Elon Musk tasarrufu abarttı: Twitter çalışanları tuvalet kağıdını evden getiriyor

Tam Boyutta Gör New York Times bazı Twitter çalışanlarının evden ofise tuvalet kağıdı taşımak zorunda kaldığını bildirdi. Şirket birkaç hafta önce de temizlik hizmetlerinden tasarruf etmeye başlamıştı.

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Habere göre çalışanlar, Twitter'ın San Francisco'daki merkezinin dağınık olduğunu söylüyorlar. Tuvaletler pis, yerler yemek artıklarıyla dolu ve her taraf kokuyor.

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Aralık ayının başlarında Twitter'ın ofislerini temizleyen temizlik şirketi çalışanları düşük ücretler ve adil olmayan çalışma koşullarına karşı greve gitmişti. Sosyal ağ eski yüklenici ile işbirliği yapmak istemedi ve temizlikçiler de tekrar işlerinin başına dönmediler.

Tam Boyutta Gör Twitter ayrıca Seattle'daki ofisinin kirasını ödemeyi de durdurdu ve şimdi bir tahliye ile karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda sosyal ağ, tasarruf etmek amacıyla genel merkezi de dahil olmak üzere diğer ofislerine kira ödemeyi durdurdu. Yöneticiler mevcut sözleşmelerde yeni şartlar elde etmek veya sözleşmeleri feshetmek istiyor.

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Elon Musk abarttı: Çalışanlar tuvalet kağıdını evden getiriyor