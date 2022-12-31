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    Elon Musk tasarrufu abarttı: Twitter çalışanları tuvalet kağıdını evden getiriyor

    Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptıklarıyla gündem yaratan Elon Musk tasarruf konusunda da ipin ucunu kaçırdı. Çalışanlar artık ofise giderken yanlarında tuvalet kağıdı taşıyorlar.
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    Elon Musk abarttı: Çalışanlar tuvalet kağıdını evden getiriyor Tam Boyutta Gör
    New York Times bazı Twitter çalışanlarının evden ofise tuvalet kağıdı taşımak zorunda kaldığını bildirdi. Şirket birkaç hafta önce de temizlik hizmetlerinden tasarruf etmeye başlamıştı.

    Habere göre çalışanlar, Twitter'ın San Francisco'daki merkezinin dağınık olduğunu söylüyorlar. Tuvaletler pis, yerler yemek artıklarıyla dolu ve her taraf kokuyor.

    Musk kiraları da ödemiyor

    Aralık ayının başlarında Twitter'ın ofislerini temizleyen temizlik şirketi çalışanları düşük ücretler ve adil olmayan çalışma koşullarına karşı greve gitmişti. Sosyal ağ eski yüklenici ile işbirliği yapmak istemedi ve temizlikçiler de tekrar işlerinin başına dönmediler.

    Elon Musk abarttı: Çalışanlar tuvalet kağıdını evden getiriyor Tam Boyutta Gör
    Twitter ayrıca Seattle'daki ofisinin kirasını ödemeyi de durdurdu ve şimdi bir tahliye ile karşı karşıya. Geçtiğimiz haftalarda sosyal ağ, tasarruf etmek amacıyla genel merkezi de dahil olmak üzere diğer ofislerine kira ödemeyi durdurdu. Yöneticiler mevcut sözleşmelerde yeni şartlar elde etmek veya sözleşmeleri feshetmek istiyor.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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