gerekirse 2021 yılında Musk, Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'u geride bırakarak 200 milyar kişisel servete sahip olan ikinci kişi oldu. Bunun ardından Tesla'nın piyasaya değerinde yaşanan yükseliş, ünlü milyarderin servetini 340 milyar dolara çıkarmasını sağladı. Ancak Musk'ın yükselişi, Twitter satın alımı ve Tesla hisselerinde yaşanan kayıplar ile büyük bir gerileme kaydetti.

    Geçtiğimiz aralık ayında dünyanın en zengin insanı ünvanını Fransız lüks şirketler grubu LVMH'nin başkanı Bernard Arnault'a kaptıran Musk, 137 milyar dolar mevcut serveti ile bu kez de tarihte 200 milyar dolar kaybeden ilk kişi oldu.

    Günümüzde ise birçok Tesla yatırımcısı, bu düşüşü Musk'a ve onun Twitter'la meşgul olmasına yüklüyor. Zira ünlü milyarder, daha fazlasını satmayacağına söz vermesine rağmen son 12 ay içerisinde 40 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Ancak Musk, Tesla'nın düşen hisse senedi fiyatlarını Fed ile ilişkilendiriyor. Yakın zamanlı paylaşımında Tesla ve SpaceX'in CEO'su, "Fed'i kontrol etmiyoruz. Buradaki asıl sorun bu." açıklamasında bulundu. 

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