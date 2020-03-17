Koronavirüs salgınından etkilenmeyen Tesla, Model Y teslimatlarına başladı

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Koronavirüs salgını global şirketlerin birçoğunu etkilemiş durumda ancak görünen o ki Tesla bu şirketlerin arasına katılmadı. Elektrikli otomobil üreticisi, yaptığı açıklamayla birlikte Model Y teslimatlarına başladığını duyurdu.

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Planlanan tarihten erken başladı

Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Tesla, ABD'deki müşterilerine Model Y elektrikli otomobillerini teslim etmeye başladı. Yeni modelin teslimatları, dünya çapında Koronavirüs salgını nedeniyle durgunluk olmasına rağmen beklenen tarihten erken başlatıldı. Birçok şirket ürünlerinin çıkış tarihini revize ederken ve üretim planlarını değiştirirken, Tesla'nın bu süreci başarıyla yönettiğini söylemek mümkün.

Model 3 elektrikli otomobil modelinin, Tesla satışlarının büyük bir kısmını oluşturduğu ifade edilirken, şirket CEO'su Elon Musk ise Model Y'den potansiyel olarak daha fazla başarı beklediğini belirtti. Model Y, 46.690 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

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