    Otomotiv sınıfı ilk insansı robot üretildi: XPeng ET1

    XPeng, otomotiv standartlarında geliştirdiği ET1 insansı robot prototipini tamamlayarak üretim hattından indirdi. Şirket, 2026 sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyor.

    Çin merkezli elektrikli araç üreticisi XPeng, ET1 adını verdiği otomotiv standartlarında geliştirilen ilk insansı robot prototipini tamamladığını ve robotun üretim hattından başarıyla çıktığını duyurdu. XPeng’in kurucusu ve CEO’su He Xiaopeng, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    Xiaopeng açıklamasında, ET1’in otomotiv endüstrisinde kullanılan kalite ve güvenlik standartlarına göre geliştirildiğini vurgularken gün boyunca ekiplerle birlikte robotun teknik detaylarını incelediğini ve değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti. CEO, bu başarıyı “gelişmiş insansı robotların büyük ölçekli seri üretimine doğru atılmış önemli bir adım” olarak nitelendirdi. CEO herhangi bir görsel paylaşmadı.

    2026 sonuna kadar seri üretim hedefi

    Şirket, 2024 AI Day etkinliğinde IRON robotuyla insansı robot çalışmalarına ilk kez ışık tutmuştu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlenen 2025 AI Day etkinliğinde ise robotların seri üretime 2026 yılında başlayacağını açıklamıştı. ET1 prototipinin tamamlanması, bu takvimin somut şekilde ilerlediğini gösteren ilk önemli adım oldu.

    2024 AI Day’de tanıtılan birinci nesil IRON robot, 60’tan fazla eklem ve 200’ün üzerinde hareket serbestliği sunuyordu. Şirket, bu robotun altyapısında elektrikli araçlarında kullandığı birçok teknolojinin yer aldığını belirtmişti. Aynı dönemde yapılan açıklamalarda insansı robotların XPeng’in günlük operasyonlarına entegre edildiği ve fabrika ile mağaza gibi iç kullanım senaryolarında aktif olarak görev aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

    Bir yıl sonra tanıtılan ikinci nesil insansı robot ise teknolojik açıdan daha ileri bir seviyeye taşındı. VLA 2.0 modeliyle desteklenen robot, XPeng’in kendi geliştirdiği yapay zeka çiplerini kullanıyor ve saniyede trilyonlarca işlem gerçekleştirebiliyor. Robotun insansı omurgası, biyomimetik kas yapısı ve esnek dış kaplaması sayesinde son derece akıcı ve insan benzeri hareketler sergilediği belirtiliyor.

    [bkzdh=201041

    Hatta tanıtımda sergilenen robot o kadar gerçekçiydi ki izleyiciler bunun kostüm giymiş bir insan olduğunu düşünmüştü. Şirket, bunun bir makine olduğunu göstermek amacıyla canlı demoda robotun bazı mekanik bileşenlerini kamera önünde açığa çıkarmıştı. XPeng’e göre yeni nesil insansı robotlar, ilk aşamada bireysel ev kullanımı yerine perakende, konaklama ve farklı hizmet sektörlerinde ticari uygulamalara odaklanacak.

    İnsansı robot projesi, XPeng’in daha geniş kapsamlı “fiziksel yapay zeka” stratejisinin bir parçası olarak konumlandırılıyor. Bu strateji otonom sürüş sistemleri, robotaksiler ve farklı gömülü akıllı platformları kapsıyor. Şirketin büyük dil modelleri ve özel yapay zekâ çiplerinden oluşan teknoloji yığını, hem robotik sistemleri hem de otonom araçları ortak bir altyapı altında birleştirmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/ai-robotics/xpeng-et1-humanoid-prototype-production https://x.com/xiaopenghexpeng/status/2013197566067032205
