Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı

    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Koronavirüs salgınından etkilenmeyen şirketlerden biri oldu. Yapılan açıklamaya göre Model Y dağıtımı planlanan tarihten erken başladı.
    3 gün
    2,1b
    1
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını global şirketlerin birçoğunu etkilemiş durumda ancak görünen o ki Tesla bu şirketlerin arasına katılmadı. Elektrikli otomobil üreticisi, yaptığı açıklamayla birlikte Model Y teslimatlarına başladığını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, Tesla'yı karantinaya almama inadını sürdürüyor

    Ayrıca Bkz. "Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor"

    Planlanan tarihten erken başladı

    Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Tesla, ABD'deki müşterilerine Model Y elektrikli otomobillerini teslim etmeye başladı. Yeni modelin teslimatları, dünya çapında Koronavirüs salgını nedeniyle durgunluk olmasına rağmen beklenen tarihten erken başlatıldı. Birçok şirket ürünlerinin çıkış tarihini revize ederken ve üretim planlarını değiştirirken, Tesla'nın bu süreci başarıyla yönettiğini söylemek mümkün.

    Model 3 elektrikli otomobil modelinin, Tesla satışlarının büyük bir kısmını oluşturduğu ifade edilirken, şirket CEO'su Elon Musk ise Model Y'den potansiyel olarak daha fazla başarı beklediğini belirtti. Model Y, 46.690 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yaman06 (Berk Yaman) 3 gün en beğenilen
    Bu nasıl başlık!! Yandaş medya gibi...

    En iyi ihtimalle ABD'de etkilenmediler diyelim, Avrupa'nın durumu ortada...

    Bırakın artık şu Tesla güzellemesini. İphone benzeri etki bekleniyordu, olmadı kabul edin.


    Bu nasıl başlık!! Yandaş medya gibi... En iyi ihtimalle ABD'de etkilenmediler diyelim, Avrupa'nın durumu ortada... Bırakın artık şu Tesla güzel...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 2 gün
    Okutmuşlar mı fabrikayı saçma sapan haber
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yaman06 (Berk Yaman) 3 gün en beğenilen
    Bu nasıl başlık!! Yandaş medya gibi...

    En iyi ihtimalle ABD'de etkilenmediler diyelim, Avrupa'nın durumu ortada...

    Bırakın artık şu Tesla güzellemesini. İphone benzeri etki bekleniyordu, olmadı kabul edin.


    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    turkeril (İlker Türker) 3 gün
    Etkilenmeme şansı yok, hisse değeri 900$'dan 400'e geriledi.
    Tabi dışarıya iyi görünecekler ticari anlamda.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı 3 gün Google, Koronavirüs sitesini yayınlamak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı 3 gün Samsung, PlayGalaxy Link adlı oyun akış hizmetini sonlandırıyor 3 gün Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybı yaşandı 3 gün Motorola Edge Plus'ın basın görselleri ortaya çıktı 3 gün Nvidia çevrimiçi yayınlayacağı GTC 2020’yi erteledi 3 gün iOS 14 kodları iPhone 12 Pro'daki dördüncü kamerayı ortaya çıkardı 3 gün RTX 2060 da 8 GB VRAM’le güncelleniyor 3 gün LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu 3 gün Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı 3 gün Yeni Marvel filmi Black Widow resmen ertelendi 3 gün Mobil Renoir APU’ların yonga tasarımı paylaşıldı 3 gün Royole ikinci katlanabilir telefonunu 25 Mart'ta tanıtacak 3 gün Ryzen 4000 mobil ailesi duyuruldu: %25 IPC artışı ve daha uzun batarya ömrü geliyor 3 gün Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti arttırıldı 3 gün Otomotiv devleri Avrupa'da üretime ara veriyor: PSA, FCA, Renault 3 gün Redmi K30 Pro Zoom Edition modelinin geleceği resmi olarak doğrulandı 3 gün Koronavirüs tanısı konulan Tom Hanks ve eşi taburcu edildi 3 gün Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu 3 gün Koronavirüs nedeniyle bazı filmler erkenden internete düşüyor: İşte filmlerin listesi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı Sonraki Sony yarın PlayStation 5 hakkındaki sessizliğini bozacak 3 gün EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi ertelendi 3 gün Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi 3 gün Yeni Volkswagen Amarok'un çizim görseli paylaşıldı 3 gün Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması! 3 gün RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı 3 gün Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor 3 gün CD Projekt açıkladı: Koronavirüs, Cyberpunk 2077 oyununun çıkış tarihini geciktirmeyecek 3 gün Xiaomi akıllı telefonlar için koronavirüsü de öldürebilen bir dezenfeksiyon cihazı çıkardı 3 gün Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı 3 gün Matrix 4'ün çekimleri durduruldu: Film ertelenebilir 3 gün 2siBilmez | Karantina'da yaşam 3 gün Steam bu hafta sonu aktif kullanıcı sayısında rekor kırdı 3 gün Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor 3 gün Amazon, artan çevrimiçi alışveriş talebini karşılamak için 100 bin kişiyi işe alacak 3 gün Microsoft, Koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapattı 3 gün Motorola Moto E6s tanıtıldı 3 gün Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor 4 gün iPhone 9 Plus geliyor! İşte ilk bilgiler 4 gün Redmi Note 9S'in tanıtılacağı tarih belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim