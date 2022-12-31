Elon Musk tasarrufu abarttı: Twitter çalışanları tuvalet kağıdını evden getiriyor

Habere göre çalışanlar, Twitter'ın San Francisco'daki merkezinin dağınık olduğunu söylüyorlar. Tuvaletler pis, yerler yemek artıklarıyla dolu ve her taraf kokuyor.
Musk kiraları da ödemiyor
Aralık ayının başlarında Twitter'ın ofislerini temizleyen temizlik şirketi çalışanları düşük ücretler ve adil olmayan çalışma koşullarına karşı greve gitmişti. Sosyal ağ eski yüklenici ile işbirliği yapmak istemedi ve temizlikçiler de tekrar işlerinin başına dönmediler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d